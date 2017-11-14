Депутаты Волгоградской облдумы заказали ревизию бюджетного финансирования спортивных команд и федераций





Проведение 12 проверок намерены поручить депутаты Волгоградской областной думы контрольно-счетной палате региона в 2018 году. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект постановления регпарламента, народных избранников интересует эффективность использования бюджетных средств, закупленного оборудования и реализованных программ в сферах здравоохранения, строительства, промышленности и торговли, транспорта, дорожного хозяйства и других отраслях. Также среди обозначенных законодательным собранием приоритетных для КСП в будущем году направлений работы – проверки, касающиеся деятельности комитета физкультуры и спорта Волгоградской области. Аудиторам будет поручено разобраться с эффективностью и целевым использованием казенных субсидий на проведение спортивных мероприятий, а также на государственную поддержку спортивных команд и федераций.

Кроме того, в списке поручений контрольно-счетной палате от депутатского корпуса – аудит программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Волгоградской городской агломерации, проверка эффективности использования бюджетных средств, выделенных на развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Волнует народных избранников и качество реализации программы газификации региона. Данный вопрос недавно публично задавали депутаты облдумы председателю комитета финансов региона Александру Дорждееву, но четкого ответа не получили. Материалы КСП, вероятно, помогут парламентариям реально оценить темпы обеспечения голубым топливом отдаленных уголков региона.







