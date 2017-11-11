|Аналитика
|12.11.2017 18:14(Обновлено: 12.11.2017 18:15)
Программа «Взгляд с Высоты»: Подготовка Волгограда к ЧМ-2018 вышла на финишную прямую
Смотрите в программе: Чуть более полугода осталось до старта в России чемпионата мира по футболу 2018. Как готовится Волгоград к этому событию? Какие спортивные и инфраструктурные объекты уже почти готовы, а где темпы работ все же вызывают опасения? О том, как сегодня выглядят объекты чемпионата – в программе «Взгляд с Высоты».
Эдита Новикова: «День народного единства стал праздником гармонии, радости и мира»
Опрос: Жители Волгограда о Великой социалистической революции в России
Врач-сомнолог Алексей Катышев: Вокруг темы перехода на «волгоградское» время – много домыслов
Прошедшие в минувшие выходные по всей России праздничные мероприятия собрали тысячи россиян, а в подготовке и проведении одного из самых...
«Будете ли вы сегодня отмечать 100-летие Октябрьской революции?». С таким вопросом журналисты ИА «Высота 102» вышли на улицы...
В студии программы «Я так думаю» - врач-невролог, ведущий сомнолог Волгоградской области Алексей Катышев. Специалист оценивает перевод стрелок часов с...
|Общество
|12.11.2017 18:13
В Волгограде завершился Тур Кубка чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня кубок был выставлен в ТРЦ «Комсомол» в Дзержинском районе Волгограда. Жители города фотографировались с экспонатом, смогли познакомиться с видео-роликом из архива ФИФА под куполом шатра и с талисманом чемпионата - волком Забивакой. Тур Кубка чемпионата продолжит своё путешествие по 24 городам страны. Странствование золотой награды по России станет самой длительной за всю свою историю. Официальный кубок за 123 дня преодолеет 27 000 километров от Калининграда до Владивостока. Помимо городов страны-хозяйки кубок увидят 50 стран мира.
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|Спорт
|12.11.2017 15:55
Матч 23 тура ФНЛ-ФОНБЕТ Первенства России по футболу между командами «Ротор-Волгоград» и «Тюмень» завершился со счетом 2:1 в пользу сибиряков, передает корр. ИА «Высота 102». В начале первого тайма инициативу на поле захватили волгоградские футболисты. Это подтвердил гол, забитый в ворота гостей в конце 15 минуты нападающим «Ротор-Волгоград» Иваном Столбовым. Но на 35 минуте ответный мяч в ворота хозяев отправил полузащитник «Тюмени» Иван Чудин. На перерыв команды ушли со счетом 1:1. В конце игры на 85-й минуте гол в ворота волгоградцев забил нападающий Данил Карпов. Добавочное время ситуацию не изменило....
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|Экономика
|12.11.2017 11:28
Еще одну попытку исполнить обязательства по строительству социальных объектов в пострадавших от природных пожаров 2010 года населенных пунктах предприняли власти Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, ГУК «Управление капитального строительства» заказало работы по строительству детских садов на 40 мест в селе Русская Бундевка Руднянского района с начальной стоимостью контракта в 66,5 миллиона рублей, в селе Веселово Камышинского района – в 64,1 миллиона рублей, на ст. Лапшинская Котовского района – в 62,2 миллиона рублей. Дошкольные учреждения должны быть построены к осени следующего года. Напомним, после пожаров 2010 года в селах, пострадавших от огня, должны были...
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|Общество
|12.11.2017 11:00
Кадеты полицейских классов средней школы №44 Волгограда записали в студии патриотическую песню и снялись в клипе. Такое предложение им сделала депутат Государственной думы от Волгоградской области Анна Кувычко, которая вместе с ребятами приняла участие в творческом эксперименте. Автор песни – музыкант-любитель из Москвы Вячеслав Антонов. Съемки клипа проходили в студии звукозаписи и на Мамаевом кургане. Стоя на главной высоте России, правнуки защитников Сталинграда спели о мощи и славе нашего государства и готовности защитить ее рубежи в случае опасности. Отнюдь не детский текст песни в детских устах приобретает особый смысл и подтекст.
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|Общество
|12.11.2017 10:10
На фасаде здания «Гидрострой» на проспекте имени Ленина, 15, появится мемориальная доска в память о заслуженном энергетике Российской Федерации Анатолии Ивановиче Ефимове. С ходатайством выступили филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания юга» - «Волгоградэнерго» и администрация Центрального района Волгограда. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в КСП Волгограда, где рассматривался проект решения «Об утверждении Положения об увековечении памяти выдающихся граждан, событий и организаций в городе-герое Волгограде». Расходы по проектированию, изготовлению и установке мемориальной доски и обязательства по содержанию и обеспечению ее сохранности возьмут на себя волгоградские энергетики. ...
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|Общество
|12.11.2017 09:34
551 окно должны заменить в общежитии Волгоградского социально-педагогического университета до конца текущего года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, стоимость заказа составляет почти 9,2 млн рублей. Здание общежития расположено на проспекте Ленина, 78а в районе остановки Мамаев курган. Общежитие секционного типа с комнатами на два и три человека рассчитаны на 528 человек. Как раз мимо обновленного фасада здания будет проходить дорога, соединяющая Нулевую продольную магистраль, строительство которой сейчас завершается, с Первой продольной. Итоги электронного аукциона должны быть подведены в первых числах декабря. Замене подлежат оконные проемы как в студенческих комнатах, так и на...
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|Общество
|12.11.2017 07:22
Около 16,5 миллиона рублей планируется потратить из бюджета Волгоградской области на приобретение новогодних подарков для детей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, будет закуплено 112184 праздничных наборов весом не менее 460 граммов каждый, в котором карамели должно быть не более 30% от всех конфет. Остальные сладости – это шоколадные кондитерские изделия. К слову, заказчик озвучил и еще одно требование к поставщику услуг - включить в состав новогодних подарков не менее одной конфеты (за исключением карамели) и не менее одного шоколада молочного с желейной начинкой с изображением на этикетке скульптуры "Родина-мать зовет!".
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|Культура
|12.11.2017 06:50
В Волгограде на сцене театра «Царицынская опера» 14 и 15 ноября пройдут гастрольные спектакли Донецкого государственного академического театра оперы и балета имени Анатолия Соловьяненко. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе "Царицынской оперы", труппа представит зрителям два классических оперных спектакля — «Бал-маскарад» Джузеппе Верди и «Турандот» Джакомо Пуччини. За 85 лет работы коллектив осуществил более 300 постановок оперных и балетных спектаклей, оперетт, детских музыкальных сказок и провел несколько международных фестивалей. В 2014 году, когда театр находился на пике творческой славы, планы коллектива нарушила война. В результате обстрелов...
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|От Сталинграда - до Великой Победы
|11.11.2017 19:40
Ровно 75 лет назад - день 11 ноября 1942 года стал одним из самых кровопролитных в истории Сталинградской битвы, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на информацию Российского военно-исторического общества. Ранним утром немецко-фашистские войска предприняли последний штурм Сталинграда – в течение всего дня враг бросал на советские позиции мощные силы, подтянутые из тылов. Фронт наступления был растянут на 5 километров. Основной удар был направлен на 62-ю армию генерала В. И. Чуйкова, на дивизии И. И. Людникова, В. А. Горишнего, В. П. Соколова, С. С. Гурьева. Потери с обеих сторон были огромными. Бойцы Красной армии сдерживали натиск врага героическими усилиями....
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|Общество
|11.11.2017 18:59
Студентка Волжского филиала ВолГУ Светлана Рябова стала победительницей регионального и всероссийского этапов Российской национальной премии «Студент года – 2017». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горадминистрации, на следующей неделе Светлана отправится на очный финал конкурса в город Симферополь Республики Крым. Светлана Рябова учится на 4 курсе в Волжском филиале Волгоградского государственного университета на юридическом факультете по направлению «Юриспруденция». Отличница, обладатель стипендий Президента РФ и губернатора Волгоградской области, она является автором публикаций на темы, касающиеся юридических аспектов в предпринимательской деятельности, повышения юридической грамотности среди населения. Светлана – организатор многих проектов, которые успешно реализуются в вузе. Среди...
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|Общество
|11.11.2017 16:37
В Волгограде объявлен поиск подрядной организации, готовой за 300 тысяч рублей отремонтировать центральную лестницу здания комитета финансов региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, работы должны быть выполнены в течение 24 дней после подписания контракта. За это время ремонтная бригада обязана разобрать облицовку потолка, снять старые обои, смонтировать подвесные потолки, оштукатурить и покрасить стены, установить на лестнице новые металлические ограждения с поручнями из хвойных пород, заменить светильники и выполнить ряд других работ. Проведение запроса котировок в целях обновления интерьеров здания финкомитета совпало с периодом обсуждения в облдуме проекта очередного «сложного» бюджета Волгоградской области....
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|Общество
|11.11.2017 15:09 (Обновлено: 11.11.2017 15:19)
Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров и руководители силовых ведомств региона встретились с митрополитом Волгоградским и Камышинским Германом в день рождения владыки. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгоградской области, глава региона передал митрополиту уменьшенную копию главного колокола, который будет отлит для храма святого Александра Невского в Волгограде. «Воссоздание храма Александра Невского — это наша общая большая задача, которую мы обязательно выполним, — отметил Андрей Бочаров. — Колокол — это первый наш взнос в колокольню собора Александра Невского».
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|Расследования
|11.11.2017 13:18 (Обновлено: 11.11.2017 13:20)
Неосторожное обращение с огнем при курении могло стать причиной гибели двоих мужчин на пожаре в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по Волгоградской области, со слов соседей накануне вечером квартиранты употребляли спиртные напитки и, вероятно, курили в ходе застолья. Специалисты склоняются к версии, что непотушенная сигарета могла стать причиной возгорания. Ранее сообщалось, что двое мужчин 56 и 60 лет погибли минувшей ночью в сгоревшей пристройке к одному из домов на улице Сухумской. По данным следователей, погибшие оказались братьями – уроженцами Октябрьского района. В Волгоград они приехали около двух лет назад, где арендовали дом. По результатам...
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|Происшествия
|11.11.2017 10:01 (Обновлено: 11.11.2017 10:02)
Неизвестный пешеход погиб на федеральной трассе в Дубовском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, трагедия произошла минувшим вечером на 44/657 километре трассы «Волгоград- Сызрань». Мужчина 45-50 лет переходил дорогу в неположенном месте и был сбит китайским внедорожником “Lifan”. Пострадавший умер на месте аварии еще до приезда скорой помощи.
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|Культура
|11.11.2017 08:31
Фестиваль научного кино открылся в Волжском политехе показом фильма о космосе «Вселенная Стивена Хокинга». Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, в зале был аншлаг. Особый интерес привлек телескоп технического вуза: гости могли оценить кратность увеличения оптического прибора, глядя на дальние объекты города. Заместитель директора по внеучебной работе вуза Игорь Пашкевич отметил, что дни научного кино – это логическое продолжение серии мероприятий, которые направлены на популяризацию наук вообще и технических наук в частности. На следующем показе, посвященном изучению бактерий, - отметил он, - можно будет заглянуть и в микроскопы ВПИ. ...
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12 ноября 18:14
Программа «Взгляд с Высоты»: Подготовка Волгограда к ЧМ-2018 вышла на финишную прямую 19
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11 ноября 08:31
11 ноября 06:53
10 ноября 20:16
Аналитика
12 ноября 18:14
Программа «Взгляд с Высоты»: Подготовка Волгограда к ЧМ-2018 вышла на финишную прямую 19
10 ноября 20:16
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18 октября 20:02
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