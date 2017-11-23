В истории отношений детсадов Кировского района Волгограда и компании "РИКВЭСТ-сервис" не осталось пятен

В комитете ЖКХ и ТЭК Волгоградской области подготовлен проект документа, определяющего порядок проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме при возникновении аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на проект приказа, суть нормативного акта в том, что дома, пострадавшие от вышеперечисленных явлений, могут быть отремонтированы вне зависимости от того, включены ли они в краткосрочный план – то есть, без очереди. Решение о том, подлежит ли пострадавший дом капремонту, должны принять органы местного самоуправления в течение пяти дней. Данный порядок не распространяется на дома, признанные аварийными. Напомним, в Волгограде за...