Печально известный «голый дом» в Волгограде одели в леса

Жильцы «голого» дома № 30 по улице 51-й Гвардейской в Дзержинском районе Волгограда сообщили ИА «Высота 102», что фасад их здания частично обнесли строительными лесами и, судя по всему, совсем скоро их жилище не будет выглядеть как после сталинградской бомбежки. Теперь волгоградцы живут в ожидании работ и надеются, что застройщик - ООО «Энергопром» во главе с его гендиректором господином Алексеем Щербиным, который игнорирует решение арбитражного суда Волгоградской области с январе 2016 года безвозмездно устранить недостатки работ по устройству 100% вентилируемого фасада многоквартирного жилого дома, все-таки выполнит свои обязательства.

Дело с мертвой точки не двигалось до сегодняшнего дня. Последний раз жильцы побывали на приеме у руководителя общественной приемной лидера "Единой России" Дмитрия Медведева - Владлена Колесникова, который пообещал, что сделает все возможное, чтобы застройщик дома Щербин выполнил решение арбитражного суда Волгоградской области и «одел» фасад к зиме.

Напомним, редакция не раз рассказывала о скандальной новостройке, которая совсем не похожа на новое жилье. Ее внешний вид производит ужасающее впечатление на всех волгогорадцев и гостей города, которые признавались съемочной группе информагентства, что такого они не видели ни в одном городе России. Сам господин Щербин в августе текущего года заявил и жильцам, и журналистам редакции, что ему очень стыдно за такой дом, и что он придаст ему новый облик «в самое ближайшее время».

Напомним также, что разрешение на ввод недостроенного дома, не отвечающего требованиям технических регламентов и проектной документации, было подписано тогдашним замглавы администрации Волгограда Павлом Кутищевым, который до сих пор не понес за это никакой ответственности. В стороне остались и руководители других структур, без подписей которых ввод дома в эксплуатацию был бы невозможен. Масса претензий у жильцов остается и к управляющей компании, которую, как они утверждают, не выбирали. В многочисленных обращениях в прокуратуру, правоохранительные органы, властям они пытаются доказать, что документы были сфальсифицированы. Однако до сих пор от людей отбиваются отписками как от назойливых мух.

Редакция рассказывала о ситуации в публикациях «Опасная зона: В Волгограде новая многоэтажка разваливается на глазах жителей», «В Волгограде плита с фасада новой многоэтажки рухнула на автомобиль из Надыма», «Облицовочные плитки с фасада новостройки в Волгограде калечат машины и альпинистов», «В Волгограде опасную новостройку-многоэтажку «оголили» перед дождями», "Жители «голой» многоэтажки в Волгограде просят единороссов спасти их дом от разрушения и повлиять на застройщика», «Застройщик разрушающейся многоэтажки-новостроя в Волгограде кивает на чиновников».