Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направил телеграмму в адрес главы Удмуртской республики Александра Бречалова, в которой выразил соболезнования в связи с произошедшей в Ижевске трагедией. Как сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации, Андрей Бочаров передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, подъезд дома в Ижевске обрушился вечером 9 ноября. Разрушено восемь квартир. Жертвами стали шесть человек среди них - два ребенка, еще трое детей пострадали. Сегодня в Ижевск прибыл глава МЧС Владимир Владимир Пучков. Он заявил, что большая часть поисково-спасательных работ выполнена. Спасатели разбирают завалы на уровне первого этажа и подвала.