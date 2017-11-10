



551 окно должны заменить в общежитии Волгоградского социально-педагогического университета до конца текущего года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, стоимость заказа составляет почти 9,2 млн рублей. Здание общежития расположено на проспекте Ленина, 78а в районе остановки Мамаев курган. Общежитие секционного типа с комнатами на два и три человека рассчитаны на 528 человек. Как раз мимо обновленного фасада здания будет проходить дорога, соединяющая Нулевую продольную магистраль, строительство которой сейчас завершается, с Первой продольной.

Итоги электронного аукциона должны быть подведены в первых числах декабря. Замене подлежат оконные проемы как в студенческих комнатах, так и на лестничных пролетах. После завершения работ подрядчик обязан привести в порядок откосы и примыкающие к ним стены.

Фото: vspu.ru



