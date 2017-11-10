Медикам Волгоградской области обещают повышение зарплат

На 4,7 миллиарда рублей планируется увеличить бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Волгоградской области в 2018 году и, соответственно, Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Эти данные были озвучены на заседании комитета регионального парламента по охране здоровья, которое прошло накануне под председательством руководителя комитета по охране здоровья волгоградской облдумы Натальи Семеновой. По ее словам, - сообщили ИА «Высота 102» в областном парламенте, - также на 128 миллионов рублей увеличивается финансирование льготного лекарственного обеспечения и закупки диагностического оборудования для первичного звена областного здравоохранения, преимущественно, центральных районных больниц.

При обсуждении проекта закона «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» по направлениям деятельности комитета Наталья Семенова подчеркнула, что по расчетам финансистов доходы ТФОМС в следующем году по сравнению с текущим годом достигнут 28,1 миллиарда рублей. Подобный рост директор Фонда Татьяна Самарина назвала беспрецедентным. Среди обязательных статей расходов – выполнение майских указов Президента России о повышении заработной платы медицинским работникам.

Председатель областного комитета здравоохранения Владимир Шкарин представил проект территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на следующие три года. Потребность в ее финансировании только на 2018 год составляет 35,4 миллиарда рублей. При этом на 20% увеличен норматив стоимости медицинской помощи на одно застрахованное лицо, что позитивно отразится на доходах и качестве работы лечебных учреждений. Кроме того, решением Минздрава в следующем году выделяются дополнительные ресурсы на профилактику и лечение онкологических заболеваний.