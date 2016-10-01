Процесс покраски «Волгоград Арены» держит в тонусе жителей соседних домов









Не расслабляться и помнить о том, что в любой момент ветер может принести частицы краски с «Волгоград Арены» по-прежнему вынуждены жители домов, соседствующих со стройплощадкой, сообщает ИА «Высота 102». Ранее на действия подрядчика строительства стадиона были поданы жалобы в прокуратуру и Роспотребнадзор – подписи на заявлениях поставили около десяти жителей. По их мнению, негативное воздействие от лакокрасочных работ было бы минимальным, если бы строители потратились на установку защитных экранов. Смысл ответа, полученного из прокуратуры, сводится к тому, что покраска металлоконструкций идет без нарушений. Роспотребнадзор пока не отреагировал на обращение горожан. Суть проблемы на своей странице в соцсети изложил член Общественной палаты Волгоградской области Андрей Куприков: «При наших ветрах краска разлетается в радиусе пары километров, окрашивая людей, дома, автомобили, деревья, улицы мелкодисперсной крупой, которую отмыть можно с величайшим трудом. Но это пол-беды, мы ведь этой отравой дышим…». Неприятностей жителям действительно избежать не удалось - несмотря на то, что генподрядчик возведения стадиона - компания «Стройтрансгаз» предупреждала о возможных неудобствах и просила позаботиться о сохранности личного автотранспорта. На данный момент заботу об имуществе жителей проявили и управляющие организации - в кабинах лифтов многоэтажек развешаны объявления. При этом указаны не только сроки проведения лакокрасочных работ, но и цвет краски.















