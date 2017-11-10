В Волгоградской области молодые угонщики выпрыгнули из машины на ходу











Двое юных угонщиков, спасаясь от полицейской погони, на полном ходу выпрыгнули из похищенного автомобиля. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, около половины двенадцатого ночи в Урюпинске был угнан автомобиль ВАЗ-2107. Вскоре сотрудники ГИБДД увидели разыскиваемую машину в центре города на проспекте Ленина. Заметив полицейских, угонщики попытались скрыться. Погоня завершилась на 34 километре трассы Новониколаеский – Нехаевская. Поняв, что от погони им не уйти, злоумышленники выскочили из машины не дожидаясь ее остановки, и попытались скрыться в темноте. Но были схвачены стражами порядка. Выяснилось, что старую легковушку похитили двое парней 17 и 18 лет. Оба состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.