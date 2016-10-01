Волгоградским областным судом изменен приговор в отношении волжанина, случайно отравившего своих двоих детей средством для уничтожения тараканов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Волжского городского суда, ранее мужчина был осужден за причинение смерти по неосторожности к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Однако он был обжалован в суд апелляционной инстанции участвующим в деле гособвинителем в связи с мягкостью назначенного наказания.

По результатам рассмотрения апелляционного представления прокурора условное наказание было изменено на реальное лишение свободы сроком на 2 года в колонии-поселении.

Напомним, трагедия в Волжском произошла 1 мая. 24-летний мужчина самостоятельно произвел в квартире санитарную обработку, рассыпав везде средство для уничтожения тараканов. При этом ядовитый порошок попал даже на детскую посуду, После ужина дочку и сына родители уложили спать, но они уже не проснулись. Как потом выяснилось, средство от насекомых молодой отец принес с работы и не знал, что его нельзя было использовать в домашних условиях.



