Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены нарушения в деятельности разработчика песчаного карьера в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, это выразилось в отступлении ООО «Партнер-Груп» от проекта разработки месторождения: работы проводились одним добывочным уступом с высотой от 20 до 30 м вместо утвержденных проектом семью уступами высотой до 6 м, что создавало угрозу безопасности жизни и здоровья работников предприятия.

По результатам проверки ООО «Партнер-Груп» и ее руководитель по постановлениям прокурора привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму свыше 300 тыс. руб.

Одновременно руководителю организации внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.



