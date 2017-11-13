12 новых спортклубов и столько же отремонтированных школьных физкультурных залов – таков план администрации Волгоградской области в сфере создания спортивной инфраструктуры на 2018 год. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областной думы, на данные цели выделяется порядка 2,5 млн рублей. Эти субсидии будут распределены между муниципальными образованиями региона.

Статистика появления новой спортивной инфраструктуры в сельских районах области за последние годы говорит о том, что планы на будущий год у власти региона более чем скромные. Так, за последние три года в регионе было отремонтировано 85 спортивных залов, то есть в среднем по 28 в год. За тот же период времени создано 106 спортклубов – примерно по 35 в каждом году.

Проект бюджета Волгоградской области на 2018 год, первое чтение которого в облдуме намечено на 16 ноября, депутаты называют весьма сложным из-за прогнозируемого недофинансирования отраслей.



