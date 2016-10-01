Территориальными схемами обращения с отходами заинтересовались на федеральном уровне

Создание рабочей группы по вопросам анализа и актуализации территориальных схем обращения с отходами обсудили на общественном совете при Росприроднадзоре РФ. Практические рекомендации по данному вопросу высказала председатель совета директоров Группы Компаний «Чистый город» Полина Вергун, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия.

Территориальная схема обращения с отходами является документом, на основе которого выстраивает работу региональный оператор обращения с ТКО. От того, насколько правильно и грамотно она сформирована, зависит эффективная реализация реформы в целом. В частности, председатель совета директоров Группы Компаний «Чистый город», как практический реализатор территориальных схем в двух субъектах – Астраханской области и Республике Калмыкия - акцентировала внимание присутствующих на корректировке показателей этого документа «до» начала реформы и «в процессе».

Так, по ее мнению, корректировке и дополнению «до» должны подвергаться сведения об объектах, которые продолжат свое функционирование в период реформы с обязательным указанием остаточной вместимости объекта.

- Этот документ должен быть понятен для регионального оператора в части необходимого инвестирования в отрасль обращения с отходами, - считает Полина Вергун. – Остаточная вместимость существующих объектов показывает региональному оператору, какую необходимую инфраструктуру в данной отрасли необходимо достроить. К сожалению, в территориальных схемах размещения объектов зачастую данные параметры не прописаны.

Сошлись участники совещания и во мнении, что Государственный реестр объектов размещения отходов требует актуализации. В нем должны присутствовать только объекты, которые соответствуют новому законодательству и могут продолжить функционирование в рамках реформы. Создание профильной рабочей группы при Росприроднадзоре РФ даст возможность проанализировать и оптимизировать основной документ сферы обращения с отходами для каждого региона, обеспечить взаимодействие органов власти субъектов РФ с федеральными органами власти.

Напомним, Группа компаний «Чистый город» одной из первых, приступила к реформе отрасли обращения с отходами в двух субъектах РФ. Компания является региональным оператором на территории Астраханской области и республики Калмыкия, а также признана победителем конкурсного отбора регионального оператора на территории Ростовской области (зона деятельности – Волгодонской МЭОК).