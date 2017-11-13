Городской бюджет терпит убытки из-за обязательств экс-главы Волгограда Гусевой

За пять месяцев текущего года бюджет Волгограда должен выплатить почти 3 миллиона рублей неустойки компании "Волгоградское ДСУ", которая отремонтировала в 2014 году дороги в трех районах Волгограда. Как сообщает ИА "Высота 102", арбитражный суд Волгоградской области постановил взыскать указанную сумму с муниципального образования городской округ город-герой Волгоград в лице департамента городского хозяйства за счет средств казны муниципального образования. Данное разбирательство - следствие неудачного "эксперимента" бывшего главы Волгограде, а ныне депутата Государственной думы Ирины Гусевой, которая недавно была назначена первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам в российском парламенте. Так, в период ее руководства Волгоградом, летом 2014 года с компанией "Волгоградское ДСУ" был заключен контракт на ремонт 23 улиц в Краснооктябрьском, Центральном и Тракторозаводском районах Волгограда. Цена контракта составила почти 350 миллионов рублей, а особенность его состояла в том, что дороги компания согласилась делать в долг – по мере поступления средств из бюджета города. Такие "инновационные" взаимоотношения с подрядчиками, которые тогда энергично продвигала волгоградский мэр, в итоге обернулись городскому бюджету многомиллионными тяжбами. Компания "Волгоградское ДСУ" в сентябре этого года выиграла суд о взыскании с мэрии Волгограда свыше 75 млн рублей долга за отремонтированные дороги. Решение вступило в силу.

В связи с просрочкой оплаты подрядчик обратился в суд о взыскании за счет городской казны неустойки за период с 10 марта по 31 июля текущего года из расчёта 8,25 % на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Решение может быть обжаловано в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде.



