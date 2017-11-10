|Экономика
|11.11.2017 06:53
В Волгограде за 130 млн рублей продается торговый центр
В третьем квартале волгоградских покупателей готового бизнеса больше всего интересовало приобретение торговых предприятий, компаний сферы услуг и общепита – на них пришлось 30%, 25% и 17% запросов контактов соответственно. Согласно данным Avito, сообщает ИА «Высота 102», средняя цена готового бизнеса в Волгограде в III квартале составила 2,65 млн рублей – на 3% меньше, чем за предыдущий квартал, и на 24% больше, чем за аналогичный квартал годом раннее. Самыми дорогими бизнесами в Волгограде оказались сельхозкомпании со средней ценой 13,83 млн рублей, производственные компании - 10,1 млн рублей и строительные компании - 3,66 млн рублей. Больше всего за год подорожали строительные компании - почти в 6 раз, а подешевели – торговые предприятия - на 58%.
Сегодня собственником торгового бизнеса в Волгограде можно стать за 35 тыс. рублей, такая стоимость указана в объявлении о продаже отдела корейских закусок. В то же время тем, кто готов заплатить 130 млн рублей, предлагается приобрести действующий торговый центр. Волгоград стал десятым городом-миллионником по средней цене готового бизнеса на Avito в III квартале. Она составила 75% от среднероссийского показателя в 3,54 млн рублей и 55% от максимальной цены на готовый бизнес среди городов-миллионников в 4,79 млн рублей – столько в среднем хотят за свои компании продавцы бизнеса в Москве.
Средняя цена различных видов готового бизнеса в Волгограде в III квартале 2017 года
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|Происшествия
|11.11.2017 10:01 (Обновлено: 11.11.2017 10:02)
Неизвестный пешеход погиб на федеральной трассе в Дубовском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, трагедия произошла минувшим вечером на 44/657 километре трассы «Волгоград- Сызрань». Мужчина 45-50 лет переходил дорогу в неположенном месте и был сбит китайским внедорожником “Lifan”. Пострадавший умер на месте аварии еще до приезда скорой помощи.
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|Расследования
|11.11.2017 09:56 (Обновлено: 11.11.2017 09:58)
Пять лет тюрьмы грозит водителю грузовика, устроившего ДТП со смертельным исходом. Об этом ИА “Высота 102” сообщили в региональном главке МВД. Трагедия произошла в Дзержинском районе на улице Ангарская 16 августа. Водитель бетономешалки “MAN” выехал на встречную полосу и столкнулся в лоб с иномаркой «SKODA Octavia». Тогда в аварии погиб 34-летний водитель легковой машины. Сейчас уголовное дело рассматривается в Дзержинском районном суде.
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|Происшествия
|11.11.2017 08:58 (Обновлено: 11.11.2017 09:21)
Два человека погибли на пожаре в Советском районе. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, трагедия произошла минувшей ночью, сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 2:43. В одном из домов на улице Сухумской загорелась деревянная пристройка площадью 18 квадратных метров. К моменту прибытия пожарных расчетов она была полностью объята пламенем. Ликвидировать огонь удалось лишь в начале пятого утра. При осмотре пепелища были обнаружены тела двоих погибших мужчин 56 и 60 лет. Сейчас устанавливаются личности жертв и причины пожара.
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|Культура
|11.11.2017 08:31
Фестиваль научного кино открылся в Волжском политехе показом фильма о космосе «Вселенная Стивена Хокинга». Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, в зале был аншлаг. Особый интерес привлек телескоп технического вуза: гости могли оценить кратность увеличения оптического прибора, глядя на дальние объекты города. Заместитель директора по внеучебной работе вуза Игорь Пашкевич отметил, что дни научного кино – это логическое продолжение серии мероприятий, которые направлены на популяризацию наук вообще и технических наук в частности. На следующем показе, посвященном изучению бактерий, - отметил он, - можно будет заглянуть и в микроскопы ВПИ. ...
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|Общество
|11.11.2017 08:09
Сегодня исполняется 70 лет первому избранному мэру Волгограда Юрию Чехову, сообщает ИА "Высота 102". С этой датой юбиляра поздравляют близкие и друзья, коллеги, партнеры по бизнесу, политики, представители власти, предприниматели, общественные деятели и простые волгоградцы. Вся жизнь Юрия Чехова неразрывно связана с городом-героем. Здесь он провел детство и юность, получил образование и построил блестящую карьеру. По специальности Юрий Чехов инженер-механик. Закончил Волгоградский политехнический институт. Начал трудовой путь на заводе "Баррикады", возглавлял Волгоградское областное автотранспортное предприятие. Кардинальные изменения в жизни будущего мэра произошли в 1988 году после назначения на должность заместителя председателя исполкома Советского райсовета народных депутатов. ...
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|Аналитика
|10.11.2017 20:16
Смотрите сегодня в программе: Петровский рынок в Советском районе Волгограда прекратит свое существование со следующей недели. Волгоградские полицейские отметили столетие со дня создания в России органов внутренних дел. Молодые угонщики, спасаясь от полиции, покинули машину, не дожидаясь ее остановки. Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00 и 19.00 в будние дни.
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|Политика
|10.11.2017 19:37
В Волгограде завершилась встреча оппозиционера Алексея Навального со сторонниками. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", митинг, запланированный на 17:00, начался лишь через 15-20 минут. Основная часть волгоградцев-сторонников Навального тоже опоздала на мероприятие: к месту проведения - Площади металлургов - они подтянулись лишь к 17:30. Среди участников - было немало студентов и даже школьников, встречались и пенсионеры, совсем немного было людей среднего возраста. Многих участников митинга волонтеры Навального снабдили красными шариками, буклетами и наклейками. Между тем, люди мёрзли в ожидании оппозиционера, из толпы раздавались выкрики: "Навальный, терпение кончается, начинай уже, а то свалим!". Вышедший на сцену один из сторонников...
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|Политика
|10.11.2017 15:51
Единороссы Волгоградской области готовятся к XVII съезду партии, который пройдет 22-23 декабря в Москве. В настоящее время пока неизвестно, кто из волгоградских партийцев удостоится чести поехать в столицу на данное мероприятие. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе «ЕР», утверждена норма представительства от региональных отделений «Единой России» – один делегат на 5 тысяч членов партии. Таким образом, на съезд нужно будет избрать 7 делегатов. 15 ноября в Волгограде пройдет заседание регионального политического совета, на котором будет рассмотрен вопрос о созыве партийной конференции. Тема избрания представителей от реготделения на съезд партии станет одной из обсуждаемых. По словам секретаря регионального...
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|Общество
|10.11.2017 15:42
Двенадцатый арбитражный апелляционный суд Саратова оставил в силе решение арбитражного суда Волгоградской области, которым с организатора концерта Анжелики Варум и Леонида Агутина - ООО «Акваленд» - взыскано более 142 тыс. рублей в пользу ООО «Российское авторское общество». Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, в 2017 году стороны заключили лицензионный договор, по условиям которого ООО «РАО» предоставило ООО «Акваленд» право использования обнародованных произведений способом публичного исполнения в ходе концерта эстрадных артистов. Концерт состоялся 7 марта 2017 года в Волгограде. Сумма авторского вознаграждения за концерт по лицензионному договору составила 112,7 тыс. рублей. Однако ООО «Акваленд» не выполнило финансовые обязательства по лицензионному...
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|Экономика
|10.11.2017 15:33
ŠKODA YETI на нашем рынке появился не так давно. В нем есть ряд преимуществ, благодаря которым, он выгодно выделяется на фоне конкурентов. Что в машине появилось нового, и что улучшили производители в модельном ряде, ИА «Высота 102» рассказали сотрудники «Волга-Раст-Октава» - официального дилера компании. Спокойно управлять машиной даже в сложных погодных условиях позволяет поддержание курсовой устойчивости, установленное в автомобиле. Теперь ему не страшны заносы или гололедица. Автомобиль сразу будет стабилизирован. Система поддержания курсовой устойчивости ограничивает крутящий момент, она наиболее эффективна в случаях, когда уровень сцепления не ниже порогового значения. Таким образом, удастся улучшить управляемость машины и сделать ее «послушной» в...
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|Происшествия
|10.11.2017 15:20
Полмиллиона рублей похитили из сельского бюджета бывший глава Рахинского сельского поселения Среднеахтубинского района и директор муниципального унитарного предприятия «Рахинское». Об этом ИА “Высота 102” сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева. В феврале прошлого года между МУП «Рахинское» и администрацией поселения были заключены пять договоров по снабжению поселения водой и ее отведению. Сумма контрактов составила полмиллиона рублей. В июле 2016, несмотря на то, что работы выполнены не были, они подписал приемные акты. Теперь подельники обвиняются в служебном подлоге и мошенничестве, им грозит тюремный срок.
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|Политика
|10.11.2017 14:09
«В течение последних семи месяцев популярность уличных акций регионального штаба Навального в Волгограде снижалась». Об этом пишет «Независимая газета». Если на митинге 12 июня было не более 450–500 человек, то в начале октября – около 200 человек. По словам социолога Ольги Устиновой, «Навальный не очень популярный политик в Волгограде». Согласно последним опросам общественного мнения, он имеет рейтинг не более 7%. В итоге большинство жителей города воспринимают Навального как очередного Ельцина, который все продаст Западу и потом уедет из страны. ...
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|Экономика
|10.11.2017 13:38
Крупную партию свежих огурцов из Казахстана в количестве 13 тонн запретили к ввозу в Астраханскую область. Как сообщили ИА "Высота 102" в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, факт незаконного ввоза подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском был выявлен в пункте приема уведомлений "Караузек" совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области. На продукции отсутствовала маркировка, не было и товаросопроводительных документов.
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|Экология
|10.11.2017 12:27
Власти Архангельской области посетили в Волгоградской области новые инфраструктурные объекты сферы обращения с отходами - полигон твердых коммунальных и промышленных отходов в Светлоярском районе и мусоросортировочный комплекс в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Чистый город», интерес к таким объектам сейчас актуален, так как аналогичные комплексы в связи с реализацией новой федеральной реформы должны появиться во всех российских субъектах. Волгоградская область входит в число передовых по обеспеченности такими объектами. Региональным властям еще несколько лет назад удалось привлечь в сферу обращения с отходами инвестора – Группу Компаний «Чистый город», которая сегодня строит объекты за счет собственных средств,...
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|Общество
|10.11.2017 12:26
На площади Павших борцов прошли праздничные мероприятия, посвященные вековому юбилею старейшей правоохранительной структуры нашей страны, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, как сейчас называется этот праздник, в Волгограде начался в полдень с торжественного развода гарнизона. Собравшихся полицейских: патрульных, участковых, следователей, оперуполномоченных, кинологов с профессиональным праздником поздравил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. "Каждый день, заступая на охрану общественного порядка, вы обеспечиваете безопасность жителей и гостей нашего города, опираясь на свой профессионализм. Я желаю вам благополучно возвращаться домой с каждого дежурства", - сказал глава региона. Теплые...
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