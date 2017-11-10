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Здравоохранение
 10.11.2017 11:02

Медикам Волгоградской области обещают повышение зарплат


На 4,7 миллиарда рублей планируется увеличить бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области в 2018 году и, соответственно, Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Эти данные были озвучены на заседании комитета регионального парламента по охране здоровья, которое прошло накануне под председательством руководителя комитета по охране здоровья волгоградской облдумы Натальи Семеновой. По ее словам, - сообщили ИА «Высота 102» в областном парламенте, - также на 128 миллионов рублей увеличивается финансирование льготного лекарственного обеспечения и закупки диагностического оборудования для первичного звена областного здравоохранения, преимущественно, центральных районных больниц.
При обсуждении проекта закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по направлениям деятельности комитета Наталья Семенова подчеркнула, что по расчетам финансистов доходы ТФОМС в следующем году по сравнению с текущим годом достигнут 28,1 миллиарда рублей. Подобный рост директор Фонда Татьяна Самарина назвала беспрецедентным. Среди обязательных статей расходов – выполнение майских указов Президента России о повышении заработной платы медицинским работникам. 
Председатель областного комитета здравоохранения Владимир Шкарин представил проект территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на следующие три года. Потребность в ее финансировании только на 2018 год составляет 35,4 миллиарда рублей. При этом на 20% увеличен норматив стоимости медицинской помощи на одно застрахованное лицо, что позитивно отразится на доходах и качестве работы лечебных учреждений. Кроме того, решением Минздрава в следующем году выделяются дополнительные ресурсы на профилактику и лечение онкологических заболеваний. 

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Общество 10.11.2017 12:47

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Общество 10.11.2017 12:26

В Волгограде полицейские отмечают вековой юбилей службы На площади Павших борцов прошли праздничные мероприятия, посвященные вековому юбилею старейшей правоохранительной структуры нашей страны, сообщает корреспондент ИА “Высота 102”. День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, как сейчас называется этот праздник, в Волгограде начался в полдень с торжественного развода гарнизона. Собравшихся полицейских: патрульных, участковых, следователей, оперуполномоченных, кинологов с профессиональным праздником поздравил губернатор  Волгоградской области Андрей Бочаров. "Каждый день, заступая на охрану общественного порядка,  вы обеспечиваете безопасность жителей и гостей нашего города, опираясь на свой профессионализм. Я желаю вам благополучно возвращаться домой с каждого дежурства", - сказал глава региона. Теплые...
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Алексей Навальный прибыл на митинг в Волгоград в качестве VIP-персоны Около часа назад в аэропорту Волгограда приземлился самолет из Москвы с оппозиционным политиком Алексеем Навальным на борту. Как сообщает ИА «Высота 102», «разоблачитель» коррупционеров предпочел воспользоваться услугой VIP-зала в волгоградской воздушной гавани. У трапа Навального и его активистов, как приоритетных клиентов, ожидал микроавтобус «Mercedes», который доставил гостей в зал повышенной комфортности, где их встречали местные сторонники. Стоимость этой услуги обошлась борцу с расточительством и роскошью более чем в 5000 рублей, плюс  пришлось раскошелиться на энную сумму и сопровождающим его лицам .  В Шереметьево, откуда вылетал политик, кстати, расценки выше – 24 тысячи рублей с человека за пользование VIP-залом....
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Расследования 10.11.2017 11:20

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Общество 10.11.2017 11:00

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направил соболезнования главе Удмуртии Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направил телеграмму в адрес главы Удмуртской республики Александра Бречалова, в которой выразил соболезнования в связи с произошедшей в Ижевске трагедией. Как сообщили ИА «Высота 102» в обладминистрации, Андрей Бочаров передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Напомним, подъезд дома в Ижевске обрушился вечером 9 ноября. Разрушено восемь квартир. Жертвами стали шесть человек среди них - два ребенка, еще трое детей пострадали. Сегодня в Ижевск прибыл глава МЧС Владимир Владимир Пучков. Он заявил, что большая часть...
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Общество 10.11.2017 10:52

В Советском районе Волгограда торговцы нелегального рынка воспротивились принудительному сносу Коммерсанты с нелегального рынка на проспекте Университетском в Волгограде устроили потасовку в ответ на прибывшую для сноса объекта спецтехнику. Как сообщает ИА «Высота 102», торговцы  собрались толпой у входа в торговые ряды и устроили скандал. Одного из зачинщиков стычки полиция уже доставила в райотдел. Сегодня МБУ «ЖКХ Советского района» намерено осуществить принудительный демонтаж  30 строений, которые с июня текущего года размещены на муниципальном земельном участке вне закона. Договор с собственником рынка – ООО «Альбатрос» - в первый летний месяц был расторгнут. После чего...
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Происшествия 10.11.2017 10:44

Двое юных угонщиков, спасаясь от полицейской погони, на полном ходу выпрыгнули из похищенного автомобиля. Как сообщили ИА “Высота 102” в ГУ МВД России по Волгоградской области, около половины двенадцатого ночи в Урюпинске был угнан автомобиль ВАЗ-2107. Вскоре сотрудники ГИБДД увидели разыскиваемую машину в центре города на проспекте Ленина. Заметив полицейских, угонщики попытались скрыться. Погоня завершилась на 34 километре трассы Новониколаеский – Нехаевская. Поняв, что от погони им не уйти, злоумышленники выскочили из машины не дожидаясь ее остановки, и попытались скрыться в темноте. Но были схвачены стражами порядка. Выяснилось, что старую легковушку похитили двое парней 17 и 18...
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Осужденный за подстрекательство юрист штаба Навального в Волгограде лишился статуса адвоката Лишился своего статуса адвоката юрист штаба Навального в Волгограде Роман Зайцев, признанный судом виновным в подстрекательстве свидетеля к даче ложных показаний. Как сообщает ИА "Высота 102", запись "Статус адвоката приостановлен" появилась в реестре адвокатов на сайте адвокатской палаты Волгоградской области. Зайцев, напомним, активно защищал в суде интересы координатора штаба Навального в Волгограде Алексея Волкова, который обвиняется в реабилитации нацизма за публикацию в социальных сетях отфотошопленной фотографии скульптуры "Родина мать - зовет!" на Мамаевом кургане. Зайцев был адвокатом Волкова, но теперь с потерей статуса защищать в суде его интересы и интересы штаба Навального в Волгограде больше не...
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Общество 10.11.2017 10:20

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Спорт 10.11.2017 09:42

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Группу антитеррора сегодня ночью подняли по тревоге под Волгоградом, подразделение уничтожило условное незаконное вооруженное формирование. Об этом журналистам, как передает ИА "Высота 102", сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев. По словам полковника, в рамках проверки боеготовности было подразделение антитеррора мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгограде, поднято по тревоге. Спецназ блокировал и уничтожил условное незаконное вооруженное формирование, проникшее на территорию военного городка и пытавшееся захватить штаб соединения. Для усиления группы, заметил начальник пресс-службы ЮВО, выделялись дополнительные силы - две боевые машины пехоты БМП-3. Подразделение антитеррора успешно справилось с поставленной задачей. 
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