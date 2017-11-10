Алексей Навальный прибыл на митинг в Волгоград в качестве VIP-персоны





Около часа назад в аэропорту Волгограда приземлился самолет из Москвы с оппозиционным политиком Алексеем Навальным на борту. Как сообщает ИА «Высота 102», «разоблачитель» коррупционеров предпочел воспользоваться услугой VIP-зала в волгоградской воздушной гавани. У трапа Навального и его активистов, как приоритетных клиентов, ожидал микроавтобус «Mercedes», который доставил гостей в зал повышенной комфортности, где их встречали местные сторонники. Стоимость этой услуги обошлась борцу с расточительством и роскошью более чем в 5000 рублей, плюс пришлось раскошелиться на энную сумму и сопровождающим его лицам .

В Шереметьево, откуда вылетал политик, кстати, расценки выше – 24 тысячи рублей с человека за пользование VIP-залом. К слову, волгоградские чиновники, которых публично критикует Навальный, в последние годы предпочитают перелеты эконом-классом. Буквально накануне, к примеру, в аэропорт Волгограда в качестве рядовых пассажиров прибыли председатель облдумы Николай Семисотов и глава администрации Волгограда Виталий Лихачев.

Напомним, сегодня в Волгограде Алексей Навальный примет участие в митинге, который запланирован вечером на площади Металлургов у здания Царицынской оперы. Уже сейчас на этом месте ведется подготовка к политической акции - установлена сцена, привезено звуковое оборудование.