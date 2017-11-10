Театр оперы и балета из Донецка едет с гастролями в Волгоград

В Волгограде на сцене театра «Царицынская опера» 14 и 15 ноября пройдут гастрольные спектакли Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе "Царицынской оперы", труппа представит зрителям два классических оперных спектакля — «Бал-маскарад» Джузеппе Верди и «Турандот» Джакомо Пуччини.

За 85 лет работы коллектив осуществил более 300 постановок оперных и балетных спектаклей, оперетт, детских музыкальных сказок и провел несколько международных фестивалей. В 2014 году, когда театр находился на пике творческой славы, планы коллектива нарушила война. В результате обстрелов сгорел склад с декорациями к 13-ти спектаклям. Тем не менее, удалось сохранить театр, и, несмотря на постоянные обстрелы города и уничтоженные декорации, труппа продолжила работу. «Для нас это была уникальная возможность не потерять ощущение нормальной жизни», - говорят артисты театра.