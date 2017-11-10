В Волгограде полицейские отмечают вековой юбилей службы









На площади Павших борцов прошли праздничные мероприятия, посвященные вековому юбилею старейшей правоохранительной структуры нашей страны, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, как сейчас называется этот праздник, в Волгограде начался в полдень с торжественного развода гарнизона. Собравшихся полицейских: патрульных, участковых, следователей, оперуполномоченных, кинологов с профессиональным праздником поздравил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. "Каждый день, заступая на охрану общественного порядка, вы обеспечиваете безопасность жителей и гостей нашего города, опираясь на свой профессионализм. Я желаю вам благополучно возвращаться домой с каждого дежурства", - сказал глава региона.













Теплые слова в свой адрес волгоградские полицейские услышали и от начальника областного управления МВД генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко.

Он отметил, что сегодня волгоградская полиция достойно отвечает на современные вызовы и угрозы, ведет борьбу с организованной преступностью, терроризмом и экстремизмом, обеспечивает экономическую и миграционную безопасность страны. Затем награды получили лучшие сотрудники органов внутренних дел Волгограда и области. Торжественный развод гарнизона завершился парадом с участием личного состава полиции, казачьих дружин, курсантов Академии МВД и учеников полицейских классов.

Накануне были подведены итоги областных конкурсов среди следственных подразделений и следователей, приуроченные к празднику. Подразделениям-победителям вручили переходящие кубки, дипломы и денежные премии. А лучшему отделению был передан служебный автомобиль. В этом году машина отправилась в Киквидзенский район.

Еще утром в стенах областного управления МВД Александр Кравченко встретился с родственниками погибших полицейских. Он поздравил их родителей, вдов и детей с праздником, пожелал им мира, добра и благополучия. Собравшиеся возложили цветы к стеле памяти «Солдатам правопорядка».

Для справки: Сто лет назад, 10 ноября 1917 года, было принято постановление НКВД РСФСР «О рабочей милиции». А впервые свой день рождения правоохранители отметили в 1962 году. С тех пор их профессиональный праздник не раз менял название: до 1991 года он был Днем советской милиции, с 1991 по 2011 - Днем российской милиции, а с 2011 года стал называться Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Его по всей стране отмечают около миллиона работников ОВД.