Волгоградская область оказалась на 4 месте и вошла в ТОП-10 регионов, в которых чаще всего дают взятки. Таковы данные сайта правовой статистики Генеральной прокуратуры России, сообщает ИА «Высота 102». Всего с января по сентябрь нынешнего года в регионе зафиксировано 74 такого рода преступлений. На одно меньше – в Краснодарском крае – 5 место, в Ростовской области – 41 преступление – 8 место.

Лидерами стали Москва, Смоленская и Московская области. В Санкт-Петербурге зафиксировано 50 преступлений, Брянская область и Карелия замыкают топ-10 городов, в этих регионах было зарегистрировано 39 преступлений.