





В Волгограде завершилась встреча оппозиционера Алексея Навального со сторонниками. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", митинг, запланированный на 17:00, начался лишь через 15-20 минут. Основная часть волгоградцев-сторонников Навального тоже опоздала на мероприятие: к месту проведения - Площади металлургов - они подтянулись лишь к 17:30. Среди участников - было немало студентов и даже школьников, встречались и пенсионеры, совсем немного было людей среднего возраста. Многих участников митинга волонтеры Навального снабдили красными шариками, буклетами и наклейками. Между тем, люди мёрзли в ожидании оппозиционера, из толпы раздавались выкрики: "Навальный, терпение кончается, начинай уже, а то свалим!". Вышедший на сцену один из сторонников Алексея спросил у толпы:"Ну что, не замёрзли?". И начался "разогрев" публики. Первым выступил юрист штаба оппозиционера Роман Зайцев. Он заявил, что организовать эту встречу было тяжело, но в итоге получилось "самое большое политическое событие в истории нашего города". К слову, мероприятие, для которого было заявлено 1500 участников, собрало от силы в три раза меньше человек.

После Зайцева на сцену вышли волонтёры штаба, за ними - сам Навальный. Свою речь он начал с поздравления сотрудников полиции с профессиональным праздником. Затем он начал перечислять проблемы России и обещать, что в должности президента обязательно их решит. Например, Навальный-президент распустит Роскомнадзор, отменит пакет законов Яровой, и вообще "кучу идиотских, дегенеративных законов", малый бизнес избавится от налогов совсем, а ипотека станет под 3% годовых.

После выступления оппозиционера зрители стали задавать вопросы. Когда один из сторонников спросил у Алексея, что делать со СМИ, которые "односторонне освещают ситуацию", Алексей упомянул утренний материал ИА "Высота 102" про "зал за пять тысяч рублей".

Тем временем мероприятие задерживалось уже на полчаса, хотя было согласовано только до 18:00. Завершить встречу оппозиционера заставило то, что к сцене подошли сотрудники полиции. Навальный заявил, что они задержали организатора митинга Алексея Волкова. Навальный поблагодарил всех за участие и попрощался, заявив, что на встречу с избирателями в Ижевске он поедет "кандидатом от Волгограда". Когда оставшиеся люди стали расходиться, Навальный вернулся на сцену и объявил, что хочет сделать "селфи" со зрителями. По состоянию на 18:50 Алексей до сих пор находился у сцены и делал фотографии со своими сторонниками. Несмотря на задержку почти на час, встреча завершилась мирно.