Телескоп Волжского политеха вызвал аншлаг у зрителей

Фестиваль научного кино открылся в Волжском политехе показом фильма о космосе «Вселенная Стивена Хокинга». Как сообщили ИА «Высота 102» в вузе, в зале был аншлаг. Особый интерес привлек телескоп технического вуза: гости могли оценить кратность увеличения оптического прибора, глядя на дальние объекты города. Заместитель директора по внеучебной работе вуза Игорь Пашкевич отметил, что дни научного кино – это логическое продолжение серии мероприятий, которые направлены на популяризацию наук вообще и технических наук в частности. На следующем показе, посвященном изучению бактерий, - отметил он, - можно будет заглянуть и в микроскопы ВПИ.

Что касается фильма физика-теоретика и популяризатора науки Стивена Хокинга, то он держал внимание зрителей от начала и до конца сеанса. Тематика была связана с космосом, временем и путешествием в них. По мнению ученого, приблизившись к скорости света, мы приблизимся и к созданию машины времени.