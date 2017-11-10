Суд взыскал с организатора концерта звезд эстрады в Волгограде авторское вознаграждение

Двенадцатый арбитражный апелляционный суд Саратова оставил в силе решение арбитражного суда Волгоградской области, которым с организатора концерта Анжелики Варум и Леонида Агутина - ООО «Акваленд» - взыскано более 142 тыс. рублей в пользу ООО «Российское авторское общество». Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, в 2017 году стороны заключили лицензионный договор, по условиям которого ООО «РАО» предоставило ООО «Акваленд» право использования обнародованных произведений способом публичного исполнения в ходе концерта эстрадных артистов. Концерт состоялся 7 марта 2017 года в Волгограде. Сумма авторского вознаграждения за концерт по лицензионному договору составила 112,7 тыс. рублей.

Однако ООО «Акваленд» не выполнило финансовые обязательства по лицензионному договору, и ООО «РАО» обратилось с иском в суд. Арбитражный суд Волгоградской области взыскал с ответчика сумму авторского вознаграждения, а также пени и неустойку за нарушение сроков выплаты. Не согласившись с таким решением, ООО «Акваленд» оспорило его в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде, но апелляционная инстанция признала вынесенный судебный акт законным, обоснованным и оставила его без изменения.

Российское авторское общество является аккредитованной организацией в сфере коллективного управления исключительными правами на обнародованные музыкальные произведения в отношении их публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю.



