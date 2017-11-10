Под Волгоградом по учебной тревоге подняли антитеррористическую группу

Группу антитеррора сегодня ночью подняли по тревоге под Волгоградом, подразделение уничтожило условное незаконное вооруженное формирование. Об этом журналистам, как передает ИА "Высота 102", сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

По словам полковника, в рамках проверки боеготовности было подразделение антитеррора мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгограде, поднято по тревоге. Спецназ блокировал и уничтожил условное незаконное вооруженное формирование, проникшее на территорию военного городка и пытавшееся захватить штаб соединения.

Для усиления группы, заметил начальник пресс-службы ЮВО, выделялись дополнительные силы - две боевые машины пехоты БМП-3.

Подразделение антитеррора успешно справилось с поставленной задачей.