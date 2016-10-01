|Общество
|13.11.2017 17:07
В Советском районе Волгограда нелегальный рынок экс-депутата «тает» на глазах у покупателей
Меньше половины павильонов из 30 осталось на незаконном рынке в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, собственник объектов, расположенных на остановке «Колледж нефти и газа» на проспекте Университетском, демонтирует строения добровольно – на полную расчистку территории уйдет еще несколько дней. На минувших выходных практически все торговцы вывезли с территории рынка все оборудование и товар.
Напомним, в минувшую пятницу, 10 ноября, на нелегальное место торговли прибыла спецтехника МБУ «ЖКХ Советского района» для принудительного сноса торговых рядов. Предприниматели сначала попытались воспрепятствовать действиям работников муниципального предприятия. В итоге между владельцем рынка, коммерсантами и администрацией района была достигнута договоренность о том, что все сооружения в ближайшие дни будут демонтированы «мирным путем» - собственником объектов.
Договор с хозяином рынка – ООО «Альбатрос» - муниципалитет расторгнул еще в июне текущего года. Учредителем данной фирмы является депутат прошлого созыва Волгоградской городской думы Сергей Шелкунов. Все последующие месяцы фирма всячески затягивала процесс сноса павильонов, работа которых продолжала ей приносить доходы. Однако 8 ноября Советский райсуд завершил череду разбирательств, отказав «Альбатросу» в признании незаконным распоряжении администрации района о принудительном демонтаже строений.
Власти района неоднократно предлагали предпринимателям с данной торговой площадки новые места. Один из вариантов - абсолютно новая, расположенная по соседству с так называемым Петровским рынком ярмарка, обустройство которой в настоящее время близится к концу. На это место с незаконного рынка переехали 17 предпринимателей. Всего на новой площадке 30 павильонов, которые по состоянию на сегодняшний день уже все переданы в аренду. Некоторые коммерсанты, прежде работавшие на Петровском рынке, переселились на ярмарку, расположенную в районе больницы №7 на улице Казахской. Всего на территории Советского района в 2017 году открылось четыре ярмарки, в том числе в поселке Горьковском, а также у поворота на поселок Горный.
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В Волгограде завершилась встреча оппозиционера Алексея Навального со сторонниками. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", митинг, запланированный на...
|Расследования
|13.11.2017 18:00
Семь лет тюрьмы и штраф в три миллиона рублей за взятку в 300 тысяч рублей получила экс-главный госинспектор отдела выездных проверок ФНС России по Волжскому Наталья Петросян. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе областного суда, бывшая служащая решила “заработать” на одном из проверяемых. Через посредника она предложила волжанину, за “вознаграждение” уменьшить сумму недоплаченных им налогов. Речь шла о более чем 9 миллионах рублей. Мужчина решил не идти на сделку с совестью и сообщил о "коммерческом предложении" в полицию. 21 февраля этого года предприниматель передал деньги посреднику. А тот на следующий день отдал своей сообщнице 300 тысяч рублей. Обе передачи...
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|Общество
|13.11.2017 17:47
Представители СМИ Болгарии, Бразилии, Эквадора, Франции, Грузии встретились сегодня с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и пообщались с главой региона по поводу подготовки города к чемпионату мира по футболу. Как сообщает ИА «Высота 102», некоторые журналисты признались, что хотели бы увидеть, как готовится город к ЧМ-2018 воочию, а не на картинках. А журналист из Бразилии заявил, что для сборной его страны было бы здорово сыграть матчи чемпионата мира в Сочи из-за похожего климата. Напомним, общая программа подготовки Волгограда к ЧМ-2018 включает 63 мероприятия. На сегодняшний день полностью завершено строительство трех гостиниц, введены в эксплуатацию международный пассажирский терминал аэропорта и новая...
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|Происшествия
|13.11.2017 17:16
Трагедия произошла накануне на территории Борисоглебского района, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. 41-летний житель, управляя автомобилем «Киа-Сид», при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и врезался в грузовой автомобиль «Скания» под управлением 33-летнего жителя Волгоградской области. В результате ДТП владелец иномарки «Киа-Сид» от полученных травм скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства трагического инцидента.
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|Аналитика
|13.11.2017 16:52
Волгоградская область оказалась на 4 месте и вошла в ТОП-10 регионов, в которых чаще всего дают взятки. Таковы данные сайта правовой статистики Генеральной прокуратуры России, сообщает ИА «Высота 102». Всего с января по сентябрь нынешнего года в регионе зафиксировано 74 такого рода преступлений. На одно меньше – в Краснодарском крае – 5 место, в Ростовской области – 41 преступление – 8 место. Лидерами стали Москва, Смоленская и Московская области. В Санкт-Петербурге зафиксировано 50 преступлений, Брянская область и Карелия замыкают топ-10 городов, в этих регионах было зарегистрировано 39...
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|Общество
|13.11.2017 16:52
Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратурой выявлены нарушения в деятельности разработчика песчаного карьера в Дубовском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, это выразилось в отступлении ООО «Партнер-Груп» от проекта разработки месторождения: работы проводились одним добывочным уступом с высотой от 20 до 30 м вместо утвержденных проектом семью уступами высотой до 6 м, что создавало угрозу безопасности жизни и здоровья работников предприятия. По результатам проверки ООО «Партнер-Груп» и ее руководитель по постановлениям прокурора привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму свыше 300 тыс. руб. Одновременно руководителю организации...
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|Происшествия
|13.11.2017 16:37
Помог в задержании браконьеров госинспектор в области охраны окружающей среды по Михайловскому району Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, вечером 11 ноября он позвонил в отдел полиции и заявил, что на проселочной дороге им задержана автомашина «ВАЗ-21214», в салоне которой находились две туши убитых косулей. Полицейские, прибыв на место происшествия, выяснили, что за рулем автомобиля находился 45-летний местный ветврач, а в салоне двое его знакомых - 60-летний сторож нефтебазы и 34-летний водитель станции скорой помощи. Из салона транспортного средства были изъяты две туши самцов косули возрастом примерно по 2,6 года, два ружья «ИЖ-27»...
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|Астрахань
|13.11.2017 15:48
На 210-м километре трассы Волгоград – Астрахань перевернулся автомобиль «Лада Гранта», за рулём которого находилась 28-летняя жительница города Харабали. Как сообщает ИА «Астрахань 24», по данным регионального УМВД, девушка не справилась с управлением авто и машина съехала на левую обочину. В результате аварии пострадавшая скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. В салоне также находился 38-летний пассажир и 11-летняя девочка. Мужчина был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой. Ребёнок не пострадал. По факту гибели проводится процессуальная проверка. ...
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|Спорт
|13.11.2017 15:47
Болельщики "Ротор-Волгоград" после болезненного поражения команды в ключевом матче с "Тюменью" в это воскресенье запустили в соцсети открытое голосование на тему отставки председателя областного спорткомитета Александра Глинянова и генерального директора клуба Андрея Рекечинского. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на страничку болельщиков волгоградского клуба, на данный момент в опросе уже приняли участие свыше 1,7 тысячи человек, но с каждой минутой их количество растет. На вопрос "Должны руководитель спорта области Глинянов и директор Рекечинский покинуть свои посты?" утвердительно ответили 92,4% опрошенных, против проголосовало 7,6%. Поддерживающие отставку болельщики считают, что именно эти спортивные функционеры несут прямую ответственность...
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|Экология
|13.11.2017 15:26
Создание рабочей группы по вопросам анализа и актуализации территориальных схем обращения с отходами обсудили на общественном совете при Росприроднадзоре РФ. Практические рекомендации по данному вопросу высказала председатель совета директоров Группы Компаний «Чистый город» Полина Вергун, - сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия. Территориальная схема обращения с отходами является документом, на основе которого выстраивает работу региональный оператор обращения с ТКО. От того, насколько правильно и грамотно она сформирована, зависит эффективная реализация реформы в целом. В частности, председатель совета директоров Группы Компаний «Чистый город», как практический реализатор территориальных...
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|Экономика
|13.11.2017 15:23 (Обновлено: 13.11.2017 15:26)
Арбитражный суд Волгоградской области ввел процедуру наблюдения в отношении ООО «Орион». Об этом сообщили ИА «Высота 102» в инспекции госстройнадзора Волгоградской области. Напомним, ООО «Орион» является застройщиком ЖК «Европейский», несостоявшиеся новоселы которого пополнили армию обманутых дольщиков Волгоградской области. Сегодня этот недостроенный жилой комплекс является самым проблемным с точки зрения поиска возможного инвестора для окончания строительства. В настоящее время расследуется уголовное дело по факту исчезновения денег дольщиков ЖК «Парк Европейский». Так, находится под стражей Федор Кифишин, сотрудник головного офиса компании «Квартстрой Премьер». Фигурантами уголовного дела также являются директор местного филиала ООО «УК «Квартстрой» Евгения Красильникова и гендиректор ООО «Орион» (одновременно «Квартстрой-ВГ»)...
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|Спорт
|13.11.2017 14:16
Триумфатором престижных соревнований, прошедших в японском Токио, стал спортсмен, тренирующийся в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». Байрам Гезалов стал лучшим среди мастеров кудо из России, Японии, Южной Кореи, Монголии, Казахстана, Азербайджана и Армении. Как рассказал ИА «Высота 102» тренер ДЮСШ № 23 Виталий Мазнов, все, кто помогал Байраму Гезалову во время тренировок, считают его победу на чемпионате Азии абсолютно заслуженной, и гордятся блестящим результатом.
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|Расследования
|13.11.2017 13:43
Волгоградским областным судом изменен приговор в отношении волжанина, случайно отравившего своих двоих детей средством для уничтожения тараканов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Волжского городского суда, ранее мужчина был осужден за причинение смерти по неосторожности к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Однако он был обжалован в суд апелляционной инстанции участвующим в деле гособвинителем в связи с мягкостью назначенного наказания. По результатам рассмотрения апелляционного представления прокурора условное наказание было изменено на реальное лишение свободы сроком на 2 года в колонии-поселении. Напомним, трагедия в Волжском произошла 1 мая. 24-летний мужчина самостоятельно произвел в квартире...
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|Общество
|13.11.2017 13:26 (Обновлено: 13.11.2017 13:54)
Оружие и боеприпасы с поднятого со дна Волги бронекатера переданы на экспертизу. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. При обследовании “речного танка” были найдены оружие и боеприпасы разной степени сохранности. Так, из недр корабля извлекли два ствола от огнестрельного оружия; четыре пистолета-пулемета, предположительно ППШ. В трех из них были диски с патронами. Также обнаружены семь винтовок Мосина, одна из которых со снайперским прицелом, одна СВТ (самозарядная винтовка Токарева) и еще одна винтовка неустановленного образца. В числе боеприпасов - четыре невскрытых оцинкованных...
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|Экономика
|13.11.2017 12:29
Состояние дел на четырех муниципальных предприятиях теперь будет под неусыпным наблюдением властей Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, подписанное и.о. главы администрации города Ириной Пешковой, организован мониторинг финансово-экономического состояния социально значимых предприятий, к коим отнесены МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», МУП «Городской водоканал г. Волгограда», МУП «Метрожэлектротранс» и МУП «Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие №7». Власти города-героя намерены ежемесячно отслеживать такие показатели как среднюю зарплату работников, прибыль и убытки, кредиторскую задолженность, процесс уплаты налогов и сборов. В случае ухудшения финансово-экономического положения от руководства муниципальных предприятий ожидают пояснений о причинах негативных тенденций и предложений по поддержанию финансовой стабильности. В...
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|Экономика
|13.11.2017 12:04
На четверть вырос кредитный портфель населения в Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении Южного ГУ банка России. Так, в январе-сентябре 2017 года объем выданных волгоградцам банковских кредитов составил 79,8 млрд рублей, что на 25,2% выше аналогичного показателя прошлого года. Всего же кредитный портфель населения с учетом ранее выданных кредитов и сумм погашений увеличился по сравнению с 01.10.2016 на 9,1% и по состоянию на 01.10.2017 составляет 150,5 млрд рублей. В структуре выданных населению кредитов наибольший рост продемонстрировала ипотека. За 9 месяцев банки Волгоградской области предоставили 10,6 тысяч ипотечных кредитов на сумму 15,8 млрд рублей. По сравнению...
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13 ноября 17:07
В Советском районе Волгограда нелегальный рынок экс-депутата «тает» на глазах у покупателей 6
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