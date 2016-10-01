Взять кредит. Как самому выбрать выгодные условия?

Взять кредит – дело нехитрое. Пожалуй, у каждого из нас появлялся соблазн приобрести понравившуюся и полезную вещь сразу. Тем более, когда продавец говорит: «Да берите сейчас, а в течение года незаметно для семейного бюджета расплатитесь». К сожалению, количество нерасплатившихся в России не падает. Как насчитало Национальное бюро кредитных историй, на сегодняшний день более 620 тысяч наших сограждан уже формально банкроты. То есть, суммы их долгов по кредитам превысили 500 тысяч рублей, а просрочка платежей - 3 месяца.

Может, человек просто не продумал, у кого брать и на каких условиях? Журналист ИА «Высота 102» попытался разобраться, возможно ли самостоятельно выбрать выгодные условия кредита.





У банка или «небанка»?

Если организация, у которой вы решили кредитоваться, занимается страховой, торговой и производственной деятельностью, это должно сильно насторожить. Согласно закону, именно этими видами деятельности кредитным организациям заниматься запрещено.

Тогда где брать кредит? В банках и небанковских кредитных организациях. В чем разница? Банкам позволено осуществлять целый ряд операций, «небанкам» - лишь отдельные виды. Значит ли, что эти ограничения создают риски для заёмщика? Пожалуй, нет. Поскольку деятельность и тех, и других, согласно Федеральному закону «О банках и банковской деятельности» регулируется Центробанком РФ. И сочетание операций для тех и других определяет именно ЦБ РФ.

Итак, если кредитная организация предлагает вам свои услуги, важно только убедиться, есть ли она в реестре на официальном сайте Центробанка.





Под какие гарантии?

Кредитные организации при выдаче особенно крупных кредитов стараются максимально снизить свои риски. К примеру, обеспечив их возврат под банковскую гарантию или взяв под залог ваше имущество. Это означает, что продать имущество, пока не отдадите долги, не сможете. И в случае, если не рассчитаетесь по кредиту, банк имеет право его реализовать и взять полученные средства в счет оплаты кредита.









Так ли необходимо страхование при кредитовании?

Требования кредитного учреждения застраховать при оформлении кредита жизнь, здоровье и трудоспособность не всегда встречается на «ура» заёмщиком. А с другой стороны – если с вами что-то случится, кто будет погашать долги? Ваши родственники или наследники. Смогут ли они выплатить оставшийся долг? Кредиторы же прекрасно понимают, что при наступлении страхового случая им удастся покрыть до 90% долга.

Если оформлять кредит с залогом, надо будет застраховать и залоговое имущество. Совсем неслучайно обязательно страхование квартиры, взятой в ипотеку. Если квартира по каким-либо причинам будет разрушена, что останется банку, у которого она в залоге? А наличие страховки покроет убытки. Есть ещё и такой вид страхования, как страхование риска непогашения кредита. Этим, как правило, пользуются банки, и объектом их страхования может быть целый пакет займов. Для чего? В случае, если какой-либо клиент не сможет выплатить кредит, страховая организация компенсирует финансовые потери.





Какие платежи выгоднее?

Допустим, вы взяли в кредит в сумме 1 миллион рублей сроком на 10 лет под 12% годовых и выплачиваете его дифференцированными платежами.

Тело кредита – 1 миллион рублей делится равными частями на 10 лет. То есть, в год вы должны платить по 100 тысяч. Плюс проценты. Так как «тело» с годами будет уменьшаться, то и проценты будут меньше. То есть, нагрузка на ваш кошелек будет постепенно снижаться. Следовательно, будет меньше переплаты по кредиту. Другое преимущество в том, что к концу срока, вы, скорее всего, сможете одномоментно погасить оставшуюся сумму долга.

Что практически невозможно при другом виде платежа – аннуитетном.

Далеко не каждый может сегодня позволить себе высокие выплаты в первые месяцы кредитования. Поэтому всю сумму тела кредита и проценты делят равными суммами на весь срок выдачи кредита. Но! Сначала вы гасите проценты по кредиту и маленькую часть «тела», и лишь затем основной долг. То есть, удивление заёмщиков – платил, платил, а долг не уменьшился – возникает от незнания специфики этого вида платежа. Здесь же всё объяснимо – банк страхует себя от недополучения прибыли в случае погашения вами кредита досрочно.

Итак, при решении кредитоваться нужно учесть следующее: внимательно выбирать кредитную организацию, просчитывать все риски передачи банку в залог своего движимого и недвижимого имущества, предусмотреть неизбежные расходы на страховку и, наконец, правильно выбрать схему погашения кредита.

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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации" и Региональной программы «Повышение уровня финансовой грамотности населения в Волгоградской области» на 2014–2016 годы».