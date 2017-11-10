На съезд «партии власти» волгоградское реготделение отправит 7 делегатов





Единороссы Волгоградской области готовятся к XVII съезду партии, который пройдет 22-23 декабря в Москве. В настоящее время пока неизвестно, кто из волгоградских партийцев удостоится чести поехать в столицу на данное мероприятие. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «ЕР», утверждена норма представительства от региональных отделений «Единой России» – один делегат на 5 тысяч членов партии. Таким образом, на съезд нужно будет избрать 7 делегатов.

15 ноября в Волгограде пройдет заседание регионального политического совета, на котором будет рассмотрен вопрос о созыве партийной конференции. Тема избрания представителей от реготделения на съезд партии станет одной из обсуждаемых. По словам секретаря регионального отделения «ЕР» Сергея Горнякова, конференция, которая состоится в начале декабря, обсудит также такие важные вопросы, как ротация состава регионального политсовета и подведение итогов реализации партийных проектов на территории Волгоградской области. Что касается партийного съезда, то он определит приоритетные задачи партии на 2018 год и произведет изменения в составах центральных органов «Единой России».



