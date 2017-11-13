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Аналитика
 13.11.2017 20:00

«Высота 102 ТВ»: Саратовское УВД проводит проверку после веселой ночи полицейских в Волгограде




Смотрите сегодня в программе: в Волгоградской области готовятся отметить 75-ю годовщину со дня начала одной из крупнейших стратегических операций советской армии. Мосту через Ахтубу не дадут станцевать: впереди испытания дорогостоящего объекта.Кто успел: счастливыми обладателями фотографий с Кубком мира по футболу стали более 16 тысяч жителей Волгограда. Перебор: полицейские из Саратова весело, но с последствиями, провели время в одном из стриптиз-клубов Волгограда.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.  

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В Волгограде завершилась встреча оппозиционера Алексея Навального со сторонниками. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", митинг, запланированный на...

Расследования 13.11.2017 21:31 (Обновлено: 13.11.2017 23:10)

Суд Краснооктябрьского района сегодня рассмотрел  дело об административном правонарушении в отношении координатора штаба Алексея Навального Алексея Волкова. Как сообщает ИА «Высота 102» из суда, Алексей Волков взят под административный арест сроком на 15 суток. На судебном заседании присутствовали  Алексей Волков с адвокатом, а также сотрудники полиции,  составившие протокол по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (проворное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания,  митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), также вызывались другие свидетели.  За повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрена ответственность в виде  штрафа до 300 тысяч рублей или административный арест до 30 суток. Митинг Алексея...
Прочитана: 1171 раз
Экономика 13.11.2017 20:46

За пять месяцев текущего года бюджет Волгограда должен выплатить почти 3 миллиона рублей неустойки компании "Волгоградское ДСУ", которая отремонтировала в 2014 году дороги в трех районах Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать указанную сумму с муниципального образования городской округ город-герой Волгоград в лице департамента городского хозяйства за счет средств казны муниципального образования.  Данное разбирательство - следствие неудачного "эксперимента" бывшего главы Волгограде, а ныне депутата Государственной думы Ирины Гусевой, которая недавно  была назначена первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам в российском парламенте. Так, в период ее руководства Волгоградом, летом 2014 года  с  компанией...
Прочитана: 1425 раз
Общество 13.11.2017 20:13

Сельской глубинке Волгоградской области пообещали в новом году спортивные клубы и залы 12 новых спортклубов и столько же отремонтированных школьных физкультурных залов – таков план администрации Волгоградской области  в сфере создания спортивной инфраструктуры  на 2018 год. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной думы, на данные цели выделяется порядка 2,5 млн рублей. Эти субсидии будут распределены между муниципальными образованиями региона. Статистика появления новой спортивной инфраструктуры в сельских районах области за последние годы говорит о том, что планы на будущий год  у власти региона более чем скромные. Так, за последние  три года в регионе было отремонтировано 85 спортивных залов,...
Прочитана: 759 раз
Расследования 13.11.2017 18:00

Семь лет тюрьмы и штраф в три миллиона рублей за взятку в 300 тысяч рублей получила  экс-главный госинспектор отдела выездных проверок ФНС России по Волжскому Наталья Петросян. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, бывшая служащая решила “заработать” на одном из проверяемых.  Через посредника она предложила волжанину, за “вознаграждение”  уменьшить сумму недоплаченных им налогов. Речь шла  о более чем 9 миллионах рублей. Мужчина решил не идти на сделку с совестью и сообщил о "коммерческом предложении"  в полицию. 21 февраля этого года предприниматель   передал деньги посреднику. А тот на следующий день отдал своей сообщнице 300 тысяч рублей. Обе передачи...
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Общество 13.11.2017 17:47

Представители СМИ Болгарии, Бразилии, Эквадора, Франции, Грузии встретились сегодня с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и пообщались с главой региона по поводу подготовки города к чемпионату мира по футболу. Как сообщает  ИА «Высота 102», некоторые журналисты признались, что хотели бы увидеть, как готовится город к ЧМ-2018  воочию, а не на картинках. А журналист из Бразилии заявил, что для сборной его страны было бы здорово сыграть матчи чемпионата мира в Сочи из-за похожего климата.  Сегодня же в интерактивном музее «Россия-моя история»  состоялась встреча иностранных журналистов и представителей волгоградских СМИ. Диалог был запланирован в рамках пресс-тура по приглашению Министерства иностранных дел России....
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Происшествия 13.11.2017 17:16

Трагедия произошла накануне на территории Борисоглебского района,  сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. 41-летний житель, управляя автомобилем «Киа-Сид», при выезде со второстепенной дороги на главную  не предоставил преимущество в движении и врезался  в  грузовой автомобиль «Скания» под управлением 33-летнего жителя Волгоградской области. В результате ДТП владелец иномарки «Киа-Сид» от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства трагического инцидента.
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Общество 13.11.2017 17:07

В Советском районе Волгограда нелегальный рынок экс-депутата «тает» на глазах у покупателей Меньше половины павильонов из 30 осталось на незаконном рынке в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, собственник объектов, расположенных на остановке «Колледж нефти и газа» на проспекте Университетском, демонтирует строения добровольно – на полную расчистку территории уйдет еще несколько дней. На минувших выходных практически все торговцы вывезли с территории рынка все оборудование и товар. Напомним, в минувшую пятницу, 10 ноября, на нелегальное место торговли прибыла спецтехника МБУ «ЖКХ...
Прочитана: 1373 раз
Аналитика 13.11.2017 16:52

Генпрокуратура РФ: Волгоградская область оказалась в десятке коррумпированных регионов России Волгоградская область оказалась на 4 месте  и вошла в ТОП-10 регионов, в которых чаще всего дают взятки. Таковы данные сайта правовой статистики Генеральной  прокуратуры России,  сообщает ИА «Высота 102». Всего с января по сентябрь нынешнего года  в регионе зафиксировано 74 такого рода преступлений. На одно меньше – в Краснодарском крае – 5 место, в  Ростовской области – 41 преступление – 8 место.  Лидерами стали Москва, Смоленская и Московская области. В Санкт-Петербурге зафиксировано 50 преступлений, Брянская область и Карелия замыкают топ-10 городов, в этих регионах было зарегистрировано 39...
Прочитана: 3901 раз
Общество 13.11.2017 16:52

Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены нарушения в деятельности разработчика песчаного карьера в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, это выразилось   в отступлении   ООО «Партнер-Груп» от проекта разработки месторождения: работы проводились одним добывочным уступом с высотой от 20 до 30 м вместо утвержденных проектом семью уступами высотой до 6 м, что создавало угрозу безопасности жизни и здоровья работников предприятия. По результатам проверки ООО «Партнер-Груп» и ее руководитель по постановлениям прокурора привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму свыше 300 тыс. руб.     Одновременно руководителю организации...
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Происшествия 13.11.2017 16:37

Помог в задержании браконьеров госинспектор в области охраны окружающей среды по Михайловскому району Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, вечером 11 ноября он позвонил в отдел полиции и заявил, что на проселочной дороге им задержана автомашина «ВАЗ-21214», в салоне которой находились две туши убитых косулей. Полицейские, прибыв на место происшествия, выяснили, что за рулем автомобиля находился 45-летний местный ветврач, а в салоне двое его знакомых - 60-летний сторож нефтебазы и 34-летний водитель станции скорой помощи. Из салона транспортного средства были изъяты две туши самцов косули возрастом примерно по 2,6 года, два ружья «ИЖ-27»...
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Астрахань 13.11.2017 15:48

В аварии на трассе Волгоград – Астрахань чудом выжила 11-летняя девочка, водитель погиб На 210-м километре трассы Волгоград – Астрахань перевернулся автомобиль «Лада Гранта», за рулём которого находилась 28-летняя жительница города Харабали. Как сообщает ИА «Астрахань 24»,  по данным регионального УМВД, девушка не справилась с управлением авто и машина съехала  на левую обочину. В результате аварии пострадавшая скончалась на месте  происшествия до приезда скорой помощи. В салоне также находился 38-летний пассажир и 11-летняя девочка. Мужчина был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Ребёнок не пострадал. По факту гибели проводится процессуальная проверка. ...
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Спорт 13.11.2017 15:47

Болельщики "Ротор-Волгоград" голосуют за отставку председателя спорткомитета региона Болельщики "Ротор-Волгоград" после болезненного поражения команды в ключевом матче с "Тюменью" в это воскресенье запустили в соцсети открытое голосование на тему отставки председателя областного спорткомитета Александра Глинянова и генерального директора клуба Андрея Рекечинского. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на страничку болельщиков волгоградского клуба, на данный момент в опросе уже приняли участие свыше 1,7 тысячи человек, но с каждой минутой их количество растет. На вопрос "Должны руководитель спорта области Глинянов и директор Рекечинский покинуть свои посты?" утвердительно ответили 92,4% опрошенных, против проголосовало 7,6%. Поддерживающие отставку болельщики считают, что именно эти спортивные функционеры несут прямую ответственность...
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Экология 13.11.2017 15:26

Создание рабочей группы по вопросам анализа и актуализации территориальных схем обращения с отходами обсудили на общественном совете при Росприроднадзоре РФ. Практические рекомендации по данному вопросу высказала председатель совета директоров Группы Компаний «Чистый город» Полина Вергун, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия. Территориальная схема обращения с отходами является документом, на основе которого выстраивает работу региональный оператор обращения с ТКО. От того, насколько правильно и грамотно она сформирована, зависит эффективная реализация реформы в целом. В частности, председатель совета директоров Группы Компаний «Чистый город», как практический реализатор территориальных...
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Экономика 13.11.2017 15:23 (Обновлено: 13.11.2017 15:26)

В Волгограде обманувшая дольщиков компания пошла по пути банкротства Арбитражный суд Волгоградской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Орион». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госстройнадзора Волгоградской области. Напомним, ООО «Орион» является застройщиком ЖК «Европейский», несостоявшиеся новоселы которого пополнили армию обманутых дольщиков Волгоградской области. Сегодня этот недостроенный жилой комплекс является самым проблемным с точки зрения поиска возможного инвестора для окончания строительства. В настоящее время расследуется уголовное дело по факту исчезновения денег дольщиков ЖК «Парк Европейский». Так, находится под стражей Федор Кифишин, сотрудник головного офиса компании «Квартстрой Премьер». Фигурантами уголовного дела также являются директор местного филиала ООО «УК «Квартстрой» Евгения Красильникова и гендиректор ООО «Орион» (одновременно «Квартстрой-ВГ»)...
Прочитана: 3428 раз
Спорт 13.11.2017 14:16

Воспитанник волгоградской школы кудо выиграл чемпионат Азии Триумфатором престижных соревнований, прошедших в японском Токио, стал спортсмен, тренирующийся в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». Байрам Гезалов стал лучшим среди мастеров кудо из России, Японии, Южной Кореи, Монголии, Казахстана, Азербайджана и Армении.  Как рассказал ИА «Высота 102» тренер  ДЮСШ № 23 Виталий Мазнов, все, кто помогал Байраму Гезалову во время тренировок, считают  его победу на чемпионате Азии абсолютно  заслуженной, и гордятся блестящим результатом. 
Прочитана: 2919 раз


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