Помог в задержании браконьеров госинспектор в области охраны окружающей среды по Михайловскому району Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, вечером 11 ноября он позвонил в отдел полиции и заявил, что на проселочной дороге им задержана автомашина «ВАЗ-21214», в салоне которой находились две туши убитых косулей. Полицейские, прибыв на место происшествия, выяснили, что за рулем автомобиля находился 45-летний местный ветврач, а в салоне двое его знакомых - 60-летний сторож нефтебазы и 34-летний водитель станции скорой помощи. Из салона транспортного средства были изъяты две туши самцов косули возрастом примерно по 2,6 года, два ружья «ИЖ-27» и «ИЖ-43», а также карабин «Сайга». Мужчины пояснили, что охоту на парнокопытных вел лишь один из них.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258 УК РФ – «Незаконная охота». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией настоящей статьи, составляет арест сроком до 6 месяцев.



