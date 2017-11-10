Митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Герману - 80 лет





Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и руководители силовых ведомств региона встретились с митрополитом Волгоградским и Камышинским Германом в день рождения владыки.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, глава региона передал митрополиту уменьшенную копию главного колокола, который будет отлит для храма святого Александра Невского в Волгограде.

«Воссоздание храма Александра Невского — это наша общая большая задача, которую мы обязательно выполним, — отметил Андрей Бочаров. — Колокол — это первый наш взнос в колокольню собора Александра Невского».



