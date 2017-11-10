В Волгограде за 130 млн рублей продается торговый центр

В третьем квартале волгоградских покупателей готового бизнеса больше всего интересовало приобретение торговых предприятий, компаний сферы услуг и общепита – на них пришлось 30%, 25% и 17% запросов контактов соответственно. Согласно данным Avito, сообщает ИА «Высота 102», средняя цена готового бизнеса в Волгограде в III квартале составила 2,65 млн рублей – на 3% меньше, чем за предыдущий квартал, и на 24% больше, чем за аналогичный квартал годом раннее. Самыми дорогими бизнесами в Волгограде оказались сельхозкомпании со средней ценой 13,83 млн рублей, производственные компании - 10,1 млн рублей и строительные компании - 3,66 млн рублей. Больше всего за год подорожали строительные компании - почти в 6 раз, а подешевели – торговые предприятия - на 58%.

Сегодня собственником торгового бизнеса в Волгограде можно стать за 35 тыс. рублей, такая стоимость указана в объявлении о продаже отдела корейских закусок. В то же время тем, кто готов заплатить 130 млн рублей, предлагается приобрести действующий торговый центр. Волгоград стал десятым городом-миллионником по средней цене готового бизнеса на Avito в III квартале. Она составила 75% от среднероссийского показателя в 3,54 млн рублей и 55% от максимальной цены на готовый бизнес среди городов-миллионников в 4,79 млн рублей – столько в среднем хотят за свои компании продавцы бизнеса в Москве.





Средняя цена различных видов готового бизнеса в Волгограде в III квартале 2017 года



