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Общество
 13.11.2017 16:52

Хозяин песчаного карьера в Волгоградской области пренебрегал жизнями рабочих

Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены нарушения в деятельности разработчика песчаного карьера в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, это выразилось   в отступлении   ООО «Партнер-Груп» от проекта разработки месторождения: работы проводились одним добывочным уступом с высотой от 20 до 30 м вместо утвержденных проектом семью уступами высотой до 6 м, что создавало угрозу безопасности жизни и здоровья работников предприятия.
По результатам проверки ООО «Партнер-Груп» и ее руководитель по постановлениям прокурора привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму свыше 300 тыс. руб.    
Одновременно руководителю организации внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.

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В Волгограде обманувшая дольщиков компания пошла по пути банкротства Арбитражный суд Волгоградской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Орион». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госстройнадзора Волгоградской области. Напомним, ООО «Орион» является застройщиком ЖК «Европейский», несостоявшиеся новоселы которого пополнили армию обманутых дольщиков Волгоградской области. Сегодня этот недостроенный жилой комплекс является самым проблемным с точки зрения поиска возможного инвестора для окончания строительства. В настоящее время расследуется уголовное дело по факту исчезновения денег дольщиков ЖК «Парк Европейский». Так, находится под стражей Федор Кифишин, сотрудник головного офиса компании «Квартстрой Премьер». Фигурантами уголовного дела также являются директор местного филиала ООО «УК «Квартстрой» Евгения Красильникова и гендиректор ООО «Орион» (одновременно «Квартстрой-ВГ»)...
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Экономика 13.11.2017 12:04

На четверть вырос кредитный портфель населения в Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении Южного ГУ банка России. Так, в  январе-сентябре 2017 года объем выданных волгоградцам банковских кредитов составил 79,8 млрд рублей, что на 25,2% выше аналогичного показателя прошлого года. Всего же кредитный портфель населения с учетом ранее выданных кредитов и сумм погашений увеличился по сравнению с 01.10.2016 на 9,1% и по состоянию на 01.10.2017 составляет 150,5 млрд рублей. В структуре выданных населению кредитов наибольший рост продемонстрировала ипотека. За 9 месяцев банки Волгоградской области предоставили 10,6 тысяч ипотечных кредитов на сумму 15,8 млрд рублей. По сравнению...
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