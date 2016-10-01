Кредитный портфель населения Волгоградской области потяжелел до 150 миллиардов рублей

На четверть вырос кредитный портфель населения в Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении Южного ГУ банка России. Так, в январе-сентябре 2017 года объем выданных волгоградцам банковских кредитов составил 79,8 млрд рублей, что на 25,2% выше аналогичного показателя прошлого года. Всего же кредитный портфель населения с учетом ранее выданных кредитов и сумм погашений увеличился по сравнению с 01.10.2016 на 9,1% и по состоянию на 01.10.2017 составляет 150,5 млрд рублей.

В структуре выданных населению кредитов наибольший рост продемонстрировала ипотека. За 9 месяцев банки Волгоградской области предоставили 10,6 тысяч ипотечных кредитов на сумму 15,8 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выданных кредитов возросло на 18,2%, объем на 29,2%. Такой рост, в том числе, обусловлен снижением средневзвешенной ставки по рублевым ипотечным жилищным кредитам с 12,5% в январе до 11,2% по состоянию на 1 октября 2017 года. «Увеличение ипотечных кредитов положительно влияет на экономику региона, стимулируя спрос на работы, товары, услуги не только в строительстве, но и в сопутствующих отраслях экономики», - пояснил Алексей Фирсов, заместитель управляющего отделением Волгоград Южного ГУ Банка России.



