Первый избранный мэр Волгограда Юрий Чехов празднует свой юбилей









Сегодня исполняется 70 лет первому избранному мэру Волгограда Юрию Чехову, сообщает ИА "Высота 102". С этой датой юбиляра поздравляют близкие и друзья, коллеги, партнеры по бизнесу, политики, представители власти, предприниматели, общественные деятели и простые волгоградцы. Вся жизнь Юрия Чехова неразрывно связана с городом-героем. Здесь он провел детство и юность, получил образование и построил блестящую карьеру. По специальности Юрий Чехов инженер-механик. Закончил Волгоградский политехнический институт. Начал трудовой путь на заводе "Баррикады", возглавлял Волгоградское областное автотранспортное предприятие. Кардинальные изменения в жизни будущего мэра произошли в 1988 году после назначения на должность заместителя председателя исполкома Советского райсовета народных депутатов.













В 1991-м он был назначен, а в 1995 году избран главой администрации Волгограда. Юрий Чехов стал первым градоначальником города-героя, занявшим этот пост по итогам прямых выборов. Юрия Викторовича по праву называют еще и мэром-долгожителем: он единственный, кто руководил городом более 12 лет.

















В 1997 году награждался почетной грамотой правительства РФ и Орденом Почета РФ, нагрудным знаком "За отличие" в 2001 году.













Много в биографии юбиляра интересных событий. Так, в 2000 году Юрий Чехов стал гостем британской королевской семьи. Мэр Волгограда вручил Королеве-матери свидетельство о присвоении ей звания почётного гражданина города-героя.

Летом 2003 года Юрий Чехов принял решение уйти из политики в бизнес. Сегодня Юрий Викторович - успешный предприниматель, один из самым богатых и влиятельных бизнесменов города. Он ведет активную общественную жизнь в статусе лидера регионального отделения "Деловой России". Юрий Викторович поясняет, что не занимается политикой. Главная его цель - помочь предпринимателям выстроить конструктивный диалог с властью для решения их проблем. Большой профессионализм, огромный авторитет и верность Волгограду и его жителям отмечают все, кто лично знаком с юбиляром.

Сопредседатель волгоградской "Деловой России", член Общественной палаты Волгоградской области Андрей Куприков:

- Юрий Чехов - классический пример человека, который сделал себя сам. Волгоградский студент, волгоградский хозяйственник, волгоградский глава города, волгоградский предприниматель, Юрий Викторович, навсегда связал свою судьбу с Волгоградом. Он один из очень немногих известных волгоградцев, добившихся успеха, который не покинул город, а всегда был и остается вместе с ним, в печали и в радости, не смотря ни на что продолжая работать, строить, создавать и развивать.





Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Волгоградской области Ольга Устинова:

- Своей деятельностью Юрий Викторович доказывает, что бизнес может быть не только эффективным, но и социально ответственным. В должности председателя Волгоградского регионального отделения общественной организации "Деловая Россия" он внес новый импульс в выстраивание диалога между бизнесом и властью. Юрий Викторович, я Вас поздравляю с юбилеем и хочу сказать, что и в семьдесят лет можно активно трудиться на благо страны, города и предпринимательского сообщества. Не сбавляйте темпа, Юрий Викторович! Впереди еще много больших и малых побед!





Ректор Волгоградского института бизнеса Андрей Ващенко:

- Юрий Викторович - человек с набором редких качеств, главным из которых является энергия или правильнее сказать энергетика, которой он запускает вокруг себя в движение идеи и проекты, вовлекает людей. Другое важное качество - это неравнодушие. К такому, казалось бы, серьезному юбилею, можно было бы и успокоиться. Действительно, удалось и не без успеха реализоваться и в политике, и в бизнесе, и массе иных направлений, но нет, он неутомим и всегда стремится упорядочивать и улучшать все, что только попадает в орбиту его деятельности. И вот он уже перезапускает и активизирует "Деловую Россию", делая ее настоящей боевой единицей по поддержке волгоградского бизнеса.

ИА "Высота 102" присоединяется к многочисленным поздравлениям в адрес именинника. Юрий Викторович, желаем вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, новых идей и свершений, верных друзей, единомышленников и любви близких! С Днем рождения!



