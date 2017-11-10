



Студентка Волжского филиала ВолГУ Светлана Рябова стала победительницей регионального и всероссийского этапов Российской национальной премии «Студент года – 2017». Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе горадминистрации, на следующей неделе Светлана отправится на очный финал конкурса в город Симферополь Республики Крым.

Светлана Рябова учится на 4 курсе в Волжском филиале Волгоградского государственного университета на юридическом факультете по направлению «Юриспруденция». Отличница, обладатель стипендий Президента РФ и губернатора Волгоградской области, она является автором публикаций на темы, касающиеся юридических аспектов в предпринимательской деятельности, повышения юридической грамотности среди населения.

Светлана – организатор многих проектов, которые успешно реализуются в вузе. Среди них - поддержка студенческих инициатив «Врывайся!», повышение юридической грамотности среди школьников «Конституция РФ: ориентир развития личности, общества и государства». Недавно Светлана Рябова стала финалистом Всероссийского конкурса социальных проектов «Новый взгляд», на который она отправила свой социальный ролик «Думая о будущем, береги настоящее» по теме "Экология".

Во Всероссийском конкурсе «Студент года – 2017» Светлана также вышла в финал. Она выступит с презентацией своей научной и общественной деятельности. Финал пройдет в Симферополе с 15 по 19 ноября. Финалистами стали порядка 150 лучших студентов из разных регионов России. Светлана Рябова будет представлять Волгоградскую область.

Добавим, конкурс проводится по девяти номинациям: «Студенческий лидер года», «Творческая личность года», «Молодой ученый», «Спортсмен года», «Журналист года», «Доброволец года», «Общественник года», «Иностранный студент года», Гран-при «Студент года». Волжанка Светлана Рябова выступит в универсальной номинации «Гран-при».