



Меньше половины павильонов из 30 осталось на незаконном рынке в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, собственник объектов, расположенных на остановке «Колледж нефти и газа» на проспекте Университетском, демонтирует строения добровольно – на полную расчистку территории уйдет еще несколько дней. На минувших выходных практически все торговцы вывезли с территории рынка все оборудование и товар.

Напомним, в минувшую пятницу, 10 ноября, на нелегальное место торговли прибыла спецтехника МБУ «ЖКХ Советского района» для принудительного сноса торговых рядов. Предприниматели сначала попытались воспрепятствовать действиям работников муниципального предприятия. В итоге между владельцем рынка, коммерсантами и администрацией района была достигнута договоренность о том, что все сооружения в ближайшие дни будут демонтированы «мирным путем» - собственником объектов.

Договор с хозяином рынка – ООО «Альбатрос» - муниципалитет расторгнул еще в июне текущего года. Учредителем данной фирмы является депутат прошлого созыва Волгоградской городской думы Сергей Шелкунов. Все последующие месяцы фирма всячески затягивала процесс сноса павильонов, работа которых продолжала ей приносить доходы. Однако 8 ноября Советский райсуд завершил череду разбирательств, отказав «Альбатросу» в признании незаконным распоряжении администрации района о принудительном демонтаже строений.

Власти района неоднократно предлагали предпринимателям с данной торговой площадки новые места. Один из вариантов - абсолютно новая, расположенная по соседству с так называемым Петровским рынком ярмарка, обустройство которой в настоящее время близится к концу. На это место с незаконного рынка переехали 17 предпринимателей. Всего на новой площадке 30 павильонов, которые по состоянию на сегодняшний день уже все переданы в аренду. Некоторые коммерсанты, прежде работавшие на Петровском рынке, переселились на ярмарку, расположенную в районе больницы №7 на улице Казахской. Всего на территории Советского района в 2017 году открылось четыре ярмарки, в том числе в поселке Горьковском, а также у поворота на поселок Горный.