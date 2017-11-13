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Общество
 14.11.2017 08:36

В администрации Волгоградской области приготовились к приему инвалидов

Новый порядок для прохода лиц с ограниченными возможностями в здания администрации Волгоградской области утвержден губернатором. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на внесенные изменения в постановление «Об охране и пропускном режиме в комплексе зданий администрации Волгоградской области», для того, чтобы попасть в здание, посетителю с ограниченными возможностями необходимо воспользоваться кнопкой вызова. Поступивший сигнал на пост охраны должен быть продублирован в отдел по работе с обращениями граждан аппарата губернатора. Руководитель этого отдела после поступившего сообщения выйдет  к посетителю, уточнит цель его визита, а также предложит помощь при передвижении по комплексу зданий администрации. В случае необходимости такая помощь будет оказана в виде сотрудника исполнительной дирекции администрации региона. 
Напомним, ранее вход в администрацию Волгоградской области был оборудован пандусом и перилами, также в здании был установлен лифт.  

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