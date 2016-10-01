В Волгоградской области бывший налоговик получила 7 лет за взятку

Семь лет тюрьмы и штраф в три миллиона рублей за взятку в 300 тысяч рублей получила экс-главный госинспектор отдела выездных проверок ФНС России по Волжскому Наталья Петросян. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, бывшая служащая решила “заработать” на одном из проверяемых. Через посредника она предложила волжанину, за “вознаграждение” уменьшить сумму недоплаченных им налогов. Речь шла о более чем 9 миллионах рублей. Мужчина решил не идти на сделку с совестью и сообщил о "коммерческом предложении" в полицию.

21 февраля этого года предприниматель передал деньги посреднику. А тот на следующий день отдал своей сообщнице 300 тысяч рублей. Обе передачи контролировались сотрудниками полиции. И в тот момент, когда наличные передали госслужащей, на ее руках защелкнулись наручники. Отметим, что облсуд, рассматривая апелляцию подсудимой, приговор, вынесенный Волжским городским судом, оставил практически неизменным.