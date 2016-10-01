|Общество
|13.11.2017 09:55
Депутатам Волгоградской облдумы не дают покоя 5-миллионные траты на ремонт зала заседаний
Вопросы упорядочения и рационального использования бюджетных средств, предусмотренных на содержание Волгоградской облдумы, а также их эффективного и экономичного расходования намерены обсудить депутаты регионального парламента на ближайшем заседании. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий проект постановления внесет в облдуму. Авторы проекта не персонифицированы, они обозначены как «депутаты Волгоградской облдумы». Как следует из документа, предлагается указать председателю регпарламента на «недопустимость действий, повлекших большие траты в размере около пяти миллионов рублей на дорогостоящий ремонт зала заседаний в условиях большого дефицита областного бюджета и необходимости жесткой экономии расходования бюджетных средств». Также авторы документа намерены поручить комиссии облдумы по вопросам регламента и депутатской этики разработать проект постановления о внесении изменений в регламент по вопросу утверждения бюджетной сметы на содержание думы.
Пока неизвестно, все ли депутаты поддержат данное предложение. Но, напомним, траты в размере 4,7 миллионов рублей на ремонт зала заседаний регпарламента вызвали большой общественный резонанс. Эта ситуация возмутила как часть депутатского корпуса, так и активистов ОНФ. Критики отмечали, что зал заседаний областной думы и до этого ремонта находился в отличном состоянии, и тратить такие деньги на его очередное обновление было, по меньшей мере, неразумно. На одном из парламентских часов на заседании облдумы претензии по поводу трат бюджетных средств на ремонт зала высказал депутатам и один из обманутых дольщиков. На что председатель регпарламента Николай Семисотов парировал, мол, вы же в своей квартире тоже ремонт делаете. Видимо, забыв, что у обманутых дольщиков как раз нет своих квартир. Между тем, в истории с ремонтом зала заседаний есть любопытная деталь – траты на эти цели прошли не по линии содержания регпарламента. Ремонт был заказан государственным бюджетным учреждением «Исполнительная дирекция администрации Волгоградской области» - то есть подразделением органа исполнительной власти региона.
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|Расследования
|13.11.2017 13:43
Волгоградским областным судом изменен приговор в отношении волжанина, случайно отравившего своих двоих детей средством для уничтожения тараканов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу Волжского городского суда, ранее мужчина был осужден за причинение смерти по неосторожности к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Однако он был обжалован в суд апелляционной инстанции участвующим в деле гособвинителем в связи с мягкостью назначенного наказания. По результатам рассмотрения апелляционного представления прокурора условное наказание было изменено на реальное лишение свободы сроком на 2 года в колонии-поселении. Напомним, трагедия в Волжском произошла 1 мая. 24-летний мужчина самостоятельно произвел в квартире...
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|Общество
|13.11.2017 13:26 (Обновлено: 13.11.2017 13:54)
Оружие и боеприпасы с поднятого со дна Волги бронекатера переданы на экспертизу. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. При обследовании “речного танка” были найдены оружие и боеприпасы разной степени сохранности. Так, из недр корабля извлекли два ствола от огнестрельного оружия; четыре пистолета-пулемета, предположительно ППШ. В трех из них были диски с патронами. Также обнаружены семь винтовок Мосина, одна из которых со снайперским прицелом, одна СВТ (самозарядная винтовка Токарева) и еще одна винтовка неустановленного образца. В числе боеприпасов - четыре невскрытых оцинкованных...
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|Экономика
|13.11.2017 12:29
Состояние дел на четырех муниципальных предприятиях теперь будет под неусыпным наблюдением властей Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление, подписанное и.о. главы администрации города Ириной Пешковой, организован мониторинг финансово-экономического состояния социально значимых предприятий, к коим отнесены МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство», МУП «Городской водоканал г. Волгограда», МУП «Метрожэлектротранс» и МУП «Волгоградское пассажирское автотранспортное предприятие №7». Власти города-героя намерены ежемесячно отслеживать такие показатели как среднюю зарплату работников, прибыль и убытки, кредиторскую задолженность, процесс уплаты налогов и сборов. В случае ухудшения финансово-экономического положения от руководства муниципальных предприятий ожидают пояснений о причинах негативных тенденций и предложений по поддержанию финансовой стабильности. В...
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|Экономика
|13.11.2017 12:04 (Обновлено: 13.11.2017 12:29)
На четверть вырос кредитный портфель населения в Волгоградской области. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в волгоградском отделении Южного ГУ банка России. Так, в январе-сентябре 2017 года объем выданных волгоградцам банковских кредитов составил 79,8 млрд рублей, что на 25,2% выше аналогичного показателя прошлого года. Всего же кредитный портфель населения с учетом ранее выданных кредитов и сумм погашений увеличился по сравнению с 01.10.2016 на 9,1% и по состоянию на 01.10.2017 составляет 150,5 млрд рублей. В структуре выданных населению кредитов наибольший рост продемонстрировала ипотека. За 9 месяцев банки Волгоградской области предоставили 10,6 тысяч ипотечных кредитов на сумму 15,8 млрд рублей. По сравнению...
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|Расследования
|13.11.2017 11:54
Серьезный срок за торговлю препаратами для набора мышечной массы может получить житель Центрального района. Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном главке МВД, у 37-летнего мужчины наркополицейские изъяли около 30 граммов анаболических стероидов, в таблетках и в жидком виде. Известно, что волгоградец покупал препараты через интернет, а затем перепродавал своим знакомым любителям "железного" спорта. В совершенном правонарушении он сознался и был отпущен под подписку о невыезде. Максимальный срок наказания по данному правонарушению составляет до 8 лет лишения свободы.
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|Общество
|13.11.2017 11:18 (Обновлено: 13.11.2017 11:28)
Не расслабляться и помнить о том, что в любой момент ветер может принести частицы краски с «Волгоград Арены» по-прежнему вынуждены жители домов, соседствующих со стройплощадкой, сообщает ИА «Высота 102». Ранее на действия подрядчика строительства стадиона были поданы жалобы в прокуратуру и Роспотребнадзор – подписи на заявлениях поставили около десяти жителей. По их мнению, негативное воздействие от лакокрасочных работ было бы минимальным, если бы строители потратились на установку защитных экранов. Смысл ответа, полученного из прокуратуры, сводится к тому, что покраска металлоконструкций идет без нарушений. Роспотребнадзор пока не отреагировал на обращение горожан. Суть проблемы на своей странице в...
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|Экология
|13.11.2017 10:55
Штраф в размере 400 тысяч рублей назначен ООО "Александровское" за неиспользование земельного участка сельхозназначения в Дубовском районе. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия. Установлено, что земли на территории Горнопролейского сельского поселения переданы обществу в аренду, но хозяйственная деятельность на них не ведется. Земельный участок площадью 638,5 га, а это более 6,3 миллиона кв.метров земли, не имеет следов механической обработки почвы, зарос древесно-кустарниковой растительностью, а также однолетними и многолетними сорняками (осот, овсюг, полынь). В отношении арендатора составлен административный протокол за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|13.11.2017 10:36 (Обновлено: 13.11.2017 10:37)
Фронтовые бомбардировщики выступят в Волгоградской области в день 75-летия контрнаступления под Сталинградом
Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М готовятся к участию в торжествах, посвященных 75-летию начала разгрома фашистских войск под Сталинградом. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе Южного военного округа, летчики смешанного авиационного полка, дислоцирующегося в Волгоградской области, примут участие в празднике, который состоится 19 ноября в Калачевском районе. В настоящее время экипажи бомбардировщиков усиленно готовятся к этому мероприятию. Тренировки проходят на малых высотах на скорости до 900 км/час, с отстрелом тепловых целей. В воздухе экипажи самолетов выполнят фигуры высшего пилотажа в составе авиационного звена в сомкнутом боевом порядке на 4-х бомбардировщиках оперативно-тактической авиации Су-24М над набережной поселка Пятиморск Калачевского района. Около 50...
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|Экономика
|13.11.2017 08:38 (Обновлено: 13.11.2017 09:37)
В администрации Волгограда определились, с каким имуществом готовы расстаться городские власти ради пополнения казны. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий проект утверждения программы приватизации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов подготовлен в гордуме. Несколько сотен объектов планируется реализовать за указанный период: это в основном нежилые помещения в подвалах, в цокольных или на первых этажах в многоквартирных домах, а также отдельно стоящие здания, гаражи и т.д. в разных районах города-героя. Ожидаемые проектные показатели поступления доходов от приватизации муниципального имущества Волгограда запланированы в 2018 году в сумме 230 млн. рублей, в 2019 году - в сумме 200...
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|Спорт
|12.11.2017 22:17 (Обновлено: 12.11.2017 22:18)
За пять дней пребывания в Волгограде Кубка чемпионата мира по футболу FIFA с ним сфотографировались более 16 тысяч жителей и гостей города-героя. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе тура. В эти выходные главный футбольный трофей был выставлен на публичное экспонирование в ТЦ «КомсоМолл» в Волгограде. До этого Кубок делал остановки в музее «Россия. Моя история», на стадионе «Волгоград Арена», в парке и ФОКах, в Волгоградской государственной академии физической культуры. Кубок ЧМ по футболу - это главный приз, который вручается победителю мирового первенства, но, находится в распоряжении FIFA. Кубок весом 6,142 кг сделан из чистого...
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|Аналитика
|12.11.2017 18:14
Смотрите в программе: Чуть более полугода осталось до старта в России чемпионата мира по футболу 2018. Как готовится Волгоград к этому событию? Какие спортивные и инфраструктурные объекты уже почти готовы, а где темпы работ все же вызывают опасения? О том, как сегодня выглядят объекты чемпионата – в программе «Взгляд с Высоты».
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|Общество
|12.11.2017 18:13
В Волгограде завершился Тур Кубка чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня кубок был выставлен в ТРЦ «Комсомолл» в Дзержинском районе Волгограда. Жители города фотографировались с экспонатом, смогли познакомиться с видео-роликом из архива ФИФА под куполом шатра и с талисманом чемпионата - волком Забивакой. Тур Кубка чемпионата продолжит своё путешествие по 24 городам страны. Странствование золотой награды по России станет самой длительной за всю свою историю. Официальный кубок за 123 дня преодолеет 27 000 километров от Калининграда до Владивостока. Помимо городов страны-хозяйки кубок увидят 50 стран мира.
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|Спорт
|12.11.2017 15:55
Матч 23 тура ФНЛ-ФОНБЕТ Первенства России по футболу между командами «Ротор-Волгоград» и «Тюмень» завершился со счетом 2:1 в пользу сибиряков, передает корр. ИА «Высота 102». В начале первого тайма инициативу на поле захватили волгоградские футболисты. Это подтвердил гол, забитый в ворота гостей в конце 15 минуты нападающим «Ротор-Волгоград» Иваном Столбовым. Но на 35 минуте ответный мяч в ворота хозяев отправил полузащитник «Тюмени» Иван Чудин. На перерыв команды ушли со счетом 1:1. В конце игры на 85-й минуте гол в ворота волгоградцев забил нападающий Данил Карпов. Добавочное время ситуацию не изменило....
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|Экономика
|12.11.2017 11:28
Еще одну попытку исполнить обязательства по строительству социальных объектов в пострадавших от природных пожаров 2010 года населенных пунктах предприняли власти Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, ГУК «Управление капитального строительства» заказало работы по строительству детских садов на 40 мест в селе Русская Бундевка Руднянского района с начальной стоимостью контракта в 66,5 миллиона рублей, в селе Веселово Камышинского района – в 64,1 миллиона рублей, на ст. Лапшинская Котовского района – в 62,2 миллиона рублей. Дошкольные учреждения должны быть построены к осени следующего года. Напомним, после пожаров 2010 года в селах, пострадавших от огня, должны были...
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|Общество
|12.11.2017 11:00 (Обновлено: 13.11.2017 13:46)
Кадеты полицейских классов средней школы №44 Волгограда записали в студии патриотическую песню и снялись в клипе. Такое предложение им сделала депутат Государственной думы от Волгоградской области Анна Кувычко, которая вместе с ребятами приняла участие в творческом эксперименте. Автор песни – музыкант-любитель из Москвы Вячеслав Антонов. Съемки клипа проходили в студии звукозаписи и на Мамаевом кургане. Стоя на главной высоте России, правнуки защитников Сталинграда спели о мощи и славе нашего государства и готовности защитить ее рубежи в случае опасности. Отнюдь не детский текст песни в детских устах приобретает особый смысл и подтекст.
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Депутатам Волгоградской облдумы не дают покоя 5-миллионные траты на ремонт зала заседаний 20
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