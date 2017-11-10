Делегация из Архангельска посетила в Волгоградской области мусоросортировочный комплекс и полигон





Власти Архангельской области посетили в Волгоградской области новые инфраструктурные объекты сферы обращения с отходами - полигон твердых коммунальных и промышленных отходов в Светлоярском районе и мусоросортировочный комплекс в Волжском. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании «Чистый город», интерес к таким объектам сейчас актуален, так как аналогичные комплексы в связи с реализацией новой федеральной реформы должны появиться во всех российских субъектах.

Волгоградская область входит в число передовых по обеспеченности такими объектами. Региональным властям еще несколько лет назад удалось привлечь в сферу обращения с отходами инвестора – Группу Компаний «Чистый город», которая сегодня строит объекты за счет собственных средств, не привлекая бюджетные деньги. В регионе уже действуют три современных полигона в Камышине, Урюпинске, Волжском, четвертый - в Светлоярском районе – один из самых крупнейших в Российской Федерации – получил в октябре этого года разрешение на ввод в эксплуатацию. На стадии завершения строительства – первый в регионе современный мусоросортировочный комплекс в Волжском. Здесь полным ходом идет монтаж линий для сортировки отходов.

Объекты в Светлоярском районе и Волжском имеют статус многофункциональных.

Каждый из них будет дооснащен оборудованием по переработке и обезвреживанию широкого спектра отходов. Часть такого оборудования уже имеется. Так, делегации продемонстрировали работу дробильного оборудования для измельчения строительных отходов на разные фракции. Сегодня в Волгоградской области работают по подбору оптимального оборудования для переработки пластика – как основного загрязнителя окружающей среды.

По словам председателя Совета директоров Группы Компаний «Чистый город» Полины Вергун, в рамках проводимой в федерации реформы такие объекты имеют большую актуальность, так как комплексно решают вопросы в субъектах со всеми видами отходов – биологическими, строительными, промышленными, медицинскими.











