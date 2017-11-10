







Лишился своего статуса адвоката юрист штаба Навального в Волгограде Роман Зайцев, признанный судом виновным в подстрекательстве свидетеля к даче ложных показаний. Как сообщает ИА "Высота 102", запись "Статус адвоката приостановлен" появилась в реестре адвокатов на сайте адвокатской палаты Волгоградской области. Зайцев, напомним, активно защищал в суде интересы координатора штаба Навального в Волгограде Алексея Волкова, который обвиняется в реабилитации нацизма за публикацию в социальных сетях отфотошопленной фотографии скульптуры "Родина мать - зовет!" на Мамаевом кургане. Зайцев был адвокатом Волкова, но теперь с потерей статуса защищать в суде его интересы и интересы штаба Навального в Волгограде больше не имеет права. Вполне вероятно, что без адвокатской защиты в Волгограде может остаться и сам Алексей Навальный, который сегодня прибывает в город-герой.

Ранее прокуратура региона сообщала, что Зайцев пытался оспорить приговор Тракторозаводского районного суда Волгограда от 7 июля этого года, согласно которому ему назначили год исправительных работ с удержанием 12% заработка в доход государства. По данным следствия, в период с апреля по июль 2016 года Зайцев уговорил своего знакомого дать следователю по одному из уголовных дел ложные показания в качестве свидетеля. При этом подзащитный обвинялся в совершении особо тяжкого преступления. Впоследствии лжесвидетель отказался от своих слов, признавшись, что показания ложные.

Зайцев посчитал приговор несправедливым ввиду недоказанности вины. Однако апелляционная инстанция оставила приговор без изменения. Он вступил в законную силу.



