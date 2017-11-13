Бюджет Волгограда сэкономит на изготовлении подарочной продукции для поощрения депутатами Волгоградской гордумы. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, ООО «Кузбасская ювелирная фирма «Золотое руно» выполнит заказ городского представительного органа за 216 тысяч рублей. К слову, начальная цена контракта составляла около 400 тысяч рублей. За право изготовить медали боролись пять предпринимателей и компаний, победила та, которая предложила самую низкую цену.

Напомним, для депутатов гордумы понадобились 30 наборов из 5 медалей и 200 значков. Медали цвета золота должны быть сделаны из латуни, иметь изображение вида Волгограда и упакованы в шахматном порядке в деревянном футляре. Значки должны быть металлическими с чернением, на английской булавке. За успехи в каких сферах городские депутаты собираются награждать медалями избирателей, не сообщается.



