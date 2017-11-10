Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Общество
 11.11.2017 15:09(Обновлено: 11.11.2017 15:19)

Митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Герману - 80 лет


Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и руководители силовых ведомств региона встретились с митрополитом Волгоградским и Камышинским Германом в день рождения владыки.   
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, глава региона передал митрополиту уменьшенную копию главного колокола, который будет отлит для храма святого Александра Невского в Волгограде.
«Воссоздание храма Александра Невского — это наша общая большая задача, которую мы обязательно выполним, — отметил Андрей Бочаров. — Колокол — это первый наш взнос в колокольню собора Александра Невского». 

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

В Волгограде на новом стадионе презентовали Кубок ЧМ-2018Жителей из бараков в Краснослободске спустя месяц после фальш-новоселья пустили в домаВ Волгограде на поднятом со дна Волги бронекатере нашли останки еще 6 краснофлотцевЗарплаты первых лиц и чиновников Волгоградской области заморозят еще на 4 годаВ Волгограде конкурсного управляющего завода задержали прямо на совещании у замгенпрокурора России
 
Актуальные интервью и комментарии

Эдита Новикова: «День народного единства стал праздником гармонии, радости и мира»

Опрос: Жители Волгограда о Великой социалистической революции в России

Врач-сомнолог Алексей Катышев: Вокруг темы перехода на «волгоградское» время – много домыслов

Прошедшие в минувшие выходные по всей России праздничные мероприятия собрали тысячи россиян, а в подготовке и проведении одного из самых...

«Будете ли вы сегодня отмечать 100-летие Октябрьской революции?». С таким вопросом журналисты ИА «Высота 102» вышли на улицы...

В студии программы «Я так думаю» - врач-невролог, ведущий сомнолог Волгоградской области Алексей Катышев. Специалист оценивает перевод стрелок часов с...

Общество 11.11.2017 16:37

На ремонт парадной здания комитета финансов Волгоградской области в бюджете нашли 300 тысяч рублей В Волгограде объявлен поиск подрядной организации, готовой за 300 тысяч рублей отремонтировать центральную лестницу здания комитета финансов региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, работы должны быть выполнены в течение 24 дней после подписания контракта. За это время ремонтная бригада обязана разобрать облицовку потолка, снять старые обои, смонтировать подвесные потолки, оштукатурить и покрасить стены, установить на лестнице новые металлические ограждения с поручнями из хвойных пород, заменить светильники и выполнить ряд других работ. Проведение запроса котировок в целях обновления интерьеров здания финкомитета совпало с периодом обсуждения в облдуме проекта очередного «сложного» бюджета Волгоградской области....
Прочитана: 254 раз
Расследования 11.11.2017 13:18 (Обновлено: 11.11.2017 13:20)

Неосторожное обращение с огнем при курении могло стать причиной гибели двоих мужчин на пожаре в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по Волгоградской области, со слов соседей накануне вечером квартиранты употребляли спиртные напитки и, вероятно, курили в ходе застолья. Специалисты склоняются к версии, что непотушенная сигарета могла стать причиной возгорания. Ранее сообщалось, что двое мужчин 56 и 60 лет погибли минувшей ночью в сгоревшей пристройке к одному из домов на улице Сухумской. По данным следователей, погибшие оказались братьями – уроженцами Октябрьского района. В Волгоград они приехали около двух лет назад, где арендовали дом. По результатам...
Прочитана: 1038 раз
Происшествия 11.11.2017 10:01 (Обновлено: 11.11.2017 10:02)

Неизвестный пешеход погиб на федеральной трассе в Дубовском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, трагедия произошла минувшим вечером на 44/657 километре трассы «Волгоград- Сызрань». Мужчина 45-50 лет переходил дорогу в неположенном месте и был сбит китайским внедорожником “Lifan”. Пострадавший умер на месте аварии еще до приезда скорой помощи.
Прочитана: 2003 раз
Расследования 11.11.2017 09:56 (Обновлено: 11.11.2017 09:58)

Пять лет тюрьмы грозит водителю грузовика, устроившего ДТП со смертельным исходом. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Трагедия произошла в Дзержинском районе на улице Ангарская 16 августа. Водитель бетономешалки “MAN” выехал на встречную полосу и столкнулся в лоб с иномаркой  «SKODA Octavia». Тогда в аварии погиб 34-летний водитель легковой машины. Сейчас уголовное дело рассматривается в Дзержинском районном суде.
Прочитана: 887 раз
Происшествия 11.11.2017 08:58 (Обновлено: 11.11.2017 09:21)

Два человека погибли на пожаре в Советском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, трагедия произошла минувшей ночью, сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 2:43. В одном из домов на улице Сухумской загорелась деревянная пристройка площадью 18 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных расчетов она была полностью объята пламенем. Ликвидировать огонь удалось лишь в начале пятого утра. При осмотре пепелища были обнаружены тела двоих погибших мужчин 56 и 60 лет. Сейчас устанавливаются личности жертв и причины пожара.
Прочитана: 838 раз
Культура 11.11.2017 08:31

Телескоп Волжского политеха вызвал аншлаг у зрителей Фестиваль научного кино открылся в  Волжском политехе показом фильма о космосе «Вселенная Стивена Хокинга». Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, в зале был аншлаг. Особый интерес привлек телескоп технического вуза: гости могли оценить кратность увеличения оптического прибора, глядя на дальние объекты города. Заместитель директора по внеучебной работе вуза Игорь Пашкевич отметил, что дни научного кино – это логическое продолжение серии мероприятий, которые направлены на популяризацию наук вообще и технических наук в частности. На следующем показе, посвященном изучению бактерий, - отметил он, - можно будет заглянуть и в микроскопы ВПИ.  ...
Прочитана: 1022 раз
Общество 11.11.2017 08:09

Первый избранный мэр Волгограда Юрий Чехов празднует свой юбилей Сегодня исполняется 70 лет первому избранному мэру Волгограда Юрию Чехову, сообщает ИА "Высота 102". С этой датой юбиляра поздравляют близкие и друзья, коллеги, партнеры по бизнесу, политики, представители власти, предприниматели, общественные деятели и простые волгоградцы. Вся жизнь Юрия Чехова неразрывно связана с городом-героем. Здесь он провел детство и юность, получил образование и построил блестящую карьеру. По специальности Юрий Чехов инженер-механик. Закончил Волгоградский политехнический институт. Начал трудовой путь на заводе "Баррикады", возглавлял Волгоградское областное автотранспортное предприятие. Кардинальные изменения в жизни будущего мэра произошли в 1988 году после назначения на должность заместителя председателя исполкома Советского райсовета народных депутатов.  ...
Прочитана: 3957 раз
Экономика 11.11.2017 06:53

В Волгограде за 130 млн рублей продается торговый центрВ третьем квартале волгоградских покупателей готового бизнеса больше всего интересовало приобретение торговых предприятий, компаний сферы услуг и общепита – на них пришлось 30%, 25% и 17% запросов контактов соответственно. Согласно данным Avito, сообщает ИА «Высота 102», средняя цена готового бизнеса в Волгограде в III квартале составила 2,65 млн рублей – на 3% меньше, чем за предыдущий квартал, и на 24% больше, чем за аналогичный квартал годом раннее. Самыми дорогими бизнесами в Волгограде оказались сельхозкомпании со средней ценой 13,83 млн рублей, производственные компании - 10,1 млн рублей и строительные компании - 3,66 млн рублей. Больше всего за год подорожали строительные компании...
Прочитана: 4228 раз
Аналитика 10.11.2017 20:16

Смотрите сегодня в программе: Петровский рынок в Советском районе Волгограда прекратит свое существование со следующей недели. Волгоградские полицейские отметили столетие со дня создания в России органов внутренних дел. Молодые угонщики, спасаясь от полиции, покинули машину, не дожидаясь ее остановки. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.  
Прочитана: 25192 раз
Политика 10.11.2017 19:37

В Волгограде завершилась встреча оппозиционера Алексея Навального со сторонниками. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", митинг, запланированный на 17:00, начался лишь через 15-20 минут. Основная часть волгоградцев-сторонников Навального тоже опоздала на мероприятие: к месту проведения - Площади металлургов - они подтянулись лишь к 17:30. Среди участников - было немало студентов и даже школьников, встречались и пенсионеры, совсем немного было людей среднего возраста. Многих участников митинга волонтеры Навального снабдили красными шариками, буклетами и наклейками. Между тем, люди мёрзли в ожидании оппозиционера, из толпы раздавались выкрики: "Навальный, терпение кончается, начинай уже, а то свалим!". Вышедший на сцену один из сторонников...
Прочитана: 13875 раз
Политика 10.11.2017 15:51

Единороссы Волгоградской области готовятся к XVII съезду партии, который пройдет 22-23 декабря в Москве. В настоящее время пока неизвестно, кто из волгоградских партийцев удостоится чести поехать в столицу на данное мероприятие. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «ЕР», утверждена норма представительства от региональных отделений «Единой России» – один делегат на 5 тысяч членов партии. Таким образом, на съезд нужно будет избрать 7 делегатов.  15 ноября в Волгограде пройдет заседание регионального политического совета, на котором будет рассмотрен вопрос о созыве партийной конференции. Тема избрания представителей от реготделения на съезд партии станет одной из обсуждаемых. По словам секретаря регионального...
Прочитана: 2594 раз
Общество 10.11.2017 15:42

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд Саратова оставил в силе решение арбитражного суда Волгоградской области, которым с организатора концерта Анжелики Варум и Леонида Агутина - ООО «Акваленд» - взыскано более 142 тыс. рублей в пользу ООО «Российское авторское общество». Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, в 2017 году стороны заключили лицензионный договор, по условиям которого ООО «РАО» предоставило ООО «Акваленд» право использования обнародованных произведений способом публичного исполнения в ходе концерта эстрадных артистов. Концерт состоялся 7 марта 2017 года в Волгограде. Сумма авторского вознаграждения за концерт по лицензионному договору составила 112,7 тыс. рублей. Однако ООО «Акваленд» не выполнило финансовые обязательства по лицензионному...
Прочитана: 5570 раз
Экономика 10.11.2017 15:33

Новые свойства ŠKODA YETI обеспечат максимальную безопасностьŠKODA YETI на нашем рынке появился не так давно. В нем есть ряд преимуществ, благодаря которым, он выгодно выделяется на фоне конкурентов. Что в машине появилось нового, и что улучшили производители в модельном ряде, ИА «Высота 102» рассказали сотрудники «Волга-Раст-Октава» - официального дилера компании. Спокойно управлять машиной даже в сложных погодных условиях позволяет поддержание курсовой устойчивости, установленное в автомобиле. Теперь ему не страшны заносы или гололедица. Автомобиль сразу будет стабилизирован. Система поддержания курсовой устойчивости ограничивает крутящий момент, она наиболее эффективна в случаях, когда уровень сцепления не ниже порогового значения. Таким образом, удастся улучшить управляемость машины и сделать ее «послушной» в...
Прочитана: 1816 раз
Происшествия 10.11.2017 15:20

Полмиллиона рублей похитили из сельского бюджета бывший глава Рахинского сельского поселения Среднеахтубинского района и директор муниципального унитарного предприятия «Рахинское». Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший  помощник  прокурора  Волгоградской области Ольга Токарева. В феврале прошлого года между МУП «Рахинское» и администрацией поселения были заключены пять договоров по снабжению поселения водой и ее отведению. Сумма контрактов составила полмиллиона рублей. В июле 2016, несмотря на то, что работы выполнены не были, они подписал приемные акты. Теперь подельники обвиняются в служебном подлоге и мошенничестве, им грозит тюремный срок.
Прочитана: 4631 раз
Политика 10.11.2017 14:09

«В течение последних семи месяцев популярность уличных акций регионального штаба Навального в Волгограде снижалась». Об этом пишет «Независимая газета». Если  на митинге 12 июня было не более 450–500 человек, то  в начале октября – около 200 человек.  По словам социолога Ольги Устиновой, «Навальный не очень популярный политик в Волгограде». Согласно последним опросам общественного мнения, он имеет рейтинг не более 7%. В итоге большинство жителей города воспринимают Навального как очередного Ельцина, который все продаст Западу и потом уедет из страны. ...
Прочитана: 7206 раз


11 ноября 16:37
На ремонт парадной здания комитета финансов Волгоградской области в бюджете нашли 300 тысяч рублейСмотреть фотографии
11 ноября 15:09
Митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Герману - 80 летСмотреть фотографии
11 ноября 13:18
Причиной гибели двоих братьев на пожаре в Волгограде могла стать непотушенная сигарета
11 ноября 10:01
В Волгоградской области пешеход погиб под колесами китайского внедорожника
11 ноября 09:56
В Волгограде 5 лет тюрьмы грозит водителю бетономешалки за смертельное ДТП
11 ноября 08:58
В Волгограде пожар в пристройке погубил двух человек
11 ноября 08:31
Телескоп Волжского политеха вызвал аншлаг у зрителейСмотреть фотографии
11 ноября 08:09
Первый избранный мэр Волгограда Юрий Чехов празднует свой юбилейСмотреть фотографии
11 ноября 06:53
В Волгограде за 130 млн рублей продается торговый центрСмотреть фотографии
10 ноября 20:16
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде станет на один рынок меньше Комментарии4Cмотреть видео
10 ноября 19:37
На митинге в городе-герое на Волге Навальный сам себя возвел в "кандидаты от Волгограда" Комментарии64Cмотреть видео
10 ноября 15:51
На съезд «партии власти» волгоградское реготделение отправит 7 делегатов Комментарии4
10 ноября 15:42
Суд взыскал с организатора концерта звезд эстрады в Волгограде авторское вознаграждение Комментарии2
10 ноября 15:33
Новые свойства ŠKODA YETI обеспечат максимальную безопасностьСмотреть фотографии
10 ноября 15:20
В Волгоградской области глава поселения и начальник МУПа украли у односельчан полмиллиона Комментарии18
10 ноября 14:09
Навальный в Волгограде непопулярен Комментарии47Cмотреть видео
10 ноября 13:38
В Астрахань не пустили свежие огурцы из Казахстана Комментарии1
10 ноября 12:27
Делегация из Архангельска посетила в Волгоградской области мусоросортировочный комплекс и полигон Комментарии1Смотреть фотографии
10 ноября 12:26
В Волгограде полицейские отмечают вековой юбилей службы Комментарии15Смотреть фотографии
10 ноября 12:07
Алексей Навальный прибыл на митинг в Волгоград в качестве VIP-персоны Комментарии102Смотреть фотографииCмотреть видео
Общество
11 ноября 16:37
На ремонт парадной здания комитета финансов Волгоградской области в бюджете нашли 300 тысяч рублейСмотреть фотографии
11 ноября 15:09
Митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Герману - 80 летСмотреть фотографии
11 ноября 08:09
Первый избранный мэр Волгограда Юрий Чехов празднует свой юбилейСмотреть фотографии
10 ноября 15:42
Суд взыскал с организатора концерта звезд эстрады в Волгограде авторское вознаграждение Комментарии2
10 ноября 13:14
В Волгограде заблокировали сайты по продаже хищных краснокнижных птиц Комментарии2
10 ноября 12:47
Соцработники Волгоградской области похвалили себя за рост заключенных браков Комментарии6
10 ноября 12:26
В Волгограде полицейские отмечают вековой юбилей службы Комментарии15Смотреть фотографии
10 ноября 11:00
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направил соболезнования главе Удмуртии Комментарии2Смотреть фотографии
10 ноября 10:52
В Советском районе Волгограда торговцы нелегального рынка воспротивились принудительному сносу Комментарии15Смотреть фотографии
10 ноября 10:20
Колокола для собора Александра Невского сделают по древнерусскому «рецепту» Комментарии24Смотреть фотографии
10 ноября 09:07
Под Волгоградом по учебной тревоге подняли антитеррористическую группу Комментарии12
9 ноября 16:12
В Волгограде вождь мирового пролетариата встретил 100-летие революции в позорном виде Комментарии36Смотреть фотографии
9 ноября 16:07
В Волгоградской области на территории села появился бесхозный скотомогильник Комментарии5
9 ноября 14:57
В Волгограде главу городского департамента наказали рублем за отписки Комментарии5
9 ноября 14:54
В Волгограде СОБР "Вектор" отмечает свою 24-ю годовщину
9 ноября 14:03
В Волгограде депутаты оценят кулинарные способности пенсионеров Комментарии7
9 ноября 13:48
Волгоградский облсуд подтвердил законность отказа в проведении митинга сторонников Алексея Навального Комментарии47
9 ноября 12:26
Жителям Волгограда и гостям не гарантировали завершение ремонта Комсомольского путепровода в срок до 1 декабря Комментарии19Cмотреть видео
9 ноября 12:24
Иконостас строящегося в Волгограде Александро-Невского собора будет белоснежным Комментарии3Смотреть фотографии
9 ноября 09:47
В Волгограде нашли еще один многоквартирный самострой Комментарии23
9 ноября 09:46
Эдита Новикова: «День народного единства стал праздником гармонии, радости и мира»Смотреть фотографии
9 ноября 09:03
Волгоградская гордума решит судьбу пустыря за ТРК «Комсомолл» Комментарии27
9 ноября 08:13
Волгоградские управленцы пожелали стать лидерами России Комментарии30Смотреть фотографии
9 ноября 06:02
В Волгограде судебные приставы привлекли детей к творчествуСмотреть фотографии
8 ноября 18:01
В Советском районе Волгограда суд одобрил демонтаж рынка экс-депутата Комментарии8
8 ноября 17:56
Мост через Ахтубу предохранят от судьбы «танцующего моста» в Волгограде Комментарии12
8 ноября 17:15
В ГУ МВД России по Волгоградской области вспоминают погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников Комментарии2Cмотреть видео
8 ноября 16:40
В Волгоградском областном противотуберкулезном диспансере назначен новый главврач Комментарии6Смотреть фотографии
8 ноября 16:00
Жители дома в Кировском районе Волгограде завалили себя мусором Комментарии13Смотреть фотографии
8 ноября 15:48
В Волгограде замгенпрокурора России обсуждает проблемы в сфере оплаты труда Комментарии4Смотреть фотографии
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

 

ЭКОНОМИКА

Владельцы Lifan оценили особенности его эксплуатации

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Волгоградцам открыли секрет финансового счастья

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

   
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
     
День 11 Ноября, Сб
Волгоград
Пасмурно, температура 3..5 С, давление 752..754 мм рт.ст., ветер Юго-Восточный, 3 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
11 Ноября, Сб
1 $ 59.2808 руб.
1 € 68.9791 руб.
1 GBP 77.9246 руб.
1 CHF 59.6206 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
     
     
       

 

Обсуждают в форуме

Врач-сомнолог Алексей Катышев: Вокруг темы перехода на «волгоградское» время – много домысловКомментарии179
Алексей Навальный прибыл на митинг в Волгоград в качестве VIP-персоныКомментарии102
На митинге в городе-герое на Волге Навальный сам себя возвел в "кандидаты от Волгограда"Комментарии64
Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету Ирина Гусева перепутала бюджетные трансферты для Волгограда с трансферомКомментарии61
Зарплаты первых лиц и чиновников Волгоградской области заморозят еще на 4 годаКомментарии49
Программа "Взгляд с Высоты":Волгоградцам пообещали светлое будущееКомментарии48
Депутаты Волгоградской облдумы запасаются «фронтовыми» посылкамиКомментарии48
Волгоградский облсуд подтвердил законность отказа в проведении митинга сторонников Алексея НавальногоКомментарии47
Навальный в Волгограде непопуляренКомментарии47
Опрос: Жители Волгограда о Великой социалистической революции в РоссииКомментарии42
На митинге в Волгограде потомкам Великого Октября завещали вскрыть капсулу с напутствиями через 50 летКомментарии41
За раскрытие жестокого убийства двух волжанок в Волгоградской области наградили сыщиковКомментарии38
Управление Минюста требует признать волгоградский институт иностранным агентомКомментарии37
В Волгограде вождь мирового пролетариата встретил 100-летие революции в позорном видеКомментарии36
Массовый спорт ушел из районов Волгограда из-за безденежьяКомментарии33

Самые читаемые новости

«Высота 102 ТВ»: Кубок чемпионата мира по футболу начал заряжать позитивом жителей ВолгоградаКомментарии5
Просмотров: 26681
«Высота 102 ТВ»: Жителей Волгограда всех возрастов объединила очередь к палатке с Кубком чемпионата мираКомментарии2
Просмотров: 25800
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде станет на один рынок меньшеКомментарии4
Просмотров: 11858
Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету Ирина Гусева перепутала бюджетные трансферты для Волгограда с трансферомКомментарии61
Просмотров: 11435
На митинге в городе-герое на Волге Навальный сам себя возвел в "кандидаты от Волгограда"Комментарии64
Просмотров: 11182
В Волгограде обвиняемый в миллионных хищениях замгендиректора АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» вернулся «в строй»Комментарии21
Просмотров: 9485
В Волгограде конкурсного управляющего завода задержали прямо на совещании у замгенпрокурора РоссииКомментарии4
Просмотров: 7903
Алексей Навальный прибыл на митинг в Волгоград в качестве VIP-персоныКомментарии102
Просмотров: 5982
Навальный в Волгограде непопуляренКомментарии47
Просмотров: 5417
Кубок ЧМ по футболу начал тур по Волгограду с музея в пойме ЦарицыКомментарии20
Просмотров: 4743

Рекомендуемые к прочтению новости

В Волгограде на поднятом со дна Волги бронекатере нашли останки еще 6 краснофлотцевКомментарии18
Рекомендации: +74 / 2-
Первый избранный мэр Волгограда Юрий Чехов празднует свой юбилей
Рекомендации: +51 / 9-
Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету Ирина Гусева перепутала бюджетные трансферты для Волгограда с трансферомКомментарии61
Рекомендации: +51 / 13-
Митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Герману - 80 лет
Рекомендации: +50 / 1-
Иконостас строящегося в Волгограде Александро-Невского собора будет белоснежнымКомментарии3
Рекомендации: +47 / 2-
Поднятый в Волгограде со дна Волги “речной танк” отправился на судоремонтный завод
Рекомендации: +40 / 3-
Волгоградский завод буровой техники задолжал Росимуществу миллионыКомментарии19
Рекомендации: +35 / 3-
Колокола для собора Александра Невского сделают по древнерусскому «рецепту»Комментарии24
Рекомендации: +34 / 3-
Депутатов Волгоградской гордумы спросили о горнолыжном курорте
Рекомендации: +30 / 4-
На митинге в городе-герое на Волге Навальный сам себя возвел в "кандидаты от Волгограда"Комментарии64
Рекомендации: +28 / 11-