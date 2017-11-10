Ровно 75 лет назад защитники Сталинграда отразили последний штурм фашистов

Ровно 75 лет назад - день 11 ноября 1942 года стал одним из самых кровопролитных в истории Сталинградской битвы, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию Российского военно-исторического общества. Ранним утром немецко-фашистские войска предприняли последний штурм Сталинграда – в течение всего дня враг бросал на советские позиции мощные силы, подтянутые из тылов. Фронт наступления был растянут на 5 километров. Основной удар был направлен на 62-ю армию генерала В. И. Чуйкова, на дивизии И. И. Людникова, В. А. Горишнего, В. П. Соколова, С. С. Гурьева. Потери с обеих сторон были огромными. Бойцы Красной армии сдерживали натиск врага героическими усилиями. Самый жестокий удар приняли на себя 138-я и 95-я стрелковые дивизии – красноармейцы самоотверженно бились - почти без связи, не имея возможности восполнять боеприпасы и продовольствие. Ожесточенные бои в районе Сталинградского тракторного завода вели Волжская флотилия и Северная группа. Сражались на Мамаевом кургане воины 284-й стрелковой дивизии под командованием Н. Ф. Батюка.



К исходу дня фашистам удалось занять южную часть завода «Баррикады» и выйти к Волге. Отрезанная от основных сил дивизия Людникова отразила шесть мощнейших атак противника - ценой огромных потерь. К 11 ноября 1942 года на Волге уже начался ледостав - перебросить подкрепление советским частям было практически невозможно. Но, несмотря ни на что, план гитлеровцев провалился - защитники Сталинграда стояли насмерть и выстояли. Паулюс потерял около 2000 солдат и офицеров, огромное количество единиц боевой техники.Через неделю началась операция «Уран», в результате которой фашисты попали в окружение и были разбиты. 2 февраля 2018 года исполнится 75 лет со дня победы советских войск в Сталинградской битве.