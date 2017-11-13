





Суд Краснооктябрьского района сегодня рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении координатора штаба Алексея Навального Алексея Волкова. Как сообщает ИА «Высота 102» из суда, Алексей Волков взят под административный арест сроком на 15 суток. На судебном заседании присутствовали Алексей Волков с адвокатом, а также сотрудники полиции, составившие протокол по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (проворное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), также вызывались другие свидетели.

За повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрена ответственность в виде штрафа до 300 тысяч рублей или административный арест до 30 суток. Митинг Алексея Навального состоялся в Волгограде в пятницу на площади Металлургов в Краснооктябрьском районе. Волгоградский штаб Навального согласовал время митинга с 16.00 до 18.00, но нарушил правила организации мероприятия. Собрание затянулось до 18.35. На организаторов за нарушение был составлен административный протокол. Алексея Волкова задержали и доставили в районный суд. Рассмотрение административного дела длилось весь рабочий день. Волков свою вину в совершении административного правонарушения не признал, объяснив несовременное окончание митинга пробками на дорогах. Судья удалилась в совещательную комнату примерно в 18.10 и смогла огласить решение только после 21.00.



