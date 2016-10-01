В Волгограде задумали на приватизации подвалов заработать более полумиллиарда рублей

В администрации Волгограда определились, с каким имуществом готовы расстаться городские власти ради пополнения казны. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий проект утверждения программы приватизации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов подготовлен в гордуме. Несколько сотен объектов планируется реализовать за указанный период: это в основном нежилые помещения в подвалах, в цокольных или на первых этажах в многоквартирных домах, а также отдельно стоящие здания, гаражи и т.д. в разных районах города-героя.

Ожидаемые проектные показатели поступления доходов от приватизации муниципального имущества Волгограда запланированы в 2018 году в сумме 230 млн. рублей, в 2019 году - в сумме 200 млн. рублей, в 2020 году - в сумме 170 млн. рублей. При этом, напомним, преимущественное право на приобретение имущества имеют предприниматели, которые арендуют эти площади или помещения.







