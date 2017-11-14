|Спорт
|14.11.2017 12:00
Журналист из Болгарии передал волгоградцам реакцию капитана национальной сборной на осквернение памятника в Пловдиве
Болгарские фанаты футбола и капитан национальной сборной Ивелин Попов, являющийся игроком московского «Спартака», осудили недавнее осквернение знаменитого памятника советским воинам в Пловдиве, сообщает ИА «Высота 102». На встрече с представителями СМИ в Волгограде, состоявшейся в рамках пресс-тура, посвященного предстоящему ЧМ-2018, журналист из Болгарии Борис Анзов попросил передать россиянам и жителям города-героя, что болгарские фанаты футбольных клубов объединились и ищут осквернителей монумента. «Ваш город является героическим городом, здесь погибло много людей. И, может быть, поэтому, мы здесь»,- сказал Борис Анзов.
Несколько дней назад большой резонанс получил факт осквернения знаменитого монумента - вандалы написали на постаменте памятника воину-освободителю, которого болгары называют «Алешей», антисемитские лозунги и нарисовали фашистскую свастику.
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|Расследования
|14.11.2017 15:43 (Обновлено: 14.11.2017 15:46)
В Волгоградской области разыскивают водителя КАМАЗа, причастного к смертельному наезду на велосипедиста
Разыскивается водитель КАМАЗа, причастный к совершению смертельного ДТП. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, сегодня с 06:00 до 07:00 часов на 45 км автодороги «Цимлянск - Нижнегнутов – Чернышковский» неустановленный водитель, двигаясь со стороны х.Нижнегнутов в сторону р.п. Чернышковский, совершил наезд на 57-летнего мужчину-велосипедиста, который ехал в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался. После совершения дорожно-транспортного происшествия водитель с места скрылся. Во время осмотра места происшествия следственно-оперативной группой отдела полиции совместно с нарядом ДПС обнаружены осколки фары, повторителя указателя поворота и фрагмент надписи автомобиля, по которым установлена марка машины, причастная к...
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|Расследования
|14.11.2017 15:27 (Обновлено: 14.11.2017 15:29)
Сегодня Волжский городской суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима местного жителя, который воевал в Сирии на стороне ИГИЛ - запрещенной в России организации. Как сообщили ИА "Высота 102" в суде, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке. Расследование уголовного дела осуществлялось органами УФСБ России по Волгоградской области. По материалам дела, в декабре 2013 года волжанин, руководствуясь идеями исламского терроризма, принял решение выехать в Сирию. Вместе со своей семьей он добрался железнодорожным транспортом на Украину, затем самолетом - в Турцию, где минуя на автомобиле турецко-сирийскую границу, оказался в провинции...
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|Экономика
|14.11.2017 15:22
В рамках новой акции предприниматели малого бизнеса смогут получить кредит «СуперОвердрафт» по ставке от 9% годовых для дополнительного финансирования компании на покрытие кассовых разрывов до 1 года. Акция продлится до конца января 2018 года. Кредитный продукт «СуперОвердрафт» предназначен для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без залога сроком до 5 лет на сумму до 60 млн рублей, при этом транш в рамках кредитного лимита предоставляется без ограничений по срокам. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба «Промсвязьбанка». Стать участниками программы могут только новые клиенты банка, не имеющие действующих кредитов, одобренных лимитов по кредитным продуктам или лимитов по факторинговым операциям в «Промсвязьбанке». ...
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|Расследования
|14.11.2017 15:08
Все четыре колеса на автомобиле подруги своей сожительницы порезал перочинным ножом мстительный 30-летний житель Руднянского района. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, вечером 28 октября он поссорился со своей спутницей жизни. После чего та решила уехать к своим родственникам в Рудню, о чем и заявила сожителю. Мужчина сказал, что этого не допустит. Тогда женщина в расстроенных чувствах бросилась к своей подруге с просьбой отвезти ее к близким. Та согласилась помочь. Вернувшись из райцентра, женщина-водитель легла спать, а утром обнаружила, что ее “четырнадцатая” лишилась покрышек. Так брошенный "Ромео" отомстил подруге своей девушки. О случившемся женщина-автолюбитель...
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|Общество
|14.11.2017 14:42
В пяти многоэтажках Волгограда стартовали активные работы по демонтажу аварийных подъемников. Об этом говорится на официальном сайте регионального фонда капремонта, сообщает ИА «Высота 102». В частности, замене подлежат пять подъемников по ул. К. Маркса, 19, пять лифтов в доме № 110 по ул. им. Маршала Еременко, четыре единицы будут заменены в доме № 18А по ул. Невской, три лифта заменят в доме № 16 по ул. Новороссийской, по одному – в домах № 130Б и 132Б по ул. Кирова. В общей сложности на проведение строительно-монтажных работ по указанным адресам регоператор направит свыше 20 млн. руб. Кроме того,...
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|Происшествия
|14.11.2017 13:14 (Обновлено: 14.11.2017 13:17)
Астраханские полицейские проводят проверку по факту ДТП с рейсовым автобусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Астраханской области, ДТП случилось в Ахтубинском районе на 203-м километре трассы «Волгоград - Астрахань». Водитель автобуса «Volvo», следовавшего из Ростова, не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет. Авария произошла в неблагоприятных погодных условиях, связанных с туманом. По предварительным данным в результате ДТП пострадали 3 человека. 70-летняя женщина получила ушибы поясничного отдела позвоночника. Аналогичная травма и ушиб грудной клетки диагностированы у 69-летнего мужчины. 31-летний пассажир получил сотрясение головного мозга. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Всего в салоне...
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|Расследования
|14.11.2017 12:57
Житель Волгограда задержан за торговлю устройствами для прослушки, об этом ИА “Высота 102“ сообщили в региональном главке МВД. Мужчина купил через интернет четыре GPS-трекера со слотами для SIM-карты и микрофонами еще в прошлом году. Затем продал устройства жителю Котовского района. Котовчанин в свою очередь перепродал спецсредства своему знакомому. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали обоих торговцев нелегальным товаром и их покупателя. При обыске у них нашли два устройства для прослушки, два телефона, четыре SIM-карты и ноутбук. Задержанные сознались в содеянном и были отпущены под подписку о невыезде. Известно, что следователи регионального СК возбудили уголовное дело по ст. 138.1. УК РФ –...
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|Экономика
|14.11.2017 12:49
Для регионального фонда капремонта многоквартирных домов Волгоградской области ищут нового руководителя. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказ комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, председатель комитета Олег Николаев распорядился провести в регионе новый конкурс на замещение вакантной должности руководителя регионального оператора - унитарной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов". Напомним, в марте этого года по итогам аналогичного конкурса руководителем фонда был назначен Максим Борисов, который исполнял обязанности директора с декабря 2016 года после ухода с этой должности Сергея Сигаева. Сигаев, отметим, был первым руководителем этой некоммерческой организации в Волгоградской области. Он оставил...
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|Происшествия
|14.11.2017 12:40 (Обновлено: 14.11.2017 12:43)
Полтора килограмма черной икры и тушу рыбы осетровых пород обнаружили сотрудники ГИБДД в остановленном во Фроловском районе внедорожнике. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. Водитель Toyota Land Cruiser 200, житель Калуги, нервничал во время проверки. Этим он вызвал подозрения правоохранителей. Незаконный груз был найден при досмотре автомобиля. Калужанин рассказал, что изъятую у него рыбу и икру он купил на одном из астраханских рынков и вез домой. Изъятая продукция отправлена на исследование. По результатам ее будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов.
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|Экономика
|14.11.2017 12:23 (Обновлено: 14.11.2017 12:23)
На федеральных телевизионных каналах стартовал очередной флайт рекламной кампании в поддержку марки «Сады Придонья». Новый яркий и динамичный ролик «Юбилей» – это завершающий аккорд коммуникации 2017 года, посвящённой 20-летию компании, пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Садов Придонья». Трансляция новых рекламных роликов будет осуществляться до конца 2017 года на 10-ти федеральных каналах. Юбилейный год является ещё одним годом роста для компании и для марки «Сады Придонья», которая по праву считается её визитной карточкой. Надо отметить, что динамика продаж марки «Сады Придонья» по итогам работы компании за 10 месяцев составила 17,4 %. Выбранная много лет назад стратегия – развивать...
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|Происшествия
|14.11.2017 12:22 (Обновлено: 14.11.2017 12:24)
Сегодня утром в Чернышковском районе Волгоградской области в кювете обнаружен труп велосипедиста. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, тело обнаружено на 45-ом километре дороги Цимлянск – Нижний Гнутов – р.п. Чернышковский. На вид погибшему около 50 лет. Как пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, личность мужчины пока не установлена. Неизвестным остается также виновник ДТП, в результате которого погиб человек.
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|Общество
|14.11.2017 12:18
Жильцы «голого» дома № 30 по улице 51-й Гвардейской в Дзержинском районе Волгограда сообщили ИА «Высота 102», что фасад их здания частично обнесли строительными лесами и, судя по всему, совсем скоро их жилище не будет выглядеть как после сталинградской бомбежки. Теперь волгоградцы живут в ожидании работ и надеются, что застройщик - ООО «Энергопром» во главе с его гендиректором господином Алексеем Щербиным, который игнорирует решение арбитражного суда Волгоградской области с январе 2016 года безвозмездно устранить недостатки работ по устройству 100% вентилируемого фасада многоквартирного жилого дома, все-таки выполнит свои обязательства. ...
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|Телеком
|14.11.2017 11:39
Владельцы банковких карт «МегаФона» при оплатите товаров или услуг с помощью устройств Apple, получают кэшбэк в размере 20% на каждую третью покупку. Сумма возврата потраченных средств не может превышать 1500 рублей в месяц. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании. Отличие карты «МегаФона» заключается в том, что у нее единый счет с мобильным телефоном. То есть при работе с платежной системой Apple денежные средства будут списываться со счета мобильного телефона. «Мы постоянно запускаем новые выгодные предложения для владельцев наших банковских карт и особое внимание уделяем самым современным технологиям и цифровым сервисам. С картами МегаФона вы можете...
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|Экономика
|14.11.2017 11:38
Волгоградскую область в минстрое РФ включили в тройку лидеров среди регионов по количеству концессий
Лидерами по заключению концессий среди регионов России являются Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Волгоградская область и город Санкт-Петербург. Об этом заявил глава минстроя РФ Михаил Мень, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральное ведомство. «За три последних года объем частных инвестиций в сферу ЖКХ существенно вырос. В 2014 году было 112 концессий с объемом инвестобязательств на 7,2 млрд рублей, а сегодня уже 1759 концессий на 214,8 млрд руб. Что важно, с приходом инвестора снижается аварийность в отрасли. К примеру, в теплоснабжении аварийность объектов, где работают концессии, снизилась на 47%, а потери на 18%», - сообщил министр. Он напомнил, что...
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|Происшествия
|14.11.2017 10:53 (Обновлено: 14.11.2017 11:15)
Угнанный в столице "Mercedes-Benz" представительского класса полицейские обнаружили в автовозе, следующем в столицу Дагестана. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, сотрудники ГИБДД остановили грузовик с подержанными автомобилями в Новониколаевком районе на 665 км трассы Р-22 «Каспий» для проверки. Документы на дорогой немецкий седан показались инспекторам подозрительными. При осмотре иномарки выяснилось, что VIN-номер ее кузова был “перебит”. Водитель автовоза был доставлен в отдел полиции. Сейчас по этому случаю проводится проверка.
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Журналист из Болгарии передал волгоградцам реакцию капитана национальной сборной на осквернение памятника в Пловдиве 7
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Журналист из Болгарии передал волгоградцам реакцию капитана национальной сборной на осквернение памятника в Пловдиве 7
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