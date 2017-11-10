



Сегодня сотни волгоградцев продолжают знакомство с золотым Кубком чемпионата мира по футболу ФИФА, который выставлен для обозрения в лицее №5. Как сообщает ИА «Высота 102», с утра с ним фотографируются школьники и педагоги, а завтра он отправится к воспитанникам детских домов и школ-интернатов в ФОК «Спартанец» в Тракторозаводский район в рамках фестиваля «Каждый ребенок достоин пьедестала».

Ценный приз мирового спортивного первенства, который был презентован на стадионе «Волгоград-Арена» на этой неделе, пользуется огромной популярностью у волгоградцев и гостей города. Накануне в парке Семейный в Дзержинском районе, люди стояли в очереди несколько часов, чтобы увидеть шестикилограммовый золотой трофей чемпионата мира.

Напомним, на презентации Кубка посол ЧМ-2018 от Волгограда, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подчеркнули, что волгоградские болельщики смогут уже сегодня почувствовать всю магию предстоящего праздника.

В воскресенье, 12 ноября, Кубок будет выставлен в ТРК «Комсомолл», а затем продолжит тур по городам России и завершит путешествие в Сочи 26 ноября.

Отметим, что накануне в Москве презентовали официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года, который назвали Telstar 18. Это название является отсылкой к оригинальному мячу Telstar, которым играли в шестидесятых и семидесятых годах прошлого века, уточняет официальный сайт ЧМ-2018. В сообщении говорится, что образы сыгравших там легендарных футболистов — Пеле, Герда Мюллера, Джачинто Факкетти, Педро Рочи и Бобби Мура — должны вдохновлять тех, кто в будущем году приедет в Россию, чтобы побороться за самый главный приз в мировом футболе.





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