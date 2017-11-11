Пользовательское соглашение | Реклама на сайте
Аналитика
 12.11.2017 18:14(Обновлено: 12.11.2017 18:15)

Программа «Взгляд с Высоты»: Подготовка Волгограда к ЧМ-2018 вышла на финишную прямую




Смотрите в программе: Чуть более полугода осталось до старта в России чемпионата мира по футболу 2018. Как готовится Волгоград к этому событию? Какие спортивные и инфраструктурные объекты уже почти готовы, а где темпы работ все же вызывают опасения? О том, как сегодня выглядят объекты чемпионата – в программе «Взгляд с Высоты». 

Вы хотите, чтобы на эту тему обратили внимание другие читатели?

Реклама
           
 
 
Главные новости недели

В Волгограде на новом стадионе презентовали Кубок ЧМ-2018Жителей из бараков в Краснослободске спустя месяц после фальш-новоселья пустили в домаВ Волгограде на поднятом со дна Волги бронекатере нашли останки еще 6 краснофлотцевЗарплаты первых лиц и чиновников Волгоградской области заморозят еще на 4 годаВ Волгограде конкурсного управляющего завода задержали прямо на совещании у замгенпрокурора России
 
Актуальные интервью и комментарии

Эдита Новикова: «День народного единства стал праздником гармонии, радости и мира»

Опрос: Жители Волгограда о Великой социалистической революции в России

Врач-сомнолог Алексей Катышев: Вокруг темы перехода на «волгоградское» время – много домыслов

Прошедшие в минувшие выходные по всей России праздничные мероприятия собрали тысячи россиян, а в подготовке и проведении одного из самых...

«Будете ли вы сегодня отмечать 100-летие Октябрьской революции?». С таким вопросом журналисты ИА «Высота 102» вышли на улицы...

В студии программы «Я так думаю» - врач-невролог, ведущий сомнолог Волгоградской области Алексей Катышев. Специалист оценивает перевод стрелок часов с...

Общество 12.11.2017 18:13

В Волгограде попрощались с Кубком чемпионата мира по футболу FIFA 2018В Волгограде завершился Тур Кубка чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня кубок был выставлен в ТРЦ «Комсомол» в Дзержинском районе Волгограда. Жители города фотографировались с экспонатом, смогли познакомиться  с видео-роликом  из архива ФИФА под куполом шатра и  с талисманом чемпионата -  волком Забивакой. Тур Кубка чемпионата продолжит своё путешествие по 24 городам страны. Странствование золотой награды по России станет самой длительной за всю свою историю. Официальный кубок за 123 дня преодолеет 27 000 километров от Калининграда до Владивостока. Помимо городов страны-хозяйки кубок увидят 50 стран мира.
Прочитана: 552 раз
Спорт 12.11.2017 15:55

«Ротор-Волгоград» проиграл команде из Тюмени со счетом 2:1 Матч 23 тура ФНЛ-ФОНБЕТ Первенства России по футболу между командами «Ротор-Волгоград» и «Тюмень» завершился со счетом 2:1 в пользу сибиряков, передает корр. ИА «Высота 102».  В начале первого тайма инициативу на поле захватили волгоградские футболисты. Это подтвердил гол, забитый в ворота гостей в конце 15 минуты нападающим «Ротор-Волгоград» Иваном Столбовым. Но на 35 минуте ответный мяч в ворота хозяев отправил полузащитник «Тюмени»  Иван Чудин. На перерыв команды ушли со счетом 1:1. В конце игры на 85-й минуте гол в ворота волгоградцев забил нападающий Данил Карпов. Добавочное время ситуацию не изменило....
Прочитана: 3095 раз
Экономика 12.11.2017 11:28

В селах-погорельцах Волгоградской области после пожаров 2010 года построят три детских садаЕще одну попытку исполнить обязательства по строительству социальных объектов в пострадавших от природных пожаров 2010 года населенных пунктах предприняли власти Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, ГУК «Управление капитального строительства» заказало работы по строительству детских садов на 40 мест в селе Русская Бундевка Руднянского района с начальной стоимостью контракта в 66,5 миллиона рублей, в селе Веселово Камышинского района – в 64,1 миллиона рублей, на ст. Лапшинская Котовского района – в 62,2 миллиона рублей. Дошкольные учреждения должны быть построены к осени следующего года. Напомним, после пожаров 2010 года в селах, пострадавших от огня, должны были...
Прочитана: 7540 раз
Общество 12.11.2017 11:00

Кадеты полицейских классов средней школы №44 Волгограда записали в студии патриотическую песню и снялись в клипе. Такое предложение им сделала депутат Государственной думы от Волгоградской области Анна Кувычко, которая вместе с ребятами приняла участие в творческом эксперименте. Автор песни – музыкант-любитель из Москвы Вячеслав Антонов.  Съемки клипа проходили в студии звукозаписи и на Мамаевом кургане. Стоя на главной высоте России, правнуки защитников Сталинграда спели о мощи и славе нашего государства и готовности защитить ее рубежи в случае опасности. Отнюдь не детский текст песни в детских устах приобретает особый смысл и подтекст. 
Прочитана: 30549 раз
Общество 12.11.2017 10:10

В Волгограде увековечат память заслуженного энергетика и уникального человека На фасаде здания «Гидрострой» на проспекте имени Ленина, 15, появится мемориальная доска в память о заслуженном энергетике Российской Федерации Анатолии Ивановиче Ефимове. С ходатайством выступили филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания юга» - «Волгоградэнерго» и администрация Центрального района Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в КСП Волгограда, где рассматривался проект решения «Об утверждении Положения об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций в городе-герое Волгограде».  Расходы по проектированию, изготовлению и установке мемориальной доски и обязательства по содержанию и обеспечению ее сохранности возьмут на себя волгоградские энергетики.  ...
Прочитана: 1849 раз
Общество 12.11.2017 09:34

В общежитии Волгоградского педуниверситета «в окно» улетят 9 млн рублей 551 окно должны заменить в общежитии Волгоградского социально-педагогического университета до конца текущего года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, стоимость заказа составляет почти 9,2 млн рублей. Здание общежития расположено на проспекте Ленина, 78а в районе остановки Мамаев курган. Общежитие секционного типа с комнатами на два и три человека рассчитаны на 528 человек. Как раз мимо обновленного фасада здания будет проходить дорога, соединяющая Нулевую продольную магистраль, строительство которой сейчас завершается, с Первой продольной. Итоги электронного аукциона должны быть подведены в первых числах декабря. Замене подлежат оконные проемы как в студенческих комнатах, так и на...
Прочитана: 2580 раз
Общество 12.11.2017 07:22

Около 16,5 миллиона рублей планируется потратить из бюджета Волгоградской области на приобретение новогодних подарков для детей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, будет закуплено 112184 праздничных наборов весом не менее 460 граммов каждый, в котором карамели должно быть не более 30% от всех конфет. Остальные сладости – это шоколадные кондитерские изделия. К слову, заказчик озвучил и еще одно требование к поставщику услуг - включить в состав новогодних подарков не менее одной конфеты (за исключением карамели) и не менее одного шоколада молочного с желейной начинкой с изображением на этикетке скульптуры "Родина-мать зовет!".
Прочитана: 1967 раз
Культура 12.11.2017 06:50

Театр оперы и балета из Донецка едет с гастролями в Волгоград В Волгограде на сцене театра «Царицынская опера» 14 и 15 ноября пройдут гастрольные спектакли Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе "Царицынской оперы", труппа представит зрителям два классических оперных спектакля — «Бал-маскарад» Джузеппе Верди и «Турандот» Джакомо Пуччини. За 85 лет работы коллектив осуществил более 300 постановок оперных и балетных спектаклей, оперетт, детских музыкальных сказок и провел несколько международных фестивалей. В 2014 году, когда театр находился на пике творческой славы, планы коллектива нарушила война. В  результате обстрелов...
Прочитана: 2322 раз
От Сталинграда - до Великой Победы 11.11.2017 19:40

Ровно 75 лет назад защитники Сталинграда отразили последний штурм фашистов Ровно 75 лет назад - день 11 ноября 1942 года стал одним из самых кровопролитных в истории Сталинградской битвы, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию Российского военно-исторического общества. Ранним утром немецко-фашистские войска предприняли последний штурм Сталинграда – в течение всего дня враг бросал на советские позиции мощные силы, подтянутые из тылов. Фронт наступления был растянут на 5 километров. Основной удар был направлен на 62-ю армию генерала В. И. Чуйкова, на дивизии И. И. Людникова, В. А. Горишнего, В. П. Соколова, С. С. Гурьева. Потери с обеих сторон были огромными. Бойцы Красной армии сдерживали натиск врага героическими усилиями....
Прочитана: 6610 раз
Общество 11.11.2017 18:59

Волжанка Светлана Рябова вышла в финал Всероссийского конкурса «Студент года» Студентка Волжского филиала ВолГУ Светлана Рябова стала победительницей регионального и всероссийского этапов Российской национальной премии «Студент года – 2017». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горадминистрации, на следующей неделе Светлана отправится на очный финал конкурса в город Симферополь Республики Крым.       Светлана Рябова учится на 4 курсе в Волжском филиале Волгоградского государственного университета на юридическом факультете по направлению «Юриспруденция». Отличница, обладатель стипендий Президента РФ и губернатора Волгоградской области, она является автором публикаций на темы, касающиеся юридических аспектов в предпринимательской деятельности, повышения юридической грамотности среди населения. Светлана – организатор многих проектов, которые успешно реализуются в вузе. Среди...
Прочитана: 2555 раз
Общество 11.11.2017 16:37

На ремонт парадной здания комитета финансов Волгоградской области в бюджете нашли 300 тысяч рублей В Волгограде объявлен поиск подрядной организации, готовой за 300 тысяч рублей отремонтировать центральную лестницу здания комитета финансов региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, работы должны быть выполнены в течение 24 дней после подписания контракта. За это время ремонтная бригада обязана разобрать облицовку потолка, снять старые обои, смонтировать подвесные потолки, оштукатурить и покрасить стены, установить на лестнице новые металлические ограждения с поручнями из хвойных пород, заменить светильники и выполнить ряд других работ. Проведение запроса котировок в целях обновления интерьеров здания финкомитета совпало с периодом обсуждения в облдуме проекта очередного «сложного» бюджета Волгоградской области....
Прочитана: 5287 раз
Общество 11.11.2017 15:09 (Обновлено: 11.11.2017 15:19)

Митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Герману - 80 лет Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и руководители силовых ведомств региона встретились с митрополитом Волгоградским и Камышинским Германом в день рождения владыки.    Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, глава региона передал митрополиту уменьшенную копию главного колокола, который будет отлит для храма святого Александра Невского в Волгограде. «Воссоздание храма Александра Невского — это наша общая большая задача, которую мы обязательно выполним, — отметил Андрей Бочаров. — Колокол — это первый наш взнос в колокольню собора Александра Невского». 
Прочитана: 3917 раз
Расследования 11.11.2017 13:18 (Обновлено: 11.11.2017 13:20)

Неосторожное обращение с огнем при курении могло стать причиной гибели двоих мужчин на пожаре в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по Волгоградской области, со слов соседей накануне вечером квартиранты употребляли спиртные напитки и, вероятно, курили в ходе застолья. Специалисты склоняются к версии, что непотушенная сигарета могла стать причиной возгорания. Ранее сообщалось, что двое мужчин 56 и 60 лет погибли минувшей ночью в сгоревшей пристройке к одному из домов на улице Сухумской. По данным следователей, погибшие оказались братьями – уроженцами Октябрьского района. В Волгоград они приехали около двух лет назад, где арендовали дом. По результатам...
Прочитана: 3823 раз
Происшествия 11.11.2017 10:01 (Обновлено: 11.11.2017 10:02)

Неизвестный пешеход погиб на федеральной трассе в Дубовском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, трагедия произошла минувшим вечером на 44/657 километре трассы «Волгоград- Сызрань». Мужчина 45-50 лет переходил дорогу в неположенном месте и был сбит китайским внедорожником “Lifan”. Пострадавший умер на месте аварии еще до приезда скорой помощи.
Прочитана: 5333 раз
Культура 11.11.2017 08:31

Телескоп Волжского политеха вызвал аншлаг у зрителей Фестиваль научного кино открылся в  Волжском политехе показом фильма о космосе «Вселенная Стивена Хокинга». Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, в зале был аншлаг. Особый интерес привлек телескоп технического вуза: гости могли оценить кратность увеличения оптического прибора, глядя на дальние объекты города. Заместитель директора по внеучебной работе вуза Игорь Пашкевич отметил, что дни научного кино – это логическое продолжение серии мероприятий, которые направлены на популяризацию наук вообще и технических наук в частности. На следующем показе, посвященном изучению бактерий, - отметил он, - можно будет заглянуть и в микроскопы ВПИ.  ...
Прочитана: 2411 раз


12 ноября 18:14
Программа «Взгляд с Высоты»: Подготовка Волгограда к ЧМ-2018 вышла на финишную прямую Комментарии19Cмотреть видео
12 ноября 18:13
В Волгограде попрощались с Кубком чемпионата мира по футболу FIFA 2018Смотреть фотографии
12 ноября 15:55
«Ротор-Волгоград» проиграл команде из Тюмени со счетом 2:1Смотреть фотографии
12 ноября 11:28
В селах-погорельцах Волгоградской области после пожаров 2010 года построят три детских садаСмотреть фотографии
12 ноября 11:00
В Волгограде правнуки победителей фашизма спели на Мамаевом кургане о главе государстваCмотреть видео
12 ноября 10:10
В Волгограде увековечат память заслуженного энергетика и уникального человекаСмотреть фотографии
12 ноября 09:34
В общежитии Волгоградского педуниверситета «в окно» улетят 9 млн рублейСмотреть фотографии
12 ноября 07:22
Для детей Волгоградской области готовят новогодние подарки со вкусом патриотизма
12 ноября 06:50
Театр оперы и балета из Донецка едет с гастролями в ВолгоградСмотреть фотографии
11 ноября 19:40
Ровно 75 лет назад защитники Сталинграда отразили последний штурм фашистовСмотреть фотографии
11 ноября 18:59
Волжанка Светлана Рябова вышла в финал Всероссийского конкурса «Студент года»Смотреть фотографии
11 ноября 16:37
На ремонт парадной здания комитета финансов Волгоградской области в бюджете нашли 300 тысяч рублейСмотреть фотографии
11 ноября 15:09
Митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Герману - 80 летСмотреть фотографии
11 ноября 13:18
Причиной гибели двоих братьев на пожаре в Волгограде могла стать непотушенная сигарета
11 ноября 10:01
В Волгоградской области пешеход погиб под колесами китайского внедорожника
11 ноября 08:31
Телескоп Волжского политеха вызвал аншлаг у зрителейСмотреть фотографии
11 ноября 08:09
Первый избранный мэр Волгограда Юрий Чехов празднует свой юбилейСмотреть фотографии
11 ноября 06:53
В Волгограде за 130 млн рублей продается торговый центрСмотреть фотографии
10 ноября 20:16
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде станет на один рынок меньше Комментарии4Cмотреть видео
10 ноября 19:37
На митинге в городе-герое на Волге Навальный сам себя возвел в "кандидаты от Волгограда" Комментарии64Cмотреть видео
Аналитика
12 ноября 18:14
Программа «Взгляд с Высоты»: Подготовка Волгограда к ЧМ-2018 вышла на финишную прямую Комментарии19Cмотреть видео
10 ноября 20:16
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде станет на один рынок меньше Комментарии4Cмотреть видео
9 ноября 20:00
«Высота 102 ТВ»: Жителей Волгограда всех возрастов объединила очередь к палатке с Кубком чемпионата мира Комментарии2Cмотреть видео
9 ноября 05:44
Жители России интересуются Волгоградом больше, чем Астраханью Комментарии12Смотреть фотографии
8 ноября 20:08
«Высота 102 ТВ»: Кубок чемпионата мира по футболу начал заряжать позитивом жителей Волгограда Комментарии5Cмотреть видео
7 ноября 20:02
«Высота 102 ТВ»: 100-летие Октября в Волгограде отметили с ностальгией о былом Комментарии5Cмотреть видео
6 ноября 12:37
Программа "Взгляд с Высоты":Волгоградцам пообещали светлое будущее Комментарии48Cмотреть видео
6 ноября 10:21
В Волгоградстате подсчитали количество индивидуальных предпринимателей
3 ноября 19:56
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области обманутые переселенцы не могут заехать в новые квартиры Комментарии5Cмотреть видео
2 ноября 20:38
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской областной думе заговорили о мечтах молодежи уехать из региона Комментарии9Cмотреть видео
1 ноября 20:01
«Высота 102 ТВ»: Оперативность спецслужб шокировала убийцу, расчленившего девушек в Волжском Комментарии5Cмотреть видео
1 ноября 13:59
В Волгоградской области мужчины пьют больше женщин Комментарии20
31 октября 21:24
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде ветер собрал в гармошку недавно отремонтированную кровлю многоэтажкиCмотреть видео
30 октября 20:06
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде депутатам гордумы предложили подумать о позитивномCмотреть видео
30 октября 16:56
В Волгоградской области строительство жилья обходится дешевле, чем «завещал» минстрой РФ Комментарии17Смотреть фотографии
29 октября 18:32
«Взгляд с Высоты»: Жителям Волгоградской области предложили взять власть над временем Комментарии31Cмотреть видео
27 октября 20:07
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде обманутые дольщики ощутили движение вперед Комментарии3Смотреть фотографииCмотреть видео
26 октября 21:10
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области некоторые аварийные дома могут не дотерпеть до расселенияCмотреть видео
25 октября 20:07
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области запущен механизм подготовки регионального референдума о времени Комментарии9Cмотреть видео
24 октября 20:00
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде мечты о хороших дорогах сбылись еще не у всехCмотреть видео
24 октября 14:39
Треть волгоградцев довольна дорогами города-героя Комментарии21Смотреть фотографии
24 октября 14:22
Волгоградская область вместе с Астраханской признаны самыми читающими в России Комментарии10Смотреть фотографии
23 октября 21:17
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жители нового дома оказались под угрозой выселенияCмотреть видео
22 октября 18:39
Программа "Взгляд с Высоты": Волгоградская область "со скрипом" завершила 5-летнюю программу переселения из аварийного жилья Комментарии15Смотреть фотографииCмотреть видео
22 октября 07:50
Больше одной шестой части жителей Волгоградской области существуют ниже прожиточного минимума
20 октября 20:03
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде решетки ливневой канализации исчезают с отремонтированных улиц Комментарии2Cмотреть видео
19 октября 20:04
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде жителей гнилых бараков давят безнадега и коммунальные счетаCмотреть видео
18 октября 20:02
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде полный законных собственников жилой дом оказался самостроем Комментарии7Cмотреть видео
17 октября 20:03
«Высота 102 ТВ»: В Волгоградской области под носом у глав сельских поселений "прописались" сотни нелегалов Комментарии1Cмотреть видео
16 октября 20:07
«Высота 102 ТВ»: Губернатор Андрей Бочаров признался в чувствах к «Волгоград Арене» Комментарии13Cмотреть видео
Мы в социальных сетях
Все RSS сайтаВсе RSS сайта АРХИВ новостей Волгограда

 

     

ФИНГРАМОТНОСТЬ

Волгоградцам открыли секрет финансового счастья

   Реклама

ЗДОРОВЬЕ

Областная больница №1. Диагностика и лечение по 40 профилям

  

   
Поиск
Расширенный поиск / Архив новостей
Поиск
     
День 12 Ноября, Вс
Волгоград
Пасмурно, температура 9..11 С, давление 750..752 мм рт.ст., ветер Южный, 3 м/с
Прогноз на неделю

Прогноз предоставлен Gismeteo.Ru
12 Ноября, Вс
1 $ 59.2808 руб.
1 € 68.9791 руб.
1 GBP 77.9246 руб.
1 CHF 59.6206 руб.
Предоставлено Банком России, Yahoo!
     
     
       

 

Обсуждают в форуме

Врач-сомнолог Алексей Катышев: Вокруг темы перехода на «волгоградское» время – много домысловКомментарии179
Алексей Навальный прибыл на митинг в Волгоград в качестве VIP-персоныКомментарии102
На митинге в городе-герое на Волге Навальный сам себя возвел в "кандидаты от Волгограда"Комментарии64
Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету Ирина Гусева перепутала бюджетные трансферты для Волгограда с трансферомКомментарии61
Зарплаты первых лиц и чиновников Волгоградской области заморозят еще на 4 годаКомментарии49
Депутаты Волгоградской облдумы запасаются «фронтовыми» посылкамиКомментарии48
Программа "Взгляд с Высоты":Волгоградцам пообещали светлое будущееКомментарии48
Навальный в Волгограде непопуляренКомментарии47
Волгоградский облсуд подтвердил законность отказа в проведении митинга сторонников Алексея НавальногоКомментарии47
Опрос: Жители Волгограда о Великой социалистической революции в РоссииКомментарии42
На митинге в Волгограде потомкам Великого Октября завещали вскрыть капсулу с напутствиями через 50 летКомментарии41
За раскрытие жестокого убийства двух волжанок в Волгоградской области наградили сыщиковКомментарии38
Управление Минюста требует признать волгоградский институт иностранным агентомКомментарии37
В Волгограде вождь мирового пролетариата встретил 100-летие революции в позорном видеКомментарии36
Массовый спорт ушел из районов Волгограда из-за безденежьяКомментарии33

Самые читаемые новости

В Волгограде правнуки победителей фашизма спели на Мамаевом кургане о главе государства
Просмотров: 30483
«Высота 102 ТВ»: В Волгограде станет на один рынок меньшеКомментарии4
Просмотров: 28455
«Высота 102 ТВ»: Жителей Волгограда всех возрастов объединила очередь к палатке с Кубком чемпионата мираКомментарии2
Просмотров: 25800
На митинге в городе-герое на Волге Навальный сам себя возвел в "кандидаты от Волгограда"Комментарии64
Просмотров: 11182
В Волгограде обвиняемый в миллионных хищениях замгендиректора АО ФНПЦ «Титан-Баррикады» вернулся «в строй»Комментарии21
Просмотров: 9485
Алексей Навальный прибыл на митинг в Волгоград в качестве VIP-персоныКомментарии102
Просмотров: 5982
Навальный в Волгограде непопуляренКомментарии47
Просмотров: 5417
В Волгограде полицейские отмечают вековой юбилей службыКомментарии15
Просмотров: 4494
Ровно 75 лет назад защитники Сталинграда отразили последний штурм фашистов
Просмотров: 4392
Французская певица Патрисия Каас в студии «Высоты 102» призналась в любви к Волгограду и РоссииКомментарии3
Просмотров: 3890

Рекомендуемые к прочтению новости

В Волгограде правнуки победителей фашизма спели на Мамаевом кургане о главе государства
Рекомендации: +92 / 23-
В Волгограде на поднятом со дна Волги бронекатере нашли останки еще 6 краснофлотцевКомментарии18
Рекомендации: +75 / 2-
Первый избранный мэр Волгограда Юрий Чехов празднует свой юбилей
Рекомендации: +59 / 13-
Митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Герману - 80 лет
Рекомендации: +57 / 6-
Первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету Ирина Гусева перепутала бюджетные трансферты для Волгограда с трансферомКомментарии61
Рекомендации: +52 / 13-
Колокола для собора Александра Невского сделают по древнерусскому «рецепту»Комментарии24
Рекомендации: +51 / 3-
Иконостас строящегося в Волгограде Александро-Невского собора будет белоснежнымКомментарии3
Рекомендации: +47 / 2-
Волгоградский завод буровой техники задолжал Росимуществу миллионыКомментарии19
Рекомендации: +36 / 3-
Ровно 75 лет назад защитники Сталинграда отразили последний штурм фашистов
Рекомендации: +33 / 0-
Депутатов Волгоградской гордумы спросили о горнолыжном курорте
Рекомендации: +31 / 4-