Депутатам Волгоградской облдумы не дают покоя 5-миллионные траты на ремонт зала заседаний







Вопросы упорядочения и рационального использования бюджетных средств, предусмотренных на содержание Волгоградской облдумы, а также их эффективного и экономичного расходования намерены обсудить депутаты регионального парламента на ближайшем заседании. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий проект постановления внесет в облдуму. Авторы проекта не персонифицированы, они обозначены как «депутаты Волгоградской облдумы». Как следует из документа, предлагается указать председателю регпарламента на «недопустимость действий, повлекших большие траты в размере около пяти миллионов рублей на дорогостоящий ремонт зала заседаний в условиях большого дефицита областного бюджета и необходимости жесткой экономии расходования бюджетных средств». Также авторы документа намерены поручить комиссии облдумы по вопросам регламента и депутатской этики разработать проект постановления о внесении изменений в регламент по вопросу утверждения бюджетной сметы на содержание думы.

Пока неизвестно, все ли депутаты поддержат данное предложение. Но, напомним, траты в размере 4,7 миллионов рублей на ремонт зала заседаний регпарламента вызвали большой общественный резонанс. Эта ситуация возмутила как часть депутатского корпуса, так и активистов ОНФ. Критики отмечали, что зал заседаний областной думы и до этого ремонта находился в отличном состоянии, и тратить такие деньги на его очередное обновление было, по меньшей мере, неразумно. На одном из парламентских часов на заседании облдумы претензии по поводу трат бюджетных средств на ремонт зала высказал депутатам и один из обманутых дольщиков. На что председатель регпарламента Николай Семисотов парировал, мол, вы же в своей квартире тоже ремонт делаете. Видимо, забыв, что у обманутых дольщиков как раз нет своих квартир. Между тем, в истории с ремонтом зала заседаний есть любопытная деталь – траты на эти цели прошли не по линии содержания регпарламента. Ремонт был заказан государственным бюджетным учреждением «Исполнительная дирекция администрации Волгоградской области» - то есть подразделением органа исполнительной власти региона.



