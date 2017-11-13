









Смотрите сегодня в программе: в Волгоградской области готовятся отметить 75-ю годовщину со дня начала одной из крупнейших стратегических операций советской армии. Мосту через Ахтубу не дадут станцевать: впереди испытания дорогостоящего объекта.Кто успел: счастливыми обладателями фотографий с Кубком мира по футболу стали более 16 тысяч жителей Волгограда. Перебор: полицейские из Саратова весело, но с последствиями, провели время в одном из стриптиз-клубов Волгограда.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.



