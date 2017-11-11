В Волгограде попрощались с Кубком чемпионата мира по футболу FIFA 2018

В Волгограде завершился Тур Кубка чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня кубок был выставлен в ТРЦ «Комсомол» в Дзержинском районе Волгограда. Жители города фотографировались с экспонатом, смогли познакомиться с видео-роликом из архива ФИФА под куполом шатра и с талисманом чемпионата - волком Забивакой.
Тур Кубка чемпионата продолжит своё путешествие по 24 городам страны. Странствование золотой награды по России станет самой длительной за всю свою историю. Официальный кубок за 123 дня преодолеет 27 000 километров от Калининграда до Владивостока. Помимо городов страны-хозяйки кубок увидят 50 стран мира.