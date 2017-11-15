







Исполнительное производство о выселении ООО "Городская баня" из здания, расположенного на бульваре Профсоюзов в Волжском, оставлено в силе. Как сообщает ИА "Высота 102", арбитражный суд Волгоградской области отказал обществу в требовании о приостановлении исполпроизводства до рассмотрения кассационной жалобы на постановления судов апелляционной и кассационной инстанций в Судебной коллегии Верховного суда РФ. Так, в январе этого года арбитражный суд Волгоградской области отказал управлению муниципальным имуществом администрации городского округа – город Волжский в иске о выселении ООО "Городская баня". Представители мэрии обжаловали решение. В апреле Двенадцатый арбитражный апелляционный суд постановил удовлетворить требования администрации Волжского. В сентябре это решение арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе. Проигравшая сторона подала жалобу в Верховный суд РФ, однако, как отмечается в материалах дела, суд вернул ее заявителю без рассмотрения на основании п.1 ч.1 ст. 291.5 АПК РФ. В этой связи арбитражный суд Волгоградской области не нашел оснований для удовлетворения требований о приостановлении исполнительного производства.

Двухэтажное здание бани на бульваре Профсоюзов пользуется популярностью у любителей "легкого пара" в Волжском. Площадь строения бани с техническим этажом составляет 6319,6 кв.м. Принадлежит здание муниципалитету, а ООО "Городская баня" было передано в марте 2013 года в доверительное управление сроком на 5 лет. Однако в горадминистрации посчитали, что общество ненадлежащим образом содержит здание, что послужило основанием для расторжения договора и выселения общества в судебном порядке.

Фото: mapsights.com