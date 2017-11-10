На ремонт парадной здания комитета финансов Волгоградской области в бюджете нашли 300 тысяч рублей





В Волгограде объявлен поиск подрядной организации, готовой за 300 тысяч рублей отремонтировать центральную лестницу здания комитета финансов региона. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт государственных закупок, работы должны быть выполнены в течение 24 дней после подписания контракта. За это время ремонтная бригада обязана разобрать облицовку потолка, снять старые обои, смонтировать подвесные потолки, оштукатурить и покрасить стены, установить на лестнице новые металлические ограждения с поручнями из хвойных пород, заменить светильники и выполнить ряд других работ.

Проведение запроса котировок в целях обновления интерьеров здания финкомитета совпало с периодом обсуждения в облдуме проекта очередного «сложного» бюджета Волгоградской области. В настоящее время объем госдолга региона равен 53 млрд рублей – это 90% от уровня собственных доходов казны. В целях снижения суммы задолженности в будущем году будут привлекаться как бюджетные, так и коммерческие кредиты.