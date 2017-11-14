Более 500 студентов различных учебных заведений ежегодно проходят практику на волгоградском «КАУСТИКе»





В АО «КАУСТИК» подводят итоги прохождения студентами профильных учебных заведений производственной и преддипломной практики в 2017 году.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, наиболее востребованными профессиями, по которым студенты вузов, колледжей, техникумов и училищ направляются на практику на предприятие, стали аппаратчик химического производства, лаборант химического анализа, контролёр качества продукции и технологического процесса, оператор дистанционного пульта управления и ещё более полутора десятков рабочих и инженерных специальностей.

Самые активные учебные заведения, которые на протяжении многих лет отправляют своих воспитанников на «КАУСТИК», - это волгоградские политехнический и энергетический колледжи, индустриальный техникум, технический и аграрный университеты. Среди партнёров завода и крупные столичные вузы – МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Российский университет дружбы народов и др. Всего же между «КАУСТИКом» и различными учебными заведениями на сегодняшний день действует более 30 соглашений о социальном партнёрстве, в рамках которых студенты проходят практику, а преподаватели периодически стажируются в заводских подразделениях.

В прошлом году АО «КАУСТИК» одним из первых волгоградских предприятий начал регулярно участвовать во Всероссийской акции «Неделя без турникетов», в ходе которой опытные химики знакомят молодых специалистов с особенностями работы на химическом предприятии. В октябре этого года за одну «неделю без турникетов» «КАУСТИК» посетило около 70 студентов колледжей и техникумов.

На предприятии отмечают, что программа по привлечению студентов к прохождению практики на предприятии стартовала ещё в конце 60-х годов прошлого столетия - фактически сразу же с момента запуска первой производственной линии. И первыми пришли студенты местного химико-технологического техникума (ныне Волгоградский политехнический колледж им. В.И. Вернадского). По данным заводской кадровой службы в разные годы более 2500 практикантов по окончании обучения начинали свой трудовой путь именно на «КАУСТИКе», численность персонала которого сегодня превышает 5,3 тысяч человек.