|Общество
|14.11.2017 09:21
Медали для избирателей депутатов Волгоградской гордумы отольют в Кузбассе
Бюджет Волгограда сэкономит на изготовлении подарочной продукции для поощрения депутатами Волгоградской гордумы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, ООО «Кузбасская ювелирная фирма «Золотое руно» выполнит заказ городского представительного органа за 216 тысяч рублей. К слову, начальная цена контракта составляла около 400 тысяч рублей. За право изготовить медали боролись пять предпринимателей и компаний, победила та, которая предложила самую низкую цену.
Напомним, для депутатов гордумы понадобились 30 наборов из 5 медалей и 200 значков. Медали цвета золота должны быть сделаны из латуни, иметь изображение вида Волгограда и упакованы в шахматном порядке в деревянном футляре. Значки должны быть металлическими с чернением, на английской булавке. За успехи в каких сферах городские депутаты собираются награждать медалями избирателей, не сообщается.
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Кадеты полицейских классов средней школы №44 Волгограда записали в студии патриотическую песню и снялись в клипе. Такое предложение...
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В Волгограде завершилась встреча оппозиционера Алексея Навального со сторонниками. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", митинг, запланированный на...
|Экономика
|14.11.2017 10:15
Более 500 студентов различных учебных заведений ежегодно проходят практику на волгоградском «КАУСТИКе»
В АО «КАУСТИК» подводят итоги прохождения студентами профильных учебных заведений производственной и преддипломной практики в 2017 году. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, наиболее востребованными профессиями, по которым студенты вузов, колледжей, техникумов и училищ направляются на практику на предприятие, стали аппаратчик химического производства, лаборант химического анализа, контролёр качества продукции и технологического процесса, оператор дистанционного пульта управления и ещё более полутора десятков рабочих и инженерных специальностей. Самые активные учебные заведения, которые на протяжении многих лет отправляют своих воспитанников на «КАУСТИК», - это волгоградские политехнический и энергетический колледжи, индустриальный техникум, технический и аграрный университеты. Среди партнёров завода и...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|14.11.2017 10:12
Запас консервов, а также предметы быта 40-х годов прошлого века обнаружены на борту БК-31, поднятом со дна Волги, сообщает ИА «Высота 102». Многие предметы, пролежавшие под водой 75 лет, находятся в отличном состоянии - об этом на своей странице в соцсети рассказал участник экспедиции, депутат Волгоградской областной думы Александр Осипов. Ранее поисковики отправили на экспертизу в полицию несколько стволов огнестрельного оружия, около 10 ящиков с патронами и другие боеприпасы времен Сталинградской битвы, найденные на бронекатере. Напомним, БК-31 был поднят со дна Волги 5 ноября. На борту найдены останки 9 бойцов-краснофлотцев....
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|Общество
|14.11.2017 09:50
В Волгограде ушла из жизни автор известной надписи на Мамаевом кургане «За нашу Советскую Родину – СССР»
Ушла из жизни Тамара Ивановна Карпова, автор известной надписи на Мамаевом кургане «За нашу Советскую Родину – СССР». Каждый год, в канун Дня Победы, в течение более 20 лет, она выделяла из своей скромной пенсии деньги и покупала краски и кисти. Здесь, на Мамаевом кургане, похоронены ее отец, прошедший Великую Отечественную, и родной дядя, который навеки остался молодым: ему было всего 18 лет, когда он погиб, сражаясь за Сталинград. Как сообщил ИА «Высота 102» депутат Волгоградской облдумы Михаил Таранцов,...
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|Общество
|14.11.2017 08:36
Новый порядок для прохода лиц с ограниченными возможностями в здания администрации Волгоградской области утвержден губернатором. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на внесенные изменения в постановление «Об охране и пропускном режиме в комплексе зданий администрации Волгоградской области», для того, чтобы попасть в здание, посетителю с ограниченными возможностями необходимо воспользоваться кнопкой вызова. Поступивший сигнал на пост охраны должен быть продублирован в отдел по работе с обращениями граждан аппарата губернатора. Руководитель этого отдела после поступившего сообщения выйдет к посетителю, уточнит цель его визита, а также предложит помощь при передвижении по комплексу зданий администрации. В случае необходимости такая помощь будет оказана в...
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|Расследования
|13.11.2017 21:31
Суд Краснооктябрьского района сегодня рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении координатора штаба Алексея Навального Алексея Волкова. Как сообщает ИА «Высота 102» из суда, Алексей Волков взят под административный арест сроком на 15 суток. На судебном заседании присутствовали Алексей Волков с адвокатом, а также сотрудники полиции, составившие протокол по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (проворное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), также вызывались другие свидетели. За повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрена ответственность в виде штрафа до 300 тысяч рублей или административный арест до 30...
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|Экономика
|13.11.2017 20:46
За пять месяцев текущего года бюджет Волгограда должен выплатить почти 3 миллиона рублей неустойки компании "Волгоградское ДСУ", которая отремонтировала в 2014 году дороги в трех районах Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать указанную сумму с муниципального образования городской округ город-герой Волгоград в лице департамента городского хозяйства за счет средств казны муниципального образования. Данное разбирательство - следствие неудачного "эксперимента" бывшего главы Волгограде, а ныне депутата Государственной думы Ирины Гусевой, которая недавно была назначена первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам в российском парламенте. Так, в период ее руководства Волгоградом, летом 2014 года с компанией...
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|Общество
|13.11.2017 20:13
12 новых спортклубов и столько же отремонтированных школьных физкультурных залов – таков план администрации Волгоградской области в сфере создания спортивной инфраструктуры на 2018 год. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной думы, на данные цели выделяется порядка 2,5 млн рублей. Эти субсидии будут распределены между муниципальными образованиями региона. Статистика появления новой спортивной инфраструктуры в сельских районах области за последние годы говорит о том, что планы на будущий год у власти региона более чем скромные. Так, за последние три года в регионе было отремонтировано 85 спортивных залов,...
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|Аналитика
|13.11.2017 20:00
Смотрите сегодня в программе: в Волгоградской области готовятся отметить 75-ю годовщину со дня начала одной из крупнейших стратегических операций советской армии. Мосту через Ахтубу не дадут станцевать: впереди испытания дорогостоящего объекта.Кто успел: счастливыми обладателями фотографий с Кубком мира по футболу стали более 16 тысяч жителей Волгограда. Перебор: полицейские из Саратова весело, но с последствиями, провели время в одном из стриптиз-клубов Волгограда. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни. ...
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|Расследования
|13.11.2017 18:00
Семь лет тюрьмы и штраф в три миллиона рублей за взятку в 300 тысяч рублей получила экс-главный госинспектор отдела выездных проверок ФНС России по Волжскому Наталья Петросян. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, бывшая служащая решила “заработать” на одном из проверяемых. Через посредника она предложила волжанину, за “вознаграждение” уменьшить сумму недоплаченных им налогов. Речь шла о более чем 9 миллионах рублей. Мужчина решил не идти на сделку с совестью и сообщил о "коммерческом предложении" в полицию. 21 февраля этого года предприниматель передал деньги посреднику. А тот на следующий день отдал своей сообщнице 300 тысяч рублей. Обе передачи...
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|Общество
|13.11.2017 17:47
Представители СМИ Болгарии, Бразилии, Эквадора, Франции, Грузии встретились сегодня с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и пообщались с главой региона по поводу подготовки города к чемпионату мира по футболу. Как сообщает ИА «Высота 102», некоторые журналисты признались, что хотели бы увидеть, как готовится город к ЧМ-2018 воочию, а не на картинках. А журналист из Бразилии заявил, что для сборной его страны было бы здорово сыграть матчи чемпионата мира в Сочи из-за похожего климата. Сегодня же в интерактивном музее «Россия-моя история» состоялась встреча иностранных журналистов и представителей волгоградских СМИ. Диалог был запланирован в рамках пресс-тура по приглашению Министерства иностранных дел России....
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|Происшествия
|13.11.2017 17:16
Трагедия произошла накануне на территории Борисоглебского района, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. 41-летний житель, управляя автомобилем «Киа-Сид», при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и врезался в грузовой автомобиль «Скания» под управлением 33-летнего жителя Волгоградской области. В результате ДТП владелец иномарки «Киа-Сид» от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства трагического инцидента.
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|Общество
|13.11.2017 17:07
Меньше половины павильонов из 30 осталось на незаконном рынке в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, собственник объектов, расположенных на остановке «Колледж нефти и газа» на проспекте Университетском, демонтирует строения добровольно – на полную расчистку территории уйдет еще несколько дней. На минувших выходных практически все торговцы вывезли с территории рынка все оборудование и товар. Напомним, в минувшую пятницу, 10 ноября, на нелегальное место торговли прибыла спецтехника МБУ «ЖКХ...
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|Аналитика
|13.11.2017 16:52
Волгоградская область оказалась на 4 месте и вошла в ТОП-10 регионов, в которых чаще всего дают взятки. Таковы данные сайта правовой статистики Генеральной прокуратуры России, сообщает ИА «Высота 102». Всего с января по сентябрь нынешнего года в регионе зафиксировано 74 такого рода преступлений. На одно меньше – в Краснодарском крае – 5 место, в Ростовской области – 41 преступление – 8 место. Лидерами стали Москва, Смоленская и Московская области. В Санкт-Петербурге зафиксировано 50 преступлений, Брянская область и Карелия замыкают топ-10 городов, в этих регионах было зарегистрировано 39...
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|Астрахань
|13.11.2017 15:48
На 210-м километре трассы Волгоград – Астрахань перевернулся автомобиль «Лада Гранта», за рулём которого находилась 28-летняя жительница города Харабали. Как сообщает ИА «Астрахань 24», по данным регионального УМВД, девушка не справилась с управлением авто и машина съехала на левую обочину. В результате аварии пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. В салоне также находился 38-летний пассажир и 11-летняя девочка. Мужчина был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Ребёнок не пострадал. По факту гибели проводится процессуальная проверка. ...
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|Спорт
|13.11.2017 15:47
Болельщики "Ротор-Волгоград" после болезненного поражения команды в ключевом матче с "Тюменью" в это воскресенье запустили в соцсети открытое голосование на тему отставки председателя областного спорткомитета Александра Глинянова и генерального директора клуба Андрея Рекечинского. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на страничку болельщиков волгоградского клуба, на данный момент в опросе уже приняли участие свыше 1,7 тысячи человек, но с каждой минутой их количество растет. На вопрос "Должны руководитель спорта области Глинянов и директор Рекечинский покинуть свои посты?" утвердительно ответили 92,4% опрошенных, против проголосовало 7,6%. Поддерживающие отставку болельщики считают, что именно эти спортивные функционеры несут прямую ответственность...
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Медали для избирателей депутатов Волгоградской гордумы отольют в Кузбассе 10
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