Болельщики "Ротор-Волгоград" голосуют за отставку председателя спорткомитета региона









Болельщики "Ротор-Волгоград" после болезненного поражения команды в ключевом матче с "Тюменью" в это воскресенье запустили в соцсети открытое голосование на тему отставки председателя областного спорткомитета Александра Глинянова и генерального директора клуба Андрея Рекечинского. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на страничку болельщиков волгоградского клуба, на данный момент в опросе уже приняли участие свыше 1,7 тысячи человек, но с каждой минутой их количество растет. На вопрос "Должны руководитель спорта области Глинянов и директор Рекечинский покинуть свои посты?" утвердительно ответили 92,4% опрошенных, против проголосовало 7,6%. Поддерживающие отставку болельщики считают, что именно эти спортивные функционеры несут прямую ответственность за плачевные результаты клуба "Ротор-Волгоград" в этом сезоне. После поражения со счетом 1:2 от прямого конкурента в борьбе за выживание в ФНЛ "Тюмени" волгоградская команда находится на последнем месте турнирной таблицы, а разрыв от 15-го места, позволяющего в следующем сезоне продолжить выступления в лиге, составляет уже 6 очков.

Фанаты клуба активно комментируют результаты опроса, выдвигают свои версии причин и управленческих решений, которые привели к таким результатам. Так, в частности, в вину Глинянову и Рекечинскому болельщики ставят несвоевременную подготовку домашнего стадиона "Зенит" к началу сезона, ошибки в формировании тренерского штаба и плохую работу с болельщиками.



