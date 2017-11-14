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Общество
 14.11.2017 12:18

Печально известный «голый дом» в Волгограде одели в леса


Жильцы  «голого» дома № 30 по улице 51-й Гвардейской в Дзержинском районе Волгограда сообщили ИА «Высота 102», что фасад их здания частично обнесли строительными лесами и, судя по всему, совсем скоро их жилище  не будет выглядеть как после сталинградской бомбежки.  Теперь волгоградцы живут в ожидании работ и надеются, что застройщик - ООО «Энергопром» во главе с его гендиректором господином Алексеем Щербиным, который игнорирует решение арбитражного суда Волгоградской области с январе 2016 года безвозмездно устранить недостатки работ по устройству 100% вентилируемого фасада многоквартирного жилого дома, все-таки выполнит свои обязательства. 
Дело с мертвой точки не двигалось до сегодняшнего дня. Последний раз жильцы побывали на приеме  у руководителя общественной приемной лидера  "Единой России" Дмитрия Медведева - Владлена Колесникова, который пообещал, что сделает все возможное, чтобы застройщик дома  Щербин  выполнил решение арбитражного суда Волгоградской области и «одел» фасад к зиме.  
Напомним, редакция не раз рассказывала о скандальной новостройке, которая совсем не похожа на новое жилье. Ее внешний вид производит ужасающее впечатление на всех волгогорадцев и гостей города, которые признавались съемочной группе информагентства, что такого они не видели ни в одном городе России. Сам господин Щербин  в августе текущего года заявил и жильцам, и журналистам редакции, что ему очень стыдно за такой дом, и что он придаст ему новый облик  «в самое ближайшее время». 
Напомним также, что разрешение на ввод недостроенного дома, не отвечающего требованиям технических регламентов и проектной документации, было подписано тогдашним замглавы администрации Волгограда Павлом Кутищевым, который до сих пор не понес за это никакой ответственности. В стороне остались и руководители других структур, без подписей которых ввод дома в эксплуатацию был бы невозможен. Масса претензий у жильцов остается и к управляющей компании, которую, как они утверждают, не выбирали. В многочисленных обращениях в прокуратуру, правоохранительные органы, властям они пытаются доказать, что документы были сфальсифицированы. Однако до сих пор от людей отбиваются отписками как от назойливых мух. 
Редакция рассказывала о ситуации в публикациях  «Опасная зона: В Волгограде новая многоэтажка разваливается на глазах жителей», «В Волгограде плита с фасада новой многоэтажки рухнула на автомобиль из Надыма», «Облицовочные плитки с фасада новостройки в Волгограде калечат машины и альпинистов», «В Волгограде опасную новостройку-многоэтажку «оголили» перед дождями»,  "Жители «голой» многоэтажки в Волгограде просят единороссов спасти их дом от разрушения и повлиять на застройщика»,  «Застройщик разрушающейся многоэтажки-новостроя в Волгограде кивает на чиновников».

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Общество 14.11.2017 14:42

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Происшествия 14.11.2017 13:14 (Обновлено: 14.11.2017 13:17)

На трассе «Волгоград-Астрахань» в туман рейсовый автобус вылетел в кювет: пострадали 3 человека Астраханские полицейские проводят проверку по факту ДТП с рейсовым автобусом. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Астраханской области,  ДТП случилось в Ахтубинском районе на 203-м километре трассы «Волгоград - Астрахань».  Водитель автобуса «Volvo», следовавшего из Ростова, не справился с рулевым управлением и совершил съезд с дороги в правый кювет. Авария произошла в неблагоприятных погодных условиях, связанных с туманом. По предварительным данным  в результате ДТП пострадали 3 человека. 70-летняя женщина получила ушибы поясничного отдела позвоночника. Аналогичная травма и ушиб грудной клетки диагностированы у 69-летнего мужчины. 31-летний пассажир получил сотрясение головного мозга. Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Всего в салоне...
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Расследования 14.11.2017 12:57

Житель Волгограда  задержан за торговлю устройствами для прослушки, об этом ИА “Высота 102“ сообщили в региональном главке МВД. Мужчина купил через интернет четыре  GPS-трекера со слотами для SIM-карты и микрофонами  еще в прошлом году. Затем продал устройства жителю Котовского района. Котовчанин в свою очередь  перепродал спецсредства своему знакомому. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали обоих торговцев нелегальным товаром и их покупателя. При обыске у них нашли два устройства для прослушки, два телефона, четыре SIM-карты и ноутбук. Задержанные сознались в содеянном  и были отпущены под подписку о невыезде.  Известно, что следователи регионального СК возбудили уголовное дело по ст. 138.1. УК РФ –...
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Экономика 14.11.2017 12:49

В Волгоградской области снова ищут руководителя фонда капремонта Для регионального фонда капремонта многоквартирных домов Волгоградской области ищут нового руководителя. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на приказ комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, председатель комитета Олег Николаев распорядился провести в регионе новый конкурс на замещение вакантной должности руководителя регионального оператора - унитарной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов". Напомним, в марте этого года по итогам аналогичного конкурса руководителем фонда был назначен Максим Борисов, который исполнял обязанности директора с декабря 2016 года после ухода с этой должности Сергея Сигаева. Сигаев, отметим, был первым руководителем этой некоммерческой организации в Волгоградской области. Он оставил...
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Происшествия 14.11.2017 12:40 (Обновлено: 14.11.2017 12:43)

Полтора килограмма черной икры и тушу рыбы осетровых пород обнаружили сотрудники ГИБДД в остановленном во Фроловском районе внедорожнике. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.  Водитель Toyota Land Cruiser 200, житель Калуги, нервничал во время проверки. Этим он вызвал подозрения правоохранителей. Незаконный груз был найден при досмотре автомобиля.  Калужанин рассказал, что изъятую у него рыбу и икру он купил на одном из астраханских рынков и вез домой.  Изъятая продукция отправлена на исследование. По результатам ее  будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов.
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Экономика 14.11.2017 12:23 (Обновлено: 14.11.2017 12:23)

Новая рекламная кампания завершит юбилейный год «Садов Придонья» На федеральных телевизионных каналах стартовал очередной флайт рекламной кампании в поддержку марки «Сады Придонья». Новый яркий и динамичный ролик «Юбилей» – это завершающий аккорд коммуникации 2017 года, посвящённой 20-летию компании, пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе «Садов Придонья». Трансляция новых рекламных роликов будет осуществляться до конца 2017 года на 10-ти федеральных каналах. Юбилейный год является ещё одним годом роста для компании и для марки «Сады Придонья», которая по праву считается её визитной карточкой. Надо отметить, что динамика продаж марки «Сады Придонья» по итогам работы компании за 10 месяцев составила 17,4 %.  Выбранная много лет назад стратегия – развивать...
Прочитана: 321 раз
Происшествия 14.11.2017 12:22 (Обновлено: 14.11.2017 12:24)

Сегодня утром  в Чернышковском районе Волгоградской области в кювете обнаружен труп велосипедиста. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, тело обнаружено на 45-ом километре дороги Цимлянск – Нижний Гнутов – р.п. Чернышковский. На вид погибшему около 50 лет.  Как пояснили информагентству в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, личность мужчины пока не установлена. Неизвестным остается также виновник ДТП, в результате которого погиб  человек.
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Спорт 14.11.2017 12:00

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Прочитана: 2105 раз
Телеком 14.11.2017 11:39

Владельцы банковских карт «МегаФона» получат до 20% кэшбэк Владельцы банковких карт «МегаФона» при оплатите товаров или услуг с помощью устройств Apple, получают кэшбэк в размере 20% на каждую третью покупку. Сумма возврата потраченных средств не может превышать 1500 рублей в месяц. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе компании. Отличие карты «МегаФона» заключается в том, что у нее единый счет с мобильным телефоном. То есть при работе с платежной системой Apple денежные средства будут списываться со счета мобильного телефона.  «Мы постоянно запускаем новые выгодные предложения для владельцев наших банковских карт и особое внимание уделяем самым современным технологиям и цифровым сервисам. С картами МегаФона вы можете...
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Экономика 14.11.2017 11:38

Лидерами по заключению концессий среди регионов России являются Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Волгоградская область и город Санкт-Петербург. Об этом заявил глава минстроя РФ Михаил Мень, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на федеральное ведомство. «За три последних года объем частных инвестиций в сферу ЖКХ существенно вырос.  В 2014 году было 112 концессий с объемом инвестобязательств на 7,2 млрд рублей, а сегодня уже 1759 концессий на 214,8 млрд руб. Что важно, с приходом инвестора снижается аварийность в отрасли. К примеру, в теплоснабжении аварийность объектов, где работают концессии, снизилась на 47%, а потери на 18%», - сообщил министр. Он напомнил, что...
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Происшествия 14.11.2017 10:53 (Обновлено: 14.11.2017 11:15)

В Волгоградской области задержали автовоз с угнанным из Москвы автомобилем "Mercedes" Угнанный в столице "Mercedes-Benz" представительского класса полицейские обнаружили в автовозе, следующем в столицу Дагестана. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, сотрудники ГИБДД остановили грузовик с подержанными автомобилями в Новониколаевком районе на 665 км трассы Р-22 «Каспий» для проверки. Документы на дорогой немецкий седан показались инспекторам подозрительными. При осмотре иномарки выяснилось, что VIN-номер ее кузова был “перебит”. Водитель автовоза был доставлен в отдел полиции. Сейчас по этому случаю проводится проверка. 
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