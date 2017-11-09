Навальный в Волгограде непопулярен

«В течение последних семи месяцев популярность уличных акций регионального штаба Навального в Волгограде снижалась». Об этом пишет «Независимая газета». Если на митинге 12 июня было не более 450–500 человек, то в начале октября – около 200 человек.

По словам социолога Ольги Устиновой, «Навальный не очень популярный политик в Волгограде». Согласно последним опросам общественного мнения, он имеет рейтинг не более 7%. В итоге большинство жителей города воспринимают Навального как очередного Ельцина, который все продаст Западу и потом уедет из страны.

Более популярен главный оппозиционер России среди волгоградской молодежи, – отметила Устинова. – В этой возрастной группе рейтинг Навального достигает 15–20%. Однако проблема в том, что молодые люди могут ходить на митинги и шествия, но практически не ходят на выборы. Поэтому конвертировать молодежный электорат в реальный выборный ресурс Навальному будет крайне трудно, если вообще возможно».

Подробно http://www.ng.ru/regions/2017-11-09/100_navalny091117.html

Напомним, «Высота 102» в июне текущего года проводила опрос среди волгоградцев, знают ли они, кто такой Алексей Навальный, и как относятся к акциям, которые он организует? Повторяем материал от 10.06.2017 года.