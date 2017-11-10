Решение о выборе мастера для изготовления колоколов для собора Св. Александра Невского в Волгограде принято накануне на заседании попечительского совета.

Член попечительского совета генеральный директор торговой сети «Радеж» Юрий Сударев пояснил в эксклюзивном интервью ИА «Высота 102», почему среди нескольких претендентов на выполнение этих работ выбор пал на одного мастера. В частности, он заметил, что "к вопросу изготовления колокольного ансамбля мы подошли с особым вниманием. Проанализировали производства, занимающиеся их изготовлением. Оказалось несколько производителей, которые могут изготовить необходимый ансамбль колоколов. Мы посетили все производства, посмотрели их предприятия, познакомились с их работой и техникой изготовления, и опробовали колокола разных изготовителей в деле. Но у кого-то не было созвучия звонницы, кто-то делал хорошие колокола, но не такие большие, как нам нужно. На первое место по качеству их изготовления и звучания мы поставили индивидуального предпринимателя Шувалова.













Колокола этого производителя отличаются гармоничным звучанием, а при изготовлении используется старая, но эффективная, проверенная временем технология – их льют в глиняные опоки. В качестве преимущества можно отметить и то, что форма колоколов снята с работ древне-русского мастера Оловянишникова. На заводе Владимира Шувалова можно подобрать уникальный набор колоколов, который придаст Собору Александра Невского неповторимый голос, отличный от других храмов», - рассказал Юрий Сударев. С этим предпринимателем уже заключен договор.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», на заседании совета обсуждались результаты работы по воссозданию кафедрального собора Святого Благоверного князя Александра Невского, которая ведется с благословения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В частности, был поднят вопрос и концепции внутреннего убранства храма, который вызвал живое обсуждение.

По мнению Юрия Сударева, такое внимание к убранству храма – неслучайно. Александро-Невский кафедральный собор был крупнейшим храмом Царицына. Восстановление этого исторического наследия имеет важное значение для города, его истории – в первую очередь, и конечно, для возрождения исторических православных традиций.

В течение почти тысячи лет жизнь Российского народа была проникнута традициями Православия, ценности которого определяли и деятельность государства, и социальные отношения, и жизнь семьи, и поступки каждого человека в отдельности. И сегодня важно не только развивать, но и сохранять национальную культуру и традиции. Ведь общество, не хранящее в своей исторической памяти добрых примеров, не имеет фундамента для будущего.

Строительство храма всегда было общим делом для всех верующих. Испокон веков на Руси храмы объединяли людей.

«Очень приятно, что у нас есть такая уникальная возможность внести свою лепту в общее дело и прикоснуться к великому историческому прошлому города», - уверен Юрий Сударев.



