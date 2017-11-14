Журналист из Болгарии передал волгоградцам реакцию капитана национальной сборной на осквернение памятника в Пловдиве









Болгарские фанаты футбола и капитан национальной сборной Ивелин Попов, являющийся игроком московского «Спартака», осудили недавнее осквернение знаменитого памятника советским воинам в Пловдиве, сообщает ИА «Высота 102». На встрече с представителями СМИ в Волгограде, состоявшейся в рамках пресс-тура, посвященного предстоящему ЧМ-2018, журналист из Болгарии Борис Анзов попросил передать россиянам и жителям города-героя, что болгарские фанаты футбольных клубов объединились и ищут осквернителей монумента. «Ваш город является героическим городом, здесь погибло много людей. И, может быть, поэтому, мы здесь»,- сказал Борис Анзов.

Несколько дней назад большой резонанс получил факт осквернения знаменитого монумента - вандалы написали на постаменте памятника воину-освободителю, которого болгары называют «Алешей», антисемитские лозунги и нарисовали фашистскую свастику.